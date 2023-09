Ostseebad stellt kostenlose Sonnencreme-Spender am Strand auf

Sie ist für einen Strandurlaub meistens unverzichtbar: die Sonnencreme! Selbst wenn du nicht im Hochsommer unterwegs bist, solltest du an sonnigen Tagen immer versuchen, dich ausreichend einzucremen und damit zu schützen. Aber was, wenn du die Sonnencreme vergessen hast oder dir beim genaueren Blick auf die Tube auffällt, dass diese so alt ist, dass sie nicht mehr wirklich schützt?

Wenn du deinen Urlaub an der Ostsee – genauer gesagt auf Rügen verbringst – dann musst du dir fortan keine Sorgen mehr machen. Denn an einem Ostseebad auf der Insel kannst du nun auf kostenlose Sonnencreme-Spender am Strand zurückgreifen.

Kurverwaltung Mönchgut erhält positives Feedback

Aufgestellt hat die Spender die Kurverwaltung am Ostseebad Mönchgut, erstmal für eine zweiwöchige Testphase, wie Michelle Ballach, Marketing-Managerin bei der Kurverwaltung, gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ erklärt. Da die Resonanz jedoch bisher sehr positiv sei, sollen die Spender nächstes Jahr den ganzen Sommer zur Verfügung stehen.

Bisher hatte die zur Verfügung gestellte Sonnencreme einen Lichtschutzfaktor von 30, im nächsten Jahr werde jedoch Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung gestellt, so Ballach. Außerdem werde man darauf achten eine Sonnencreme zu verwenden, die frei von Mikroplastik sei, damit die Umwelt dadurch nicht belastet werde.

Inspirieren ließ sich die Kurverwaltung von Stränden in den Niederlanden, die nach dem Ende der Corona-Pandemie die aufgestellten Desinfektionsmittel-Spender mit Sonnencreme befüllten. „Die Kurverwaltung Mönchgut möchte euch die Möglichkeit geben, sich vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Seit September stehen dafür an den Rettungstürmen Sonnencreme-Spender zur Verfügung. Komplett kontaktlos und kostenlos könnt ihr euch gegen die schädliche UVA- und UVB-Strahlung schützen“, heißt es dazu auf Instagram.

Die Spender funktionieren wie schon die Desinfektionsspender während der Pandemie komplett kontaktlos, du musst einfach nur deine Hand darunter halten und dann kommt Sonnencreme heraus. Damit die Spender kein Opfer von Vandalismus werden, wurden sie in Sichtweite der Rettungstürme aufgestellt und werden abends von Mitarbeitenden eingesammelt und eingeschlossen, erklärt Ballach der „OZ“.

Ostseebad Mönchgut: Öko-Klos und Notrufsäulen

Die Sonnencreme-Spender sind nicht die einzige innovative Idee, die am Ostseebad Mönchgut in letzter Zeit umgesetzt wurde. Mittlerweile gibt es dort am Strand Öko-Toiletten, die völlig ohne Wasser oder Chemie auskommen. Die Hände wird sich mit Regenwasser gewaschen. Die neuen Klos sollen nachhaltig, unisex und barrierefrei sein.

Außerdem wurden nach mehreren Badeunfällen im letzten Jahr sechs Notrufsäulen in direkter Nähe zum Strand aufgestellt. Über die Säulen kann per Knopfdruck ein Notruf losgeschickt werden, die Leitstelle kann dann sofort einen Arzt an den entsprechenden Ort schicken. Dies sei wichtig, da viele Menschen auch in der heutigen Zeit ihr Handy nicht unbedingt mit zum Strand nehmen würden.

