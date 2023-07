Die ultimative Packliste für deinen nächsten Sommerurlaub

Viele Reisefans trennt mit dem Sommerbeginn nur noch eine Sache vom lang ersehnten Urlaub: das Koffer packen. Und nicht selten ist der Graus davor fast so groß wie die Vorfreude auf neue Orte, Menschen und entspannte Tage in der Sonne.

Die Grundausstattung

genügend Kleidung , die zum Wetter am Reiseziel passt (Hosen, Shirts, Pullis, Kleider, Jacken, Schuhe etc.)

Unterwäsche, Schlafsachen und Socken (mindestens je einmal pro Urlaubstag)

Grundhygiene (Shampoo, Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, Creme, Haarbürste, Rasierer etc.)

wenn nötig: Brille, Kontaktlinsen, Medikamente

eigene Reiseapotheke mit Mitteln gegen Magenprobleme, Schmerzen und Entzündungen

Papiere und Karten (Ausweis, Krankenkassenkarte, Führerschein, ggf. Visum, Reiseunterlagen etc.)

Elektronische Geräte (Handy, Kamera, Ladegerät, Kopfhörer, Powerbank, Reisestecker etc.)

Packliste für den Sommerurlaub

Meeresrauschen, Palmenschatten und Sandstrand: Wenn der Sommerurlaub ansteht oder es dich in den Süden zieht, dann solltest du zusätzlich zu deiner Grundausstattung an Folgendes denken:

Bikini / Badeanzug / Badehose

Sonnenbrille / Sonnenhut

Sonnencreme / After-Sun-Lotion

Flipflops / Sandalen

Insektenspray

Packliste für den Familienurlaub

Gesellschaftsspiele, Toben und jede Menge Abenteuer: Du fieberst schon dem diesjährigen Familienurlaub mit Kind und Kegel entgegen, hast aber so gar keine Lust, dich um deine Packliste zu kümmern? Dann nimm doch einfach unsere:

Kinderreisepass

Trinkflasche

Jede Menge Spielzeug

Kindersitz

Lieblingsstofftier

Snacks für unterwegs

Feuchttücher

Packliste für den Kurzurlaub

Alpentrip, Sightseeing oder kurz mal ans Meer: Die nächste Kurzreise wartet bereits auf dich. Und wir wissen, was in deinen Koffer gehört:

Bequeme Schuhe

Reiseführer

Sonnenbrille

Regenschirm

Packliste für den Camping-Urlaub

Du willst im Urlaub vor allem eines: Natur pur? Dann steigst du spätestens in diesem Jahr wohl in den Camper und reist damit durch Deutschland und Europa. Und wir verraten dir, welche Ausrüstung du brauchst. Übrigens: Die gleiche Packliste kannst du auch für einen Urlaub in der Ferienwohnung nutzen.

Toilettenpapier / Küchenrolle

Müllbeutel

Dosenöffner

Gewürze und Lebensmittel

Taschenlampe

Seife, Putzmittel und Schwämme

Packliste für den Städtetrip

Städte zu erkunden, macht doch im Sommer am meisten Spaß. Die Abende sind lang und mild, das Leben in der Stadt ist bunt und laut, alle genießen die warmen Monate. Damit dein nächster Städtetrip ein Erfolg wird und du dir nicht gleich am ersten Tag die Füße wund läufst, solltest du an folgende Dinge denken.

bequeme Schuhe

Blasenpflaster

Kopfbedeckung

Kamera

Gürteltasche

Sonnenbrille

Packliste für Urlaub auf dem Wasser

Manchmal braucht es auch ein besonderes Abenteuer und das Übernachten im Hotel oder Ferienhaus ist zu langweilig. Wenn du dir eine Reise auf dem Boot gebucht hast, gibt es ein paar Dinge, die du mitnehmen solltest, damit du die Zeit auf dem Wasser auch genießen kannst.

Reisetabletten gegen Seekrankheit

Sonnencreme mit hohem LSF

Badesachen

rutschfeste Schuhe

Taucherbrille

Powerbank

