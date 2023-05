Pannen beim Deutschlandticket: Wie lösen Reisende die Probleme?

Für 49 Euro in Bussen und Bahnen durch ganz Deutschland fahren: Seit dem 1. Mai geht das mit dem Deutschlandticket – wenn man denn eines hat. Denn zum Start gibt es gleich mehrere Probleme.

Problem 1: Kein Online-Kauf möglich

Die Nachfrage ist zum Start so groß, dass sowohl am Montag als auch am Dienstag der Server der Deutschen Bahn überlastet war. Das Deutschland-Ticket ist ein enormer Erfolg. Alleine im ersten Monat hat die Deutsche Bahn mehr als 1,3 Millionen Tickets verkauft.

„Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu. Bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“ Diese Meldung erschien bei etlichen Kundinnen und Kunden auf dem Bildschirm, wenn sie auf der DB-Webseite oder in der App DB Navigator das Deutschlandticket kaufen wollten.

Auch bei regelmäßig durchgeführten Tests des reisereporters erscheint die Meldung bei ausnahmslos allen Seitenaufrufen am Montag und Dienstag. Ein Kauf? Nicht möglich.

Am Montagvormittag war der Server der Deutschen Bahn zum Start des Deutschlandtickets überlastet. © Quelle: Screenshot

Wann sie damit rechnen können, dass die Probleme behoben sind? Darauf hat die Deutsche Bahn auf mehrfache Nachfrage bislang nicht geantwortet. Die Buchung sei weiterhin möglich, so ein Sprecher, man solle die Buchung einfach zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.

Wie komme ich nun an mein Deutschlandticket?

Wer sich das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat kaufen will, muss aber nicht verzagen. Die erste Alternative zum Onlinekauf bei der DB ist der Onlinekauf bei den regionalen Verkehrsverbänden. Allerdings können Kundinnen und Kunden das Ticket nicht überall rückwirkend für den Mai kaufen.

In Berlin beispielsweise war bei der BVG eine Online-Bestellung für ein Deutschlandticket ab 1. Mai bis zum 20. April, bei der S-Bahn Berlin nur bis zum 10. April möglich. Heißt: Ein jetzt bestelltes Ticket ist erst ab 1. Juni gültig. In München gibt es unterschiedliche Fristen. Bei der MVG muss die Online-Bestellung spätestens bis zum letzten Kalendertag des Vormonats erfolgt sein. Bei der MVV und der S-Bahn gibt es keine Bestellfristen.

Zweite Alternative ist der Kauf vor Ort in den DB-Reisezentren sowie bei den jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen. Doch hier braucht es aktuell oftmals Geduld: Vielerorts bildeten sich an den Verkaufsstellen lange Schlangen, wie Bilder in Sozialen Netzwerken zeigten.

Problem 2: Deutschlandticket kommt nicht an

Das Deutschlandticket wird grundsätzlich digital angeboten – es kann in der App auf dem Handy oder per Chipkarte genutzt werden. Verkehrsunternehmen, die aktuell noch nicht in der Lage seien, ein solches digitales Ticket bereitzustellen, können bis Ende des Jahrs auch noch ein Papierticket mit QR-Code ausgeben, teilt die Deutsche Bahn mit.

Viele Kundinnen und Kunden berichten jedoch, dass sie ihre Chipkarte oder den QR-Code noch nicht erhalten hätten.

Auch dieses Problem begründet die Deutsche Bahn mit der hohen Nachfrage, der man beim Druck und Versand noch nicht hätte nachkommen können.

Was können Reisende tun?

Wer seine Chipkarte oder den QR-Code noch nicht erhalten hat, kann laut der Deutschen Bahn für den Übergang zunächst die Bestellbestätigung des Deutschlandtickets als Fahrausweis nutzen. Das gelte zumindest für Neukundinnen und Neukunden bis voraussichtlich Mitte Mai.

Für Reisende, die bereits ein Abo haben und zum Deutschlandtarif gewechselt sind, gilt: Sie können weiter mit ihrem bisherigen Abo-Ticket fahren, bis das Deutschlandticket da ist.

Doch auch wenn das Deutschlandticket dann einmal gekauft ist, läuft nicht alles unkompliziert. Denn obwohl der Name einheitliche Regeln im ganzen Land vermuten lässt, gelten je nach Bundesland und Verkehrsverbund eigene Regeln beispielsweise zur Mitnahme von Fahrrädern und Hunden oder der Nutzung spezieller Regionalzüge (RE).