Peppa Wutz: Neuer Themenpark soll nach Deutschland kommen

„Peppa Wutz“ ist eine britische Zeichentrickserie, die sich vor allem an Vorschulkinder richtet. Die Hauptfigur der Serie ist Peppa, ein niedliches Schweinemädchen, das gemeinsam mit seiner Familie und Freunden verschiedene Abenteuer erlebt. Die Serie ist bekannt für ihren humorvollen und zugleich lehrreichen Ansatz, der Kindern wichtige Werte und soziale Fähigkeiten vermitteln soll.

„Peppa Wutz“ ist aber nicht nur seit 2004 im Fernsehen präsent: Es existieren mittlerweile rund um den Globus Freizeitparks, die meistens kleinere Themenwelten mit dem Schweinchen anbieten. 2011 eröffnete beispielsweise die Peppa Pig World im Paultons Park in Hampshire, England. Der Themenpark ist nach Angaben die erste und größte Peppa-Pig-World der Welt.

Das Schwein ist aber auch im Heide Park Soltau im Peppa Pig Land vertreten. Es gibt zudem mehrere Peppa-Wutz-Erlebniszentren auf der ganzen Welt: darunter die Peppa Pig World of Play in Shanghai (China). Aber auch in Dallas (USA) und Birmingham (Großbritannien) werden solche thematischen Indoor-Spielbereiche für kleine Kinder angeboten.

2022 eröffnete schließlich in Florida der erste Pippa-Pig-Themenpark, der sich ausschließlich mit dem kleinen Schweinchen beschäftigt und damit weit über eine kleine Themenwelt hinausgeht. Wem Florida zu weit entfernt ist, für den gibt es nun gute Nachrichten. Denn demnächst soll dem Schwein auch in Deutschland ein eigener Freizeitpark gewidmet werden. Die Eröffnung des Peppa-Pig-Parks ist für 2024 im bayerischen Günzburg geplant, und zwar direkt neben dem dortigen „Legoland“.

Weiterer Peppa-Pig-Themenpark in den USA geplant

Betreiber der Peppa-Pig-Parks ist Merlin Entertainments. Gegenüber dem „Handelsblatt“ äußert CEO Scott O‘Neil, dass „Deutschland ein Schlüsselmarkt für Merlin“ sei. Zeitgleich soll im Jahr 2024 zum 20-jährigen Bestehen der Kinderserie auch in Dallas (Nordtexas, USA) ein weiterer Themenpark der Marke Peppa eröffnen.

Die Parks sind für Kleinkinder konzipiert. Sie bieten zahlreiche Attraktionen, darunter etliche Fahrgeschäfte, thematische Spiellandschaften und interaktive Attraktionen. Außerdem sollen Shows für die ganze Familie stattfinden.

In Deutschland gibt es rund 100 Freizeitparks. Zu den beliebtesten zählen der Hansapark, der Heidepark und natürlich der Europa-Park. Dieser war 2022 der meistbesuchte Freizeitpark in Deutschland und der am zweitstärksten frequentierte Park in Europa. Nur das Disneyland in Paris zählte in dem Jahr mehr Besuche.

