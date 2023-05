Personalmangel im Tourismus: Diese kreativen Lösungen sollen helfen

Viele Jobangebote, kaum Bewerbungen – Fachkräftemangel ist in Deutschland zurzeit in etlichen Branchen ein großes Thema. Auch im Tourismus.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon ist die Corona-Pandemie. Viele Hotels und Gastronomien mussten in dieser Zeit schließen und viele Beschäftigte sich notgedrungen einen anderen Job suchten – aus dem sie aber nach Ende der Pandemie nicht zurückkehrten.

Besondere Aktion auf St. Peter-Ording

Es gibt aber auch andere Gründe, weshalb es in der Tourismusbranche an Fachkräften mangelt. Beispielsweise kaum bezahlbarer Wohnraum in der Nähe der Arbeitsstätte. Ein Problem, das auf St. Peter-Ording auf ganz besondere Art und Weise aus der Welt geschaffen wird.

In dem Urlaubsort in Schleswig-Holstein haben sich mehrere Hotels und Restaurants zusammengeschlossen und für ihre Angestellten zwei Häuser angemietet. Wer sich bei diesen Unternehmen auf einen Job bewirbt, kann sicher sein: Es gibt bezugsfertigen Wohnraum zu günstigen Preisen.

Außerdem wirbt das „Nordseekollektiv“ auf seiner Website mit Angestellten-Events, kostenlosem Zugang zu einem Fitnessstudio und einer „Crew Card“, mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise in Kinos und Restaurants Rabatte erhalten. So sollen sich die Fachkräfte an der Küste wie zu Hause fühlen.

Weitere Ideen gegen den Fachkräftemangel

Mit seiner Idee steht das „Nordseekollektiv“ nicht alleine da. Unterkünfte und Mitarbeitervorteile bieten auch andere Hotels an wie beispielsweise das Elztalhotel nahe Freiburg oder das bekannte Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Österreich.

Und bleiben wir in Österreich: Die Betreiber des Kaffeehauses Vollpension in Wien hatten vor einiger Zeit eine ganz andere Idee, um das Problem der Personalknappheit zu umgehen. Sie setzten kurzerhand auf Rentnerinnen und Rentner. Wie das Portal „Chefs Culinar“ berichtet, meldeten sich 2019 bei der Suche nach Seniorinnen und Senioren innerhalb kürzester Zeit gleich 350 Interessenten.