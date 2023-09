Peru schließt Machu Picchu teilweise für Touristen

Das historische Heiligtum von Machu Picchu in Peru gehört laut der Kulturorganisation Unesco zu den größten künstlerischen, architektonischen und landwirtschaftlichen Errungenschaften überhaupt. Das Erbe der Inka-Zivilisation steht daher auch schon seit 1983 auf der Weltkulturerbe Liste.

Das Natur- und Kulturgebiet umfasst mehr als 30.000 Hektar. Es beherbergt mehr als sechzig archäologische Denkmäler, die durch ein komplexes Netz von Inka-Straßen miteinander verbunden sind. Das wichtigste Denkmal ist laut dem peruanischem Kultministerium die Inka -Stadt Machu Picchu auch Laqta (Zitadelle in Quechua-Sprache) genannt. Diese wurde um das Jahr 1400 nach Christus geplant und gebaut und thront auf rund 2400 Metern Höhe über den Berghängen der Anden.

Wegen Abnutzung und Wartung: drei Bereiche von Machu Picchu geschlossen

Heute ist Machu Picchu Magnet für zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Täglich besuchen bis zu 3800 Personen die Inka-Stadt. Das hat jetzt Konsequenzen. Denn wegen der vielen Personen werden die Steine nach und nachabgetragen. Einige Bereiche scheinen davon besonders betroffen zu sein.

Wegen der Erosion und Wartungsarbeiten werden drei Zonen vorübergehend für Besuche geschlossen. Das bestätigte die Leiterin der Kulturdirektion von Cusco, Maritza Rosa Candia, gegenüber der peruanischen Zeitung La República am Donnerstag in einem Video. Die Politikerin und Archäologin teilte mit, dass der Ausschuss der Unidad de Gestión de Machu Picchu (zu Deutsch Verwaltungseinheit Machu Picchus) dies auf seiner Sitzung am 18. und 19 September beschlossen habe.

Die Schäden sind der Leiterin zufolge irreparabel und unumkehrbar. Sie fordert die Öffentlichkeit auf, sich um das kulturelle Erbe Perus zu kümmern.

Welche Bereiche von Machu Picchu werden geschlossen?

Von der vorübergehenden Schließung sind der Kondor-Tempel, der ehemalige Ritualstein und die Sonnen-Uhr Intihuatana sowie der Tempel der Sonne betroffen. Der Kondor-Temple gilt als einer der erstaunlichsten Tempel in Machu Picchu. Die geschnitzten Steine zeigen den Kopf eines Kondor, dem größten Vogel Südamerikas,

