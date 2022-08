Zu all dem Chaos, das die Flugbranche aufgrund von Personalknappheit erlebt, kommen vielerorts Streiks. In Portugal hat das Bodenpersonal zwar nun einen angekündigten Streik abgesagt. Doch dafür wollen nun die Beschäftigten eines Dienstleisters die Arbeit niederlegen.

In Spanien wird gestreikt, in Deutschland immer mal wieder und auch in Norwegen wurde der Luftverkehr in diesem Sommer schon durch Arbeitskampf lahmgelegt. Nun sollte von Freitag bis Sonntag auch Portugal folgen, das Bodenpersonal hatte angekündigt, vom 19. bis 21. August zu streiken. Doch der Streik wurde noch abgesagt, wie „Check 24″ meldet.

Die nationale Vereinigung der Arbeiterinnen und Arbeiter an Flughäfen, Sintac, hatte zu dem Streik aufgerufen. Damit wäre für drei Tage der Flugverkehr an allen zehn Flughäfen Portugals massiv eingeschränkt gewesen. Betroffen gewesen wären Lissabon, Porto, Faro und Beja auf dem Festland sowie Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta und Flores auf den portugiesischen Inseln. Sintac hat die Absage in einer Mitteilung veröffentlicht.

Portugal-Urlaub: Streik an Flughäfen vom 26. bis 28. August

Das Aufatmen ist aber nur von kurzer Dauer, denn Sintac hat gleich den nächsten Streik angekündigt – eine Woche später. Statt des Bodenpersonals sollen allerdings nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfertigungsdienstleisters Portway die Arbeit niederlegen. Wird der Streik wie geplant stattfinden, müssen Reisende vom 26. bis 28. August mit erheblichen Auswirkungen an den Flughäfen Lissabon, Porto, Faro und Funchal (Madeira) rechnen.

