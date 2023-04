Auf dem Weg in den Urlaub: Ein Flieger über Palmen am strahlend blauen Himmel.

Flugtickets für Ziele in Europa deutlich teurer als im Vorjahr

Fliegen wird teurer. Das steht schon länger fest. Wie stark die Preise für Flüge innerhalb Europas bereits angezogen haben, zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Check 24, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland exklusiv vorliegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Analyse zeigt, dass Urlauberinnen und Urlauber bei Buchungen im März im Schnitt 21 Prozent mehr zahlen mussten als im Vorjahr. Besonders deutlich ist der Preisanstieg bei Flügen von Deutschland nach Rumänien. Während Hin- und Rückflug im März vergangenen Jahres noch durchschnittlich 198 Euro kosteten, waren es diesen März 277 Euro – eine Preissteigerung von 40 Prozent.

Deutlich teurer geworden sind auch Flugtickets nach Bulgarien und Ungarn. Bei den Reisezielen sind die Preise um jeweils 35 Prozent gestiegen. Bei Finnland, den Niederlanden und Irland sind es 32 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Urlaubsländer in Südeuropa von Preisanstieg betroffen

Auch beliebte Urlaubsländer in Südeuropa sind von dem Preisanstieg bei Flugtickets betroffen. Wie die Auswertung des Vergleichsportals weiter zeigt, mussten Urlauberinnen und Urlauber für Tickets nach Italien statt 219 Euro im März 2022 in diesem Jahr 284 Euro zahlen (plus 30 Prozent). Bei Flügen nach Spanien stiegen die Preise um 25 Prozent, nach Griechenland um 24 Prozent.

Der Grund für die höheren Preise: „Für die Fluggesellschaften haben sich die Betriebskosten durch Inflation und höhere Treibstoffpreise erhöht“, sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei Check 24. „Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Flugreisen deutlich angestiegen.“

Bei diesen Reisezielen sind die Preise kaum gestiegen

Es gibt aber auch Reiseziele, bei denen sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert haben. Flüge nach Dänemark kosteten im März nur 5 Prozent mehr als vor einem Jahr (243 statt 231 Euro) und Preise für Flugtickets in die Türkei stiegen lediglich um 3 Prozent (274 statt 266 Euro).

Urlauberinnen und Urlauber, die sich auf den Weg nach Island machten, zahlten sogar rund 1 Prozent weniger als im März 2022 (410 Euro statt 415 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/jaf