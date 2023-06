Diese beliebten Strände in Europa sind besonders preiswert

Strandbesuche sind perfekt für eine Abkühlung an heißen Sommertagen und garantieren Urlaubsfeeling. Jedoch können sie auch ganz schön ins Geld gehen. Ein Snack und zwei Kugeln Eis für jedes Familienmitglied und schon sind Reisende mancherorts nach einem Strandbesuch ein kleines Vermögen los.

Es gibt aber auch Strände, an denen Urlauberinnen und Urlauber entspannen können, ohne viel Geld auszugeben. Die Reiseplattform „Omio“ hat kürzlich untersucht, welche gefragten Strände in Deutschland und Europa besonders preiswert sind. Dazu hat das Portal 75 der beliebtesten Reiseziele und Strände in Europa analysiert und recherchiert, was eine Kugel Eis, eine Flasche Wasser, ein kleines Mittagessen und ein Bier am Strand kosten. Außerdem wurde die Temperatur sowie die Bewertung der Besucherinnen und Besucher in das Ranging einbezogen. Die Untersuchung wurde im Mai 2023 durchgeführt.

Günstige Strände in Europa – die Top 11

Was preisgünstige Tage am Strand angeht, macht insgesamt eindeutig die Türkei das Rennen: Drei türkische Strände befinden sich unter den Top 11, aber auch ein deutscher Strand schafft es unter die ersten sieben. Das sind die günstigsten Destinationen für einen günstigen Urlaub am Strand.

Platz 11: Playa de Sotavento, Fuerteventura (Spanien)

Planst du Urlaub auf den Kanaren, dann gehört der Playa de Sotavento in Fuerteventura laut Omio zu den günstigen Adresse für einen Tag am Strand. Dort kostet eine Kugel Eis 1,20 Euro, eine kleine Flasche Wasser 2 Euro, während ein Bier nur 93 Cent macht. Dafür liegt der Preis für einen Snack bei satten 12 Euro. Alles in allem landete der Strand, der von beeindruckenden Sanddünen gesäumt wird, auf Platz 11.

Der Playa de Sotavento erstreckt sich über eine Länge von neun Kilometern und ist einer der längsten Strände Fuerteventuras. Er liegt auf der Halbinsel Jandía und besteht aus fünf einzelnen Stränden: Risco del Paso, Los Canarios, La Barca, Mirador und Malnombre.

Die berühmte Lagune in Risco El Paso an am Playa de Sotavento. © Quelle: imago images/Panthermedia

Das warme Klima, die starken Winde und die guten Wellenbedingungen machen den Strand zu einem Paradies für Wassersportlerinnen und -Sportler. Jedes Jahr werden auf dem Playa de Sotavento internationale Windsurf- und Kitesurf-Wettbewerbe abgehalten, wie zum Beispiel der Surf World Cup. Besucherinnen und Besucher bewerten den Strand auf Omio mit 4,5 von 5 Punkten.

Platz 10: Plage d‘Agadir, Agadir (Marokko)

Der Plage d‘Agadir an der gleichnamigen marokkanischen Hafenstadt erstreckt sich auf zehn Kilometern Länge vom Hafen Marina bis zur Flussmündung Souss. Er ist laut „marokko.de“ vor allem ein Badeort für Familien. Ob das auch an den Preisen liegt?

Omio zufolge sind gerade Snacks besonders günstig. Ein kleines Mittagessen soll demnach nur 3,20 Euro kosten. Außerdem kostet eine Kugel Eis weniger als 1 Euro und eine Flasche Wasser knapp 50 Cent. Dafür mach der Strand Abstriche bei der Bewertung und erhält nur 4,4 Punkte. Insgesamt belegt er aber immerhin Platz 10 von 75 Stränden.

Der Strand von Agadir zählt zu den preiswertesten Stränden diesen Sommer. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Platz 9: Fig Tree Bay, Protaras (Zypern)

Wenn du beim Strandurlaub in Zypern sparen willst, solltest du den Fig Tree Bay (auf Deutsch: Feigenbaumbucht) in der Ferienstadt Protaras aufsuchen.

Er gilt als einer der schönsten Strände Zyperns und erhält bei Omio eine Besucherbewertung von 4,7. Außerdem ist es an dem 250 Meter langem Küstenstreifen besonders günstig: Eine Kugel Eis kostet 1,90, das eine kleine Flasche Wasser 0,69 Euro, das Bier 1,08 und ein Snack macht 12 Euro.

Der Strand wird idyllisch von Felsen eingerahmt und bietet auch Aktivitäten für Wassersport-Fans, darunter: Wasserskifahren, Wakeboarden, Kajak oder -Speedboat fahren, Stand-up-Paddling

Platz 8. Yahsi Beach, Bodrum (Türkei)

Du planst einen Sommerurlaub in der Türkei oder bist sogar schon vor Ort und nun auf der Suche nach einem schönen aber auch günstigen Strand? Dann bist du beim Yahsi Beach an der Westküste der Halbinsel Bodrum an der richtigen Adresse.

0,49 Euro kostet dort ein Eis. Eine kleine Flasche Wasser macht 28 Cent, das Bier kostet 1,83 Euro und auch ein kleines Mittagessen ist mit 5,60 Euro vergleichsweise günstig. Der Strand macht lediglich Abstriche bei der Besucherbewertung (4,4 Punkte).

Platz 7: Strand von Heringsdorf, Usedom (Deutschland)

Unter die Top 11 hat es in diesem Ranking auch ein deutscher Strand geschafft, und zwar der langgezogene Sandstrand von Heringsdorf auf der Ostsee-Insel Usedom. Eine Kugel Eis kostet dort zwar 2 Euro, dafür ist das Bier günstig (94 Cent). Auch ein Snack kostet nur 7 Euro, eine Flasche Wasser macht 1,13 Euro.

Besucherinnen und Besucher bewerten den Strand mit 4,8 Punkten. Damit bekommt der Strand die beste Besucherbewertung der ersten 24 Strände in diesem Ranking und wird lediglich von Oosterstrand im niederländischen Schiermonnikoog (4,9 Punkte) übertroffen. Dort kostet ein kleines Mittagessen allerdings auch 15 Euro.

Am Strand von Heringsdorf kostet das Bierchen nur 94 Cent. © Quelle: imago images/Westend61

Platz 6: Side Halk Beach, Side (Türkei)

Den sechsten Platz der preiswertesten Strände hat sich der Side Halk Beach gesichert. Er liegt in einer malerischen Bucht in der Nähe der antiken Stadt Side an der Türkischen Riviera und ist ist ein beliebtes Reiseziel für Touristinnen und Touristen, die einen entspannten Strandurlaub in der Türkei verbringen möchten.

Der attraktiver Strand zieht wegen seiner Lage und den vielfältigen Wassersportmöglichkeiten (Jet-Ski fahren, Parasailing, Wasserski und so weiter) im Sommer zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Es gibt auch Möglichkeiten zum Tauchen, um die Unterwasserwelt der Region zu erkunden.

Außerdem sind die Preise attraktiv: Bei einer Kugel aus für 1 Euro, und einem Bier für 1,76 Euro kann man den Tag am Strand gut aushalten. Auch ein kleines Mittagessen macht nur 2,61 Euro.

Platz 5: Goldstrand, Varna (Bulgarien)

Die bulgarische Schwarzmeerküste punktet mit herrlichen Stränden. Einer darunter hat es auch in die Top 5 geschafft: die Rede ist vom Goldstrand von Varna (Warna).

Die drittgrößte Stadt Bulgariens ist auch als „Perle des Schwarzen Meeres“ bekannt. Ihr Strand ist für seinen feinen, goldenen Sand bekannt, der ihm den Namen „Goldstrand“ verleiht. Der Sand ist weich und angenehm zum Spazierengehen und Sonnenbaden. Es gibt eine Vielzahl von Bars, Clubs und Diskotheken, in denen Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden feiern können.

Von den 75 der beliebtesten Reiseziele und Strände in Europa hat sich die Partymeile den fünften Platz gesichert. Die Bierpreise liegen laut Omio-Recherche bei schlappen 79 Cent und auch bei der Anzahl an Eiskugeln dürfte man bei 91 Cent die Kugel nicht geizen. Ein kleines Mittagessen macht 7,66. Die Besucherbewertung liegt allerdings nur bei 4,4 Punkten.

Der Goldstrand in Bulgarien hat es auf Platz 5 geschafft. © Quelle: imago images/Pond5

Platz 4: Playa de Ses Illetes, Formentera (Spanien)

Unter die preiswertesten Strände hat es auch noch ein spanischer geschaffte: Der Playa de Ses Illetes zählt nicht zu den schönsten Stränden auf der Balearen-Insel Formentera, hier kannst du auch bares Geld sparen:

Bei 0,90 Euro für eine Kugel Eis, 0,76 Euro für eine kleine Flasche Wasser und nur 0,93 Euro für ein Bierchen kommen Sonnenanbeterinnen und -Anbeter besonders günstig günstig über die Runden.

Platz 3: Strand von Primorsko, Primorsko (Bulgarien)

Der Strand von Primorsko ist ein beliebter Ort für Touristinnen und Touristen, die einen abwechslungsreichen Strandurlaub an der bulgarischen Schwarzmeerküste suchen. Er liegt nördlich von Primorsko im Oblast Burgas der auf einer Halbinsel und bietet eine Mischung aus natürlicher Schönheit, sauberem Sand, Wassersportmöglichkeiten und einer Vielzahl von Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Außerdem zählt der zu den Top 3 preiswertesten Stränden Europas: ein Eis kostet rund 1 Euro, eine kleine Flasche Wasser unter 60 Cent, und besonders günstig ist auch ein Bierchen für 0,79 Euro. Ein Snack macht 6,13.

Platz 2: Long Beach, Ulcinj (Montenegro)

Montenegro gilt als Urlaubs-Geheimtipp. Wer auf der Balkanhalbinsel Strandurlaub machen will, kommt am Long Beach voll auf seine oder ihre Kosten, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Der Strand zwölf Kilometer lange „Velika plaža“ (deutsch, langer Strand) ist der längste Strand in Montenegro und lieg nahe des Urlaubsortes Ulcinj im Südosten des Landes. Für Sparfüchse ist er die richtige Adresse: Ein Eis kostet 1,20 Euro, das Wasser 0,76Euro und auch das Bier ist billig und macht 0,70 Euro. Ein kleines Mittagessen kostet 6 Euro.

Platz 1: Kleopatra Beach, Alanya (Türkei)

Ein wahrer Treffer: Der Kleopatra Beach in Alanya ist nämlich nicht nur einer der bekanntesten Strände in der ganzen Türkei, sondern zählt auch zu den preiswertesten, besten Stränden Europas.

Und wo kann man auch bitte noch eine Kugel Eis für 12 Cent bekommen? Auch das Bier ist günstig und kostet am Strand rund 1,60 Euro, eine Flasche Wasser macht 0,37 Euro und auch bei einem Snack für 5,13 Euro ist man preislich günstig dran.

Alanyas Kleopatr- Strand kann sich nicht nur sehen lassen, sondern ist auch preiswert. © Quelle: imago images/Westend61

