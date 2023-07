72 Stunden in Dublin: Katharinas Tipps für deinen Kurzurlaub

Für viele Metropolen sind drei Tage viel zu wenig. Doch die irische Hauptstadt Dublin ist mit ihren knapp 600.000 Einwohnern und dem überschaubaren Stadtkern südlich des Liffeys der ideale Ort, um auch bei einem kurzen Aufenthalt keine FOMO – also die Angst, etwas zu verpassen – zu entwickeln. Wer will kann in nur 72 Stunden ein vielfältiges Programm erleben, das den Charme von urbanem Lifestyle und grünen Küstenlandschaften vereint.

1. Tag eins: Stadtführung, Budget-Attraktionen und Ausklang im Pub

Erstmal ankommen: Dublin wirkt relativ entspannt und verströmt auch Dank der vielen Wohnzimmer-Kneipen eine gemütliche Atmosphäre. Wenn du dir am ersten Tag ein bisschen Orientierung verschaffst, kannst du den Vibe der facettenreichen Viertel schnell unterscheiden und teure Touri-Fallen umgehen. Zum Ausklang des erfolgreichen Irland-Auftakts kannst du dir dann noch zusätzliche Tipps von Einheimischen im Pub holen:

Verschaffe dir mit einer Free Walking Tour den Überblick

In Dublin kann man die meisten Sehenswürdigkeiten zu Fuß erkunden. Und wer bereits am ersten Tag viel läuft, weiß schneller, wo es besonders lebhaft oder genussvoll zugeht. Besonders sinnstiftend ist so ein ausgedehnter Spaziergang, wenn er von einer einheimischen Expertise begleitet wird: Unkompliziert und spontan funktioniert das mit einer sogenannten Free Walking Tour.

Diese Stadtführungen sind auf Spendenbasis. Je nachdem, wie sehr man von dem Programm überzeugt ist, sind 10 bis 20 Euro angemessen. Dubliner Studierende, Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder Historikerinnen und Historiker führen täglich zu festen Zeiten durch ihre Stadt.

Stadtführerin Joe erklärt vor dem Parlament, warum die Ihren so lange für ihre Unabhängigkeit kämpfen mussten. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

So lernst du, dich auf schönen Wegen durch die Innenstadt zu bewegen. Und entdeckst während des rund zweieinhalbstündigen, entspannten Spaziergangs das eine oder andere geschichtsträchtige Bauwerk, das du sonst sicher übersehen hättest.

Wer den Guides anschließend ein Bier spendiert, kann ihnen noch jede Menge individuelle Tipps entlocken - oder einfach mehr über die aktuelle Lage der irischen Nation erfahren.

Diese kostenlosen Aktivitäten schonen den Geldbeutel

Trotz Free Walking Tour – was du auf jeden Fall vor deinem Kurzurlaub wissen solltest: Dublin ist generell nichts für Reisende mit geringem Budget. Alleine für ein Bier zahlt man durchschnittlich sieben bis zehn Euro. Der Grund für den Preisanstieg?

In den letzten Jahren haben sich aus Steuergründen vor allem Tech-Giganten wie Google, Amazon oder HubSpot in Irland niedergelassen und die Gentrifizierung beschleunigt. Wenn du Freunde hast, die für den Job nach Dublin gezogen sind, solltest du auf jeden Fall deren Angebot annehmen, dort auf der Couch zu schlafen. Ansonsten sind Unterkünfte in Nähe des Innenstadt unbezahlbar, und auch Betten im Umland sind absolut kein Schnäppchen mehr.

Unsere reisereporterin Katharina wagt sich an die typisch-irische Bierspezialität: ein herbes Guinness. Noch intensiver als der Geschmack ist aber der Preis: Ein Pint kostet meistens zwischen sieben bis zehn Euro. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Deshalb werden immer wieder tolle Listen veröffentlicht, die auf kostenlose Aktivitäten hinweisen. An regnerischen Tagen kann man sich zum Beispiel in der Chester Beatty Library im Dublin Castle eine der größten Sammlungen des 12. Jahrhunderts ansehen. Wer Glück hat und auf der Insel ein paar Sonnenstrahlen abbekommt, sollte durch die National Botanic Gardens flanieren oder sich am Stand des historischen Vico Baths in die Fluten stürzen.

Genieße das originelle Flair in Irlands ältestem Pub

Am ersten Abend willst du typisch irische Atmosphäre genießen? Dann besuche The Brazen Head, Irlands ältesten Pub. Klingt erst mal furchtbar touristisch, tatsächlich liegt die urige Kaschemme aber etwas abseits vom Schuss. Und im Gegensatz zum berühmten Pub The Tempel Bar, der wirklich schrecklich überlaufen ist, trifft man hier noch echte Dubliner. Auch die Preise sind deutlich verkraftbarer als im Touristenviertel und die Hausmannskost ist deftig und gut gewürzt. Seit 1198 steht an dieser Stelle ein Wirtshaus. Der Name The Brazen Head wird ab 1653 in Dokumenten erwähnt.

The Brazen Head ist Irlands ältester Pub. Hier saßen schon Revolutionäre und ihre späteren Henker beim Bierchen zusammen. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Viele geschichtsträchtige Ereignisse haben den Pub gestreft: Der irische Revolutionär Robert Emmet war ein regelmäßiger Besucher und schmiedete am Tresen Pläne für den politischen Umschwung. 1803 wurde Emmet hingerichtet. Sein Geist soll angeblich immer noch gelegentlich in seine Lieblingskneipe zurückkehren. Zunächst wohl vor allem, um den Mann zu suchen, der ihm den Kopf abgeschlagen hatte. Denn auch sein Henker war Stammgast im Brazen Head.

2. Tag zwei: Seelenlandschaft, kuriose Souvenirs und Nachtleben

Je nachdem, wie viel Guinness oder Cider du am Vortag genossen hast, eignet sich der zweite Tag des Dublin-Aufenthalts gut für einen frühmorgendlichen Trip zur Küste. Wenn du dich nach so viel Natur wieder nach Urbanität sehnst, kannst du in kurzer Zeit die wichtigsten Shopping-Straßen der kleinen Großstadt ablaufen – um dich danach ins etwas trickreiche Dubliner Nachtleben zu stürzen:

Zurecht kein Geheimtipp: Halbtagestrip nach Howth

Wer sich nach der Seelenlandschaft der berühmten irischen Küsten sehnt, aber wenig Zeit und kein Auto hat, muss nur knapp 45 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, um vom Dubliner Stadtzentrum in den Vorort Howth zu gelangen. Die kürzeste Wanderstrecke zum populären Aussichtspunkt beträgt etwa 20 Minuten, aber es gibt auch wunderschöne, alternative Küstenrouten, die zwei bis sechs Stunden dauern.

Seelenlandschaft: Die Küstenwanderung von Howth ist auch für weniger sportliche Reisende eine Option. Unsere reisereporterin Katharina Viktoria Weiß genießt den rauen irischen Wind auf der Haut. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Das ehemalige Fischerdorf ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel für Dubliner. Wer sich nicht mit einem Haufen Kinder durch die engen Wanderwege quatschen will, sollte am Sonntag also eher den Familien den Vortritt lassen. An Freitagen ist aber beispielsweise nicht viel los. Und je schlechter das Wetter ist, desto mehr kann man die Stille im Angesicht des tosenden Meeres genießen.

Bring deinen Liebsten kuriose Souvenirs mit

Im Souvenirshop Padison & Yule stecken das Herz und die Seele des Ehepaars Paddy und Alison Curran. Bis zur Pandemie leiteten die beiden ein familiengeführtes Tourismusbüro. Notgedrungen mussten sie sich etwas Neues überlegen, und beschlossen, einen Laden voller Atmosphäre schöner Geschenke und Sammlerstücke aus aller Welt zu schaffen.

Souvenir gefällig? Der Kuriositäten-Shop Padison & Yule bietet jede Menge schräge Mitbringsel an. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Wer eher nach Klamotten sucht sollte einen Abstecher zur Vintage-Boutique Betty Bojangles wagen und sich danach an der Francis Street mit ihren vielen Antiquitätenshops entlanghangeln. Dort liegt auch der Shop von Space Out Sister, die sich auf Vintage Lingerie spezialisiert haben.

Echt Einheimisch: The Tab House

Etwas außerhalb der touristischen Viertel liegt der Pub The Tab House. Das Essen ist hervorragend und die Einrichtung ist gepflegt und orientiert sich am Vintage-Stil klassischer Herrensalons, jedoch ohne aufdringlich oder pompös zu sein. Auch das Essen ist fantastisch und an wärmeren Tagen kann man auf dem Balkon des Pubs im ersten Stock dinieren.

Hier trifft man fast ausschließlich Einheimische und kommt durch die ausgelassene und trinkfreudige Stimmung schnell ins Gespräch. Alle paar Monate beauftragen die Besitzer lokale Künstler mit einem Design, das die aktuelle Jahreszeit widerspiegelt. Dieses Design wird dann auf ein 20 Meter langes Banner gedruckt und am Außenschild, das sich um die Bar wickelt, angebracht.

Hier finden Nachtschwärmer schnell Anschluss

Für internationale Besucherinnen und Besucher sind die offiziellen Sperrstunden der meisten Pubs nur schwer zu verkraften. Wer sich einen Party-Marathon wie in Berlin oder Barcelona wünscht, muss früh anfangen: Unter der Woche schließen die Bars bereits um 23 Uhr, am Wochenende ist um 1 Uhr Schluss. Nur wenige Etablissements haben Lizenzen, die ihnen ermöglichen, bis durchschnittlich 3 Uhr offen zu sein.

Dazu gehört das schicke Pygmalion. Es bietet leckere Cocktails, interessante Happy-Hour-Angebote und ein schönes, abwechslungsreiches Interior an. Da die Stadt Dublin nicht für ihre vielen Sonnenstunden bekannt ist, haben viele Party-Locations keinen großen Außenbereich.

Das ist beim Pygmalion anders, hier findet man meistens noch einen Outdoor-Platz. Die Einheimischen gehen aktuell oft in den LGBTQIA+ Club Panti Bar. Der Szenetreff erstreckt sich über eine ganze Gebäudeecke und liegt auf der Capel Street. Das ist die beliebteste Ausgehmeile auf der Nordseite des Liffeys für studentisches und hippes Local-Publikum.

3. Tag drei: Ein Schloss, ein Schriftsteller und ein schickes Restaurant

Die Iren lieben einen guten Katerbrunch und wenn du den dritten Tag deiner Dublin-Reise ganz entspannt angehen willst, kannst du dich in einem der beliebten Brunch-Hotspots erholen, die zum Beispiel auf Seafood oder vegane Gerichte spezialisiert sind. Wenn du mehr Energie hast lohnt sich eine Schlösschenfahrt ins Grüne. Oder du erfreust dich an Oscar Wildes schmutzigen Sprüchen, bevor du den Tag mit einem kulinarischen Knall enden lässt.

Wie zu erwarten ist die berühmte Grafton Street touristisch und etwas seelenlos. Jedoch gibt es auch hier und da Ausnahmen, zum Beispiel die Tage, an denen Drag Shows im Lost Lane stattfinden. Ab 15 kann man sich hier von einem Drag-Brunch unterhalten lassen, den keine Geringere als die Königin der Community, Drag-Queen Regina George, hostet.

Das macht nicht nur queeren Touristinnen oder Touristen Spaß, sondern stellt eine entspannte Sonntagsunterhaltung für jeden dar, der auf Witze steht, die manchmal nicht so ganz jugendfrei sind…

Lass dich vom Gelände rund um Malahide Castel verzaubern

Auf dem Anwesen der Talbot-Family ist in den letzten Jahren ein Kultur-Hotspot mit Angeboten für die ganze Familie entstanden. Mit der DART, eine Art Mischung aus Regionalbahn und S-Bahn, braucht man von der zentralen Tara Street zur Station Malahide nur 30 Minuten. Zum einen kann man das Malahide Castel besichtigen und in seine 800 Jahre alte Geschichte eintauchen. Oder man meldet sich für ein Whiskey Tasting im Schloss an, während die Kinder auf dem Abenteuerweg Fairy Trail wandeln können.

reisereporterin Katharina Viktoria Weiß tut es den Einheimischen nach – und vernascht ein Erbeer-Törtchen im malerischen Park der Boutique-Burg Malahide Castel. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Wer gut vorplant oder besonderes Glück hat, kann in dieser einzigartigen Kulisse auch ein Konzert besuchen, denn auf den ausladenden Länderein neben dem Schloss finden bei gutem Wetter große Events statt. Jeden Sommer treten Künstlerinnen wie Florence + The Machine, Solo-Acts wie Hozier und Sam Fender oder Bands wie Depeche Mode auf.

Erfreue dich an schmutzigen Bonmots

An einer Ecke des Merrion Square liegt das Oscar Wilde House, das ehemalige Wohnhaus des berühmten Schriftstellers. Bevor er sich in Großbritannien niederließ, studierte der gebürtige Ire am prestigeträchtigen Trinity College. Im Laufe seiner nur 46 Lebensjahre wurde der homosexuelle und scharfzüngige Lyriker, Romanautor, Dramatiker und Kritiker zu einem der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Schriftsteller der viktorianischen Epoche. Ein klassischer Bonmot von ihm: „Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!“

Wer Oscar Wilde kennt und liebt, wird sich an der exklusiven Tour, die immer Sonntags ab 18:00 Uhr im geschlossenen Oscar Wilde House stattfindet, erfreuen. Aber auch für Menschen, die noch nie mit dem Autor in Verbindung gekommen sind, könnte die Führung eine Erweckungserlebnis sein. Denn mit langweiliger Literatur hatte der Lebemann und Dandy nichts am Hut…

Schick essen gehen im The Ivy

Wer irgendwann keine Lust mehr auf Fisch & Chips hat, kann seine feineren Geschmacksnerven im The Ivy trainieren. Das gehobene Restaurant schreibt sich auf die Fahne, den „Geschmack Irlands“ zu zelebrieren und setzt auf nachhaltige Quellen und hochwertige Zutaten. Gerichte tragen hier Namen wie The Ivy Sheperd‘s Pie oder Steak Tartare with Dubliner Whiskey und kosten durchschnittlich zwischen 25 und 35 Euro.

Das Restaurant "The Ivy" verbindet irische Küche mit kontemporären Food-Trends. Und das in sehr schicker Umgebung. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Zudem isst im Ivy auch das Auge mit: Die Location ist spektakulär. Wer es nicht minimalistisch mag, sondern auf opulente Einrichtung steht, wird das Interior als sehr stilvoll empfinden. Auch die Toiletten sind ein echter Hingucker, mit großen Marmorwaschbecken und bunt gewölbten Wänden.

