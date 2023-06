Das sind die besten Airlines des Jahres 2023

Die Rankings von „Airlineratings.com“ („Airline Excellence Awards“) und „Skytrax“ („World Airline Awards“) zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Luftfahrtbranche. Jedes Jahr küren beide die besten Airlines der Welt.

„Airlineratings“ kürt Air New Zealand zur besten Airline 2023

Bei den „Airline Excellence Awards“ liegt Air New Zealand an der Spitze, die neuseeländische Fluggesellschaft kann sich damit seit 2013 zum siebten Mal den Titel sichern. Besonders Innovationen wie das Skynest (die ersten richtigen Betten in der Economy), die Betriebssicherheit, die Umweltfreundlichkeit und die Motivation der Mitarbeiter sind für Airlineratings entscheidende Kriterien bei der Bewertung gewesen.

Damit verdrängt Air New Zealand Qatar Airways wieder von Platz eins (2021, 2022), auf dem dritten Platz landet wie bereits im letzten Jahr Etihad Airways.

„In unserer objektiven Analyse belegte Air New Zealand in vielen Schlüsselbereichen den ersten Platz, obwohl es bei der Bewertung der ersten fünf Plätze sehr eng zuging“, erklärt der Chefredakteur Geoffrey Thomas. „Unser Redaktionsteam war beeindruckt von dem Engagement der Fluggesellschaft für Economy-Passagiere, die auf der Langstrecke mehr Komfortoptionen als jede andere Fluggesellschaft anbietet“, so Thomas weiter.

Greg Foran, CEO von Air New Zealand, betonte, dass diese Auszeichnung vor allem ein Verdienst der bemerkenswerten Mitarbeiter der Fluggesellschaft sei.

Nachdem es im letzten Jahr für keine deutsche Airline zu einem Platz unter den Top 20 gereicht hat, kann Deutschlands größte Airline, die Lufthansa, sich 2023 wieder deutlich verbessern. Die Fluggesellschaft landet bei den „Airline Excellence Awards“ 2023 auf dem elften Platz im Ranking.

Im „Skytrax“-Ranking 2023 liegt Singapore Airlines vorn

Im aktuellen „Skytrax“-Ranking kann sich Singapore Airlines den ersten Platz sichern, die Fluggesellschaft sichert sich damit zum fünften Mal die Spitzenposition und verdrängt Vorjahressieger Qatar Airways auf Platz 2. Die Auszeichnung wird schon seit 1999 anhand von Umfragen unter Flugreisenden ermittelt. Die Verleihung wird auch als Oscars der Luftfahrtindustrie bezeichnet.

Air New Zealand suchst du in diesem Ranking in der Spitzengruppe jedoch vergebens, die Fluggesellschaft schaffte es bei „Skytrax“ im Jahr 2023 nur auf Platz 19.

Auch die Lufthansa landet deutlich weiter unten im Ranking. Lediglich Platz 21 und damit noch nicht mal Top 20 erreicht die größte deutsche Fluggesellschaft.

„Skytrax“ versus „Airlineratings.com“: Darum unterscheiden sich die Top 10

Der Grund für die Unterschiede in den Rankings sind die unterschiedlichen Kriterien: Bei „Airlineratings.com“ ist die Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Um überhaupt aufgenommen werden zu können, muss die Fluglinie eine Sieben-Sterne-Bewertung in Bezug auf die Sicherheit von der International Air Transport Association haben. Dann entscheiden Expertinnen und Experten beziehungsweise Redakteure und Redakteurinnen und bewerten die Fluglinien nach verschiedenen Aspekten.

Bei „Skytrax“ voten Flugreisende auf der ganzen Welt. Hier entscheiden die persönlichen Erfahrungen der Passagierinnen und Passagiere, sie bewerten die Airlines nach 49 Kategorien in den Bereichen Flughafen, On-Board- und Kabinenservice.

Air New Zealand ist von „Airlineratings.com“ zur besten Fluggesellschaft der Welt gewählt worden. © Quelle: imago images/Stanley Bayne

Einen weiteren Einfluss könnte die Relevanz der Airlines haben: „Airlineratings.com“ hat seinen Sitz in Australien. Die Relevanz der Airlines Air New Zealand, einer der größten Fluggesellschaften des Pazifikraums, und Qantas, der größten Airline Australiens, ist dort sehr viel größer als in Europa. Die Beratungsgesellschaft „Skytrax“ hingegen hat ihren Sitz in London.

