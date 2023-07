Ranking: Diese Metropolen sind besonders fußgängerfreundlich

Vom Canal Grande über die Rialtobrücke zum Markusplatz in Venedig, über die Rambla zu den Gaudí-Bauten in Barcelona oder vom Brandenburger Tor zur Museumsinsel in Berlin: In den europäischen Metropolen legen Touristinnen und Touristen die meisten Strecken zu Fuß zurück.

Denn anders als mit Bus, Taxi oder U‑Bahn kann man bei einem gemächlichen Stadtrundgang viel mehr von der faszinierenden Kultur, der Architektur und vom quirligen Stadtgeschehen aufsaugen. Doch viele Reisende unterschätzen dabei, wie belastend ein langer Stadtspaziergang für den Körper sein kann. Die schmerzenden Füße und Beine machen sich oft erst am Abend bemerkbar.

Ein interessantes Ranking von „Preply“ zeigt nun auf, wie unterschiedlich die Fußgängerfreundlichkeit in Europas Großstädten ist. Die Online-Sprachschule hat ermittelt, wie weit die Distanzen zwischen den fünf beliebtesten Sehenswürdigkeiten in den einzelnen Reise-Metropolen sind, wie schnell sich diese bewältigen lassen und wie viele Schritte dafür benötigt werden – ausgehend von einer durchschnittlichen Schrittlänge von 0,8 Metern. Außerdem wurde der Kalorien-Verbrauch aufgezeigt. Ein zweites Ranking vergleicht die Fußgängerfreundlichkeit von Großstädten innerhalb Deutschlands.

Europa zu Fuß: Sevilla ist Spazier-Hauptstadt

In Sevilla liegen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten, darunter der Alcázar-Palast, die Kathedrale Santa María und die Plaza de España, besonders dicht beieinander. Bedeutet: kurze Wege, geringe Gehzeit und Schrittzahl, kaum Energieverbrauch. Damit belegt Spaniens Kultur-Metropole in Andalusien Platz eins im europäischen Fußweg-Ranking.

Entspannter Fußweg zur Plaza de España: Laut Ranking liegen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten nirgendwo in Europa so dicht beisammen wie in Sevilla. © Quelle: imago images/Westend61

Knapp dahinter liegen Venedig und Porto. In Berlin, Reykjavík und Barcelona laufen sich Touristinnen und Touristen dagegen die Sohlen heiß, denn dort betragen die Distanzen mit mindestens sechs Kilometern Länge mehr als das Vierfache.

Platz 1: Sevilla (Spanien) – Gehstrecke: 1,6 Kilometer; Distanz: 20 Minuten; Schrittzahl: 2100; verbrannte Kilokalorien: 105

Platz 2: Venedig (Italien)– Gehstrecke: 2,1 Kilometer; Distanz: 27 Minuten; Schrittzahl: 2730; verbrannte Kilokalorien: 137

Platz 3: Porto (Portugal) – Gehstrecke: 2,3 Kilometer; Distanz: 30 Minuten; Schrittzahl: 2940; verbrannte Kilokalorien: 147

Platz 4: Florenz (Italien) – Gehstrecke: 2,6 Kilometer; Distanz: 33 Minuten; Schrittzahl: 3360; verbrannte Kilokalorien: 168

Platz 5: Athen (Griechenland) – Gehstrecke: 3,4 Kilometer; Distanz: 43 Minuten; Schrittzahl: 4410; verbrannte Kilokalorien: 221

Platz 6: Amsterdam (Niederlande) – Gehstrecke: 3,7 Kilometer; Distanz: 46 Minuten; Schrittzahl: 4830; verbrannte Kilokalorien: 242

Platz 7: Köln (Deutschland) – Gehstrecke: 3,9 Kilometer; Distanz: 49 Minuten; Schrittzahl: 5040; verbrannte Kilokalorien: 252

Platz 7: Mailand (Italien) – Gehstrecke: 3,9 Kilometer; Distanz: 48 Minuten; Schrittzahl: 5040; verbrannte Kilokalorien: 252

Platz 8: Verona (Italien) – Gehstrecke: 4,2 Kilometer; Distanz: 56 Minuten; Schrittzahl: 5460; verbrannte Kilokalorien: 273

Platz 9: Nizza (Frankreich) – Gehstrecke: 4,3 Kilometer; Distanz: 59 Minuten; Schrittzahl: 5670; verbrannte Kilokalorien: 284

Platz 10: Rom (Italien) – Gehstrecke: 4,7 Kilometer; Distanz: 60 Minuten; Schrittzahl: 6090; verbrannte Kilokalorien: 305

Platz 10: Istanbul (Türkei) – Gehstrecke: 4,7 Kilometer; Distanz: 61 Minuten; Schrittzahl: 6090; verbrannte Kilokalorien: 305

Platz 11: Kopenhagen (Dänemark) – Gehstrecke: 4,8 Kilometer; Distanz: 60 Minuten; Schrittzahl: 6300; verbrannte Kilokalorien: 315

Platz 12: Madrid (Spanien) – Gehstrecke: 5,5 Kilometer; Distanz: 68 Minuten; Schrittzahl: 7140; verbrannte Kilokalorien: 357

Platz 13: Krakau (Polen) – Gehstrecke: 5,8 Kilometer; Distanz: 73 Minuten; Schrittzahl: 7560; verbrannte Kilokalorien: 378

Platz 14: Berlin (Deutschland) – Gehstrecke: 6 Kilometer; Distanz: 75 Minuten; Schrittzahl: 7770; verbrannte Kilokalorien: 389

Platz 14: Reykjavík (Island) – Gehstrecke: 6 Kilometer; Distanz: 75 Minuten; Schrittzahl: 7770; verbrannte Kilokalorien: 389

Platz 15: Barcelona (Spanien) – Gehstrecke: 6,6 Kilometer; Distanz: 79 Minuten; Schrittzahl: 8610; verbrannte Kilokalorien: 431

Diese Städte sind besonders fußgängerunfreundlich

In den letztplatzierten Städten brauchen Reisende besonders kräftige Beine. Um die schönsten Sehenswürdigkeiten in Portugals Hauptstadt Lissabon, dem Schlusslicht im Fußweg-Ranking, zu erreichen, sind Fußgängerinnen und Fußgänger etwa fünf Stunden unterwegs und legen 31.500 Schritte zurück – und dabei geht es in der „Stadt der sieben Hügel“ auch noch ständig auf und ab.

Eine Touristin fotografiert die schöne Straßenbahn in Lissabon. Die Fußwege in der hügeligen Großstadt sind kräftezehrend. © Quelle: imago images/Joana Kruse

Doch wenn die Kräfte bei einem Stadtrundgang schwinden, können Besucherinnen und Besucher in Lissabon zum Glück aus mehreren Mobilitätsalternativen wählen, darunter der öffentliche Fahrradverleih oder die schönen Straßenbahnen.

Platz 1: Lissabon (Portugal) – Gehstrecke: 24,1 Kilometer; Distanz: 303 Minuten; Schrittzahl: 31.500; verbrannte Kilokalorien: 1575

Platz 2: Zagreb (Kroatien) – Gehstrecke: 19 Kilometer; Distanz: 150 Minuten; Schrittzahl: 24.780; verbrannte Kilokalorien: 1239

Platz 3: Hamburg (Deutschland) – Gehstrecke: 16,3 Kilometer; Distanz: 204 Minuten; Schrittzahl: 21.210; verbrannte Kilokalorien: 1061

Platz 4: München (Deutschland) – Gehstrecke: 15,1 Kilometer; Distanz: 189 Minuten; Schrittzahl: 19.740; verbrannte Kilokalorien: 987

Platz 5: Oslo (Norwegen) – Gehstrecke: 13 Kilometer; Distanz: 165 Minuten; Schrittzahl: 17.010; verbrannte Kilokalorien: 851

Deutschland: Köln top, Hamburg ein Flop

In Köln liegen die Altstadt, das Museum Ludwig, das Schokoladenmuseum, die Hohenzollernbrücke und der riesige Dom dicht an dicht. Im Deutschland-Ranking der fußgängerfreundlichsten Städte liegt die bevölkerungsreichste Großstadt Nordrhein-Westfalens deshalb auf dem ersten Platz, gefolgt von Frankfurt und Bremen.

Rundgang durch die Speicherstadt in Hamburg: In keiner anderen touristischen Großstadt in Europa sind die Wege länger. © Quelle: imago images/Pond5

Um die Elbphilharmonie, den Kiez und das beliebte Miniatur-Wunderland in der Speicherstadt in Hamburg zu erreichen, müssen Reisende dagegen sehr weite Wege zurücklegen. Bei einem Besuch der Hafenstadt empfiehlt sich deshalb die Hamburg Card, die zum Preis von 11,90 Euro nicht nur ein Tagesticket für den gesamten ÖPNV inklusive der Hafenfähren, sondern auch Ermäßigungen für viele Attraktionen umfasst. Doch im Fußweg-Ranking spielt das natürlich keine Rolle – letzter Platz für Hamburg!

Platz 1: Köln – Gehstrecke: 3,9 Kilometer; Distanz: 49 Minuten; Schrittzahl: 5040; verbrannte Kilokalorien: 252

Platz 2: Frankfurt – Gehstrecke: 4,3 Kilometer; Distanz: 55 Minuten; Schrittzahl: 5670; verbrannte Kilokalorien: 284

Platz 3: Bremen – Gehstrecke: 4,3 Kilometer; Distanz: 55 Minuten; Schrittzahl: 5670; verbrannte Kilokalorien: 284

Platz 4: Nürnberg – Gehstrecke: 4,8 Kilometer; Distanz: 62 Minuten; Schrittzahl: 6300; verbrannte Kilokalorien: 315

Platz 5: Heidelberg – Gehstrecke: 4,8 Kilometer; Distanz: 78 Minuten; Schrittzahl: 6300; verbrannte Kilokalorien: 315

Platz 6: Berlin – Gehstrecke: 6 Kilometer; Distanz: 75 Minuten; Schrittzahl: 7770; verbrannte Kilokalorien: 389

Platz 7: Leipzig – Gehstrecke: 7,1 Kilometer; Distanz: 91 Minuten; Schrittzahl: 9240; verbrannte Kilokalorien: 462

Platz 8: Düsseldorf – Gehstrecke: 10 Kilometer; Distanz: 125 Minuten; Schrittzahl: 13.020; verbrannte Kilokalorien: 651

Platz 9: München – Gehstrecke: 15,1 Kilometer; Distanz: 189 Minuten; Schrittzahl: 19.740; verbrannte Kilokalorien: 987

Platz 10: Hamburg – Gehstrecke: 16,3 Kilometer; Distanz: 204 Minuten; Schrittzahl: 21.210; verbrannte Kilokalorien: 1061

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du gebündelt beim reisereporter.