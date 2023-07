Aktuelle Studie: Das ist Deutschlands unpünktlichster Flughafen

Zusammen mit dem Flughafen in München ist der Airport Frankfurt wohl der wichtigste in ganz Deutschland. Von dem Drehkreuz erreichst du etliche Urlaubsländer direkt – besonders für Fernreiseziele ist der Flughafen deswegen während der Ferienzeit Anlaufpunkt für Millionen Touristinnen und Touristen.

Leider schneidet der Airport in puncto Pünktlichkeit ganz und gar nicht gut ab. Eine aktuelle Studie des Fluggastrechteportals AirHelp hat ergeben, dass im letzten Jahr von keinem anderen deutschen Flughafen so viele Flüge verspätet gestartet sind wie vom Frankfurter. Dazu wurde analysiert, wie viele Flugreisende in den Monaten Juli, August und September 2022 an den großen Flughäfen in Europa von Verspätungen und Flugausfällen betroffen waren.

Bei der Analyse wurde auch verglichen wie sich die Daten seit 2019 verändert haben. Das Ergebnis: Europaweit ist die Anzahl verspäteter Flugreisender um fast zehn Prozent gestiegen. Während es vor der Pandemie durchschnittlich 27,3 Prozent waren, sind 2022 schon 37,1 Prozent betroffen gewesen – in absoluten Zahlen entspricht das laut AirHelp rund 99 Millionen Passagierinnen und Passagieren. Julián Navas, Fluggastrechtsexperte von AirHelp, bezeichnet diese Entwicklung als „alarmierend“.

Flugchaos ist in Frankfurt am größten

Im Sommer 2022 war an vielen deutschen Flughäfen das Chaos groß, zu den meisten Problemen aber kam es am Frankfurter Airport. Im untersuchten Zeitraum von Juli bis September starteten 3,9 Millionen Passagierinnen und Passagiere verspätet, das entspricht 51 Prozent aller Flugreisenden in diesen Monaten – 2019 lag die Quote nur bei 33,2 Prozent.

Nur unwesentlich besser kommt der Flughafen Frankfurt-Hahn in der Untersuchung weg, hier waren es im Untersuchungszeitraum 50,7 Prozent verspätete Flüge – kein Wunder, dass er einer der unbeliebtesten Airports in Deutschland ist. Hinter den beiden Flughäfen in der Region Frankfurt reihte sich 2022 der Kölner Airport ein. Mit 48 Prozent (691.900 Flugreisenden) landet er in der Auswertung auf Platz 3.

Der pünktlichste Airport ist im letzten Jahr der Stuttgarter gewesen, von hier flogen in den Sommermonaten lediglich 24,8 Prozent der Reisenden unpünktlich ab. Die Flughäfen in Dresden (30,7 Prozent) und Bremen (31,6 Prozent) waren ebenfalls noch verhältnismäßig pünktlich. 2019 schaffte es Dresden allerdings noch die Verspätungsquote bei nur 16,6 Prozent zu halten.

Finnland fliegt in Europa am pünktlichsten

Deutschlandweit mussten von Juli bis September 2022 insgesamt 43,5 Prozent aller Flugreisenden eine Verspätung hinnehmen – im Europavergleich Platz 5. Wesentlich besser als in Deutschland lief es im Vergleichszeitraum in Finnland. In der Auswertung von AirHelp starteten lediglich 20 Prozent der Flugreisenden mit Verspätung. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Litauen mit einer Verspätungsquote von 20,7 Prozent und Norwegen mit 22,5 Prozent. Letztere konnten damit ihre Top-Platzierungen aus dem Jahr 2019 verteidigen.

In Finnland mussten Flugreisende 2022 am wenigsten mit Verspätungen rechnen. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

Schlechter als in Deutschland waren dagegen Flugreisende in Serbien dran. Landesweit ging es im untersuchten Zeitraum 2022 für 47,4 Prozent der Passagierinnen und Passagiere erst mit Verspätung los. Kaum besser sah es 2022 in Griechenland aus – 44,5 Prozent starteten verspätet. Auch in Bulgarien (44,2 Prozent) und den Niederlanden (43,7 Prozent) mussten die Reisenden noch höhere Quoten als in Deutschland ertragen.

Probleme scheinen auch 2023 zu bestehen

Die von den Flughäfen eingeführten Maßnahmen, um ein Chaos wie 2022 zu verhindern, scheinen bisher jedoch nur bedingt zu wirken. Das Fluggastrechteportal Flightright hat für das erste Halbjahr 2023 bereits eine interne Analyse veröffentlicht. Das ernüchternde Ergebnis: In keinen anderem Land in Europa werden prozentual so viele Flüge storniert wie in Deutschland. 5617 Flüge von 300.464 Flügen hätten bisher Ausfallen müssen – das entspricht einer Quote von 2,20 Prozent.

Dass es besser laufen kann, zeigt dagegen Spanien. Dort sind mit 405.860 Flügen bereits deutliche mehr Flieger abgehoben, trotzdem kommt das Land laut Flightright lediglich auf eine Stornierungsquote von 0,30 Prozent.

