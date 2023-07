Bußgeld droht: In diesen Ländern ist Rauchen im Auto verboten

Rauchen im Auto? Zumindest, wenn Kinder oder Schwangere dabei sind, soll damit in Deutschland nach einem aktuellen Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach bald Schluss sein. Teilweise stehen Forderungen im Raum, dass bei Verstößen Bußgelder bis zu 3000 Euro fällig werden können.

Organisationen wie das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützen der Vorschlag. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum kann die Konzentration von Tabak in Autos fünfmal so hoch sein „wie in einer durchschnittlichen verrauchten Gaststätte“. Andere Politiker äußerten jedoch auch Bedenken und sprachen sich für mehr Aufklärung anstatt für ein Verbot aus.

Rauchverbot im Auto: Hier musst du in Europa aufpassen

Worüber in Deutschland nun heftig debattiert wird, ist in anderen europäischen Ländern schon entschieden. Dort drohen bereits Bußgelder, wie der ADAC berichtet. Wo du die Zigarette lieber auslassen solltest:

Belgien: Wer raucht, obwohl Personen unter 18 Jahren im Auto sitzen, muss mit einem Bußgeld von mindestens 130 Euro rechnen. Es gibt allerdings eine Ausnahmen: In Cabrios gilt die Regel nicht.

England und Wales: Auch in England oder Wales sollte die Kippe im Auto lieber Ausbleiben, wenn jemand unter 18 dabei ist. Hier drohen 50 Pfund Strafe, umgerechnet sind das derzeit etwas mehr als 58 Euro. Für Cabrios gilt ebenfalls eine Ausnahme.

Finnland: In Finnland besteht ein Rauchverbot nur, wenn Personen unter 15 Jahren im Auto sitzen.

Frankreich: Im Nachbarland darf im Auto nicht geraucht werden, wenn Personen unter 18 Jahren im Auto sind. Wer trotz Kindern raucht, muss ein Bußgeld vom rund 135 Euro erwarten.

In Frankreich musst du deine Zigaretten beim Autofahren in der Schachtel lassen. (Symbolbild) © Quelle: imago/imagebroker

Griechenland: Die Bußgelder in Griechenland sind im europäischen Vergleich besonders teuer. Wer im Auto raucht, obwohl Kinder unter 12 Jahren anwesend sind, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1500 Euro rechnen – das gilt in Pkws genauso wie in Taxen oder öffentlichen Bussen. Wenn der Fahrer eines öffentlichen Verkehrsmittel raucht, obwohl Kinder unter 12 vor Ort sind, kann sogar ein Bußgeld bis zu 3000 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat ausgesprochen werden.

Irland: Ist auf der sogenannten Grünen Insel eine Person unter 18 Jahren im Auto anwesend darf nicht geraucht werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von rund 100 Euro rechnen.

Italien: Wer in Italien im Auto raucht, obwohl Schwangere oder Kinder unter 12 Jahren dabei sind, kann mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro belegt werden. Falls die anwesenden Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren sind, ist immerhin noch eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro möglich.

Luxemburg: Bis zu 250 Euro drohen in Luxemburg, falls im Auto geraucht wird, obwohl Kinder unter 12 Jahren im Fahrzeug sitzen.

Österreich: Etwas günstiger kommen Raucherinnen und Raucher in Österreich weg, wer im Auto raucht obwohl unter 18-Jährige anwesend sind, kann ein Bußgeld von bis zu 100 Euro auferlegt bekommen. Wer danach nicht einsichtig ist, kann allerdings richtig zur Kasse gebeten werden. Im Wiederholungsfall droht im Nachbarland nämlich eine deutlich höhere Strafe – bis zu 1000 Euro.

Slowenien: 250 Euro werden in Slowenien fällig, falls im Auto geraucht wird, obwohl Personen unter 18 Jahren dabei sind.

Schottland: Die schottischen Regeln sehen ebenfalls ein Rauchverbot vor, wenn Personen unter 18 Jahren im Auto sind. Das Verbot gilt sowohl für Fahrende als auch sämtliche Mitreisende. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe von 100 Pfund rechnen. Umgerechnet sind das derzeit etwa 117 Euro. Das Verbot gilt übrigens nicht für E-Zigaretten.

Tschechien: Autofahrerinnen und -fahrer können in Tschechien aufatmen oder besser gesagt einatmen, denn hier herrscht für sie kein generelles Rauchverbot. Allerdings gilt das nicht für Motorräder, Mopeds oder Fahrräder – auf allen einspurigen Fahrzeugen ist das Qualmen verboten.

Zypern: Wer auf Zypern raucht, obwohl Personen unter 16 Jahren im Auto dabei sind, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 85 Euro rechnen.

Außerhalb von Europa solltest du in einigen Gegenden in den USA und Kanada sowie in Australien und Südafrika aufpassen, dort herrschen in Anwesenheit von Kindern ebenfalls Rauchverbote.

In diesen Ländern wird über ein Rauchverbot nachgedacht

Nicht nur in Deutschland wird über ein Rauchverbot im Auto diskutiert. Laut ADAC gibt es solche Überlegungen auch in den Niederlanden und Polen genauso wie in einigen skandinavische Ländern.

Wer in Deutschland seine Zigarette einfach aus dem Auto wirft, muss mit einer Geldstrafe rechnen. © Quelle: imago images / Sabine Gudath

Und obwohl das Rauchen in Anwesenheit von Schwangeren und Kindern in Deutschland derzeit noch erlaubt ist, werden Raucherinnen und Raucher im Straßenverkehr in anderen Situation auch hierzulande bereits schon jetzt zur Kasse gebeten. Zum Beispiel falls du deine Zigarette aus dem Auto wirfst – das kann bis zu 50 Euro kosten. Wenn jemand davon getroffen wird und zu Schaden kommt, kann sogar eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung folgen.

Wenn die Zigarette beim Rauchen im Auto herunterfällt und dadurch ein Unfall entsteht, kann deine Versicherung das als grob fahrlässiges Verhalten auslegen und du musst teilweise selbst für die Unfallkosten aufkommen. Egal, wo du unterwegs bist, lieber Anhalten, eine Pause einlegen und die Zigarette in Ruhe rauchen – oder am besten gleich komplett mit dem Qualmen aufhören.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.