Stadt der Mosaike: So schön ist Ravenna in Norditalien

Ein detailreiches Bild mit Stift oder Pinsel zu malen erfordert jede Menge Geduld. Noch anspruchsvoller ist es, Bilder mit kleinen Steinchen zu erschaffen. Zum Glück hatten und haben zahlreiche Künstlerinnen und Künstler dieses Talent und die Welt mit ihren bezaubernden Mosaiken gefüllt. Einige davon lassen sich in der italienischen Stadt Ravenna bestaunen, die aber noch aus anderen Gründen eine Reise wert ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas oberhalb von Rimini und ein gutes Stück unterhalb von Venedig liegt die romantische Stadt in der gleichnamigen Provinz. Rund 156.000 Menschen leben in der Stadt an der Adriaküste. Neben den Mosaiken ist Ravenna auch bekannt für ihre frühchristlichen Kirchen, zahlreichen Taufkapellen und Mausoleen. Die Unesco nahm gleich acht Gebäude aus dem fünften und sechsten Jahrhundert in die Liste der Weltkulturerbe auf.

Das Mausoleum von Galla Placidia ist ebenfalls mit Mosaiken verziert. © Quelle: imago images/Adam Eastland

Berühmte Mosaike an jeder Ecke

Unter den Welterben befindet sich auch die Erzbischöfliche Kapelle im ersten Stock des Palastes in Ravenna. Hier kannst du einen Teil der berühmten Mosaikarbeiten entdecken. Die farbenprächtigen Steinkunstwerke werden dir immer wieder auffallen, wenn du durch die Gassen der Stadt spazierst. Oft werden religiöse und weltliche Situationen dargestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Einst war Ravenna nur eine kleine Siedlung, bis sie weströmische Herrscher zu einer Residenz ausbauten. Und von diesen Gebäuden sind etliche bis heute erhalten, was die Stadt zu einem wichtigen Kulturzentrum in Norditalien macht. So kannst du das Mausoleum der Kaiserin Galla Placidia besuchen oder die Kirchen San Vitale und Sant‘Apollinare mit ihren außergewöhnlichen achteckigen Formen bestaunen.

Auffällig sind die achteckigen Grundrisse der Kirchen in Ravenna. © Quelle: imago images/ingimage

Eine außergewöhnliche Bibliothek

San Vitale gehört seit 1996 zum Unesco-Weltkulturerbe und ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Das Innere der Kirche erstrahlt in bunten Farben, Mosaiken und Ornamenten, die zum Teil aus echten Halbedelsteinen und Blattgold bestehen.

Ähnlich bunt ist es in einer der wohl dekadentesten Bibliotheken, zumindest, was die Einrichtung betrifft: Die Biblioteca Classense beherbergt rund 800.000 Bände. Und diese stehen inmitten verzierter Wände und bunter Mosaike. Schon im 18. Jahrhundert haben sich Menschen hier Bücher ausgeliehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn du die Kunst der Mosaike mal selbst ausprobieren möchtest, werden in Ravenna verschiedene Workshops angeboten, beispielsweise bei Pixel Mosaici in der Via Sinistra Canale Molinetto 181. Für etwa 80 Euro kannst du lernen, wie man die Mosaike herstellt, und es selbst ausprobieren.

Richtig lebendig wird es auf der Piazza del Popolo, dem Rathausplatz von Ravenna. Hier gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés, in denen an einem sonnigen Nachmittag der Espresso einfach am besten schmeckt. Jedes Jahr im Sommer findet hier außerdem das Ravenna Festival statt, 2023 klingt die Musik vom 7. Juni bis zum 23. Juli durch die Straßen.

Feine Sandstrände und alte Steinbrüche

Ravenna hat aber nicht nur Kultur und Stätten aus vergangenen Tagen zu bieten. Stolze 36 Kilometer feiner Sandstrand schlängeln sich an der Küste entlang und auch direkt an Ravenna vorbei. Neun verschiedene Strände sind hier der perfekte Ort für ein ausgiebiges Sonnenbad nach dem Stadtbummel. Im Umland kannst du einen besonderen Park besuchen: den Regionalpark Vena del Gesso Romagnola. Der Kalkstein hat hier eine einzigartige Landschaft geformt.

Der höchste Gipfel ist der Monte Mauro mit gerade mal 515 Metern. Rund um den Berg gibt es zahlreiche Wanderwege, die durch das Gebiet führen, auch vorbei an alten Gipssteinbrüchen. Aus dem ehemaligen Monticino-Steinbruch ist inzwischen ein geologisches Freilichtmuseum geworden und manchmal finden hier sogar Konzerte statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.