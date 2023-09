﻿Holstein Kiel gegen Hertha: Wiedersehen nach 21 Jahren

Kiel. Blättern wir zurück ins Jahr 2002. Der Begriff „Teuro“ wird nach Einführung der neuen Währung zum Wort des Jahres gekürt. Die ersten Handys mit eingebauter Kamera kommen auf den Markt und verändern Weltansichten. Und das kriselnde Drittligateam von Holstein Kiel bezwingt den Bundesligisten Hertha BSC in der ersten DFB-Pokalhauptrunde sensationell mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) treffen die beiden Klubs im Holsteinstadion als Zweitligisten wieder aufeinander – erstmals nach 21 Jahren.

Interimscoach Jurgeleit führte Regie bei der Sensation gegen Kiraly, Marcelinho und Weltmeister Luizao

Störche-Aufsichtsrat Daniel Jurgeleit kann sich noch heute sehr genau an Details vom 1. September 2002 erinnern. Damals, als der mittlerweile 59-Jährige auf der Trainerbank des krassen Außenseiters aus der ehemaligen Regionalliga unter ganz speziellen Voraussetzungen Regie führte. Als Interimscoach für den nur vier Wochen zuvor nach einem Hörsturz zur Zwangspause verurteilten „Chef“ Gerd-Volker Schock. Auf der Gegenseite tummelte sich Fußball-Prominenz wie Huub Stevens (Trainer) und Dieter Hoeneß (Manager), die Nationalspieler Arne Friedrich und Marko Rehmer oder echte Hertha-Kult-Kicker wie Torwart Gabor Kiraly, Ball-Virtuose Marcelinho und Weltmeister Luizao.

Keeper Manuel Greil avancierte im Elfmeterschießen zum Kieler Super-Helden

Nach der KSV-Führung durch Matthias Rose (44.), hatte der spätere Hertha-Manager Michael Preetz (53.) den Ausgleich hergestellt. Doch die Störche retteten sich mit Kampf und Glück in die Nachspielzeit. „Als es in die Verlängerung ging, habe ich gedacht: Jetzt geht’s für uns richtig los. Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen jetzt nicht wild von Mann zu Mann rennen, sondern mehr im Raum decken“, erzählt Jurgeleit.

Im Finale furioso parierte Holstein-Keeper Manuel Greil (damals Hertha-Vereinsmitglied) zwei Elfmeter, einen verschossen die Berliner. Die KSV-Schützen „Dimi“ Guscinas, Andre Trulsen und Rose verwandelten derweil eiskalt vom Punkt. Viele der 9300 Zuschauer hielt es ob des „ersten überregional wichtigen Erfolges seit dem Zweitligaabstieg 1981“ (Jurgeleit) nicht mehr auf den Rängen, sie stürmten das Feld.

Jurgeleit suchte derweil spontan die Ruhe in der Trainerkabine. „Ich habe das anders verarbeitet und musste mich emotional erst einmal komplett runterfahren. Mein erster Gedanke war: Vielleicht hilft das Gerd-Volker Schock bei seinem Genesungsverlauf.“

Das Holsteinstadion bebte, aber keine große Party nach dem Triumph

Ex-Torjäger und Publikumsliebling Guscinas (87 Treffer in 217 Pflichtspielen für die KSV) sieht sich auch heute noch mit seinem Sohne gerne Videos dieses Duells an. „Ich war bei meinem Elfmeter ganz entspannt. Wir hatten ja keinen Druck. Am Ende hat das alte Stadion gebebt“, sagt der 47-Jährige. Die große Sause allerdings habe es am Abend des unverhofften Triumphes nicht gegeben. „Wir standen in der Liga mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Da gab es Wichtigeres als Party“, so Guscinas.

Für Jurgeleit, der vom 1. Juli 199 bis zum 2. Oktober 2006 als Spieler, Co-Trainer und Sportlicher Leiter in Diensten der Störche stand und der mit 117 Treffern noch immer auf Rang sieben der ewigen Zweitliga-Torjägerliste geführt wird, war es nicht die einzige Pokal-Überraschung in seiner Karriere. Als Spieler des FC Homburg schaltete er am 17. August 1991 im Olympiastadion den großen FC Bayern aus, als Coach des SC Weiche Flensburg 2018 den VfL Bochum. Leidenschaft, Mut und defensive Disziplin waren dabei stets die Voraussetzungen auf dem Weg zum Erfolg.

Grundtugenden, die er sich auch für den neuerlichen Gang gegen den Bundesligaabsteiger aus Berlin vom aktuellen KSV-Team wünscht. „Ob das 1:5 beim FC St. Pauli ein Rückschlag nach den zuvor guten zwölf Punkten aus den ersten fünf Spielen war, wird man am Sonntag sehen. Jetzt trifft unsere Mannschaft auf einen Gegner, der sich nach anfänglichen Problemen gefangen hat. Das wird eine ganz schwere Aufgabe. Ich hoffe auf eine Reaktion unserer Mannschaft“, so der der KSV-Funktionär.

Auch Guscinas will im Stadion die Daumen für die Störche drücken: „Ich tippe auf einen 2:1-Sieg für Holstein.“ Es wäre für Pal Dardai die zweite Niederlage gegen Kiel in Folge binnen 21 Jahren. Am 1. September 2002 war Herthas heutiger Cheftrainer als Mittelfeldakteur in der 63. Minute eingewechselt worden.

