Wer trotz Berufsalltag für ein paar Stunden der Hektik entfliehen möchte, ist bei Zantopp in Mönkeberg wie auch in Heikendorf gut aufgehoben. Eis, Snacks und Drinks gibt es direkt am Strand.

Astrid Schmidt WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket