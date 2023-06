Reisen mit E-Auto: Die besten und schlechtesten Urlaubsziele

Rein ins Auto und einfach drauflosfahren: Urlaub im eigenen Wagen verspricht Freiheit und Spontanität. Auch für Besitzer und Besitzerinnen von Elektroautos wird der Traum von Unabhängigkeit dank größerer Reichweiten und einem Ausbau der Schnellladestationen mehr und mehr zur Realität. Doch es gibt noch einige Regionen, denen es deutlich an Ladestationen fehlt.

Während vor allem in Mitteleuropa das Netz der Ladestationen mittlerweile gut ausgebaut ist, können die Länder am Rande Europas nur schwer mithalten, wie eine Studie des ADAC ergeben hat. Damit unterwegs nicht der Strom ausgeht, verraten wir, welche Reiseziele sich besonders für einen Urlaub mit dem E-Auto anbieten und um welche man lieber einen Bogen macht.

Niederlande hat dichtestes Netz an öffentlichen Ladestationen

Entgegen der verbreiteten Meinung, dass der Ausbau der Ladestationen hierzulande nicht schnell genug voranschreitet, hat Deutschland eines der dichtesten Netze in der EU. Besser sind nur der Spitzenreiter Niederlande mit 84,4 Ladepunkten pro 100 Kilometer ihres Straßennetzes, gefolgt von der Schweiz (51) und Österreich (37).

Besonders schlecht ist die Situation für Reisende mit Elektroauto demnach im Süden und Osten Europas. In Portugal zum Beispiel gibt es laut ADAC gerade einmal 163 öffentliche Ladepunkte im ganzen Land. Die meisten davon konzentrieren sich dabei um die Region der Hauptstadt Lissabon. Wer in den Norden reist, sollte sich zweimal überlegen, ob der so lange Akku hält.

Ranking der Länder mit den meisten Ladesäulen

Niederlande (84,4 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Luxemburg (53,8 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Schweiz (51,4 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Österreich (37,1 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Deutschland (33,2 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Dänemark (23,1 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Norwegen (13,4 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Belgien (8,9 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Slowenien (7,6 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Frankreich (7,1 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Schweden (6,5 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Italien (5,1 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Kroatien (4,4 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Slowakei (3,9 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Finnland (3,2 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Ungarn (2,9 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Estland (2 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Lettland (1,9 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Tschechien (1,6 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Rumänien (1,2 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Bulgarien (1,2 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Spanien (1 Ladesäule pro 100 Kilometer Straßennetz) Polen (0,9 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Portugal (0,3 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz) Litauen (0,1 Ladesäulen pro 100 Kilometer Straßennetz)

Wie gut ist das Ladenetz in meinem Urlaubsland?

Belgien

Ladesituation: In Belgien ist vor allem der Norden gut mit Ladestationen versorgt, wer hier mit seinem E-Auto unterwegs ist, dürfte keine Probleme mit der Stromversorgung haben. Die Ladestationen befinden sich hauptsächlich entlang der Hauptverkehrsachsen und in größeren Städte. Am besten abgedeckt ist die Region um Brüssel, weniger dicht ist das Netz im Süden des Landes. Wie der ADAC berichtet, können Kundinnen und Kunden ihre Autos auch auf einigen Supermarkt-Parkplätzen laden, zum Beispiel bei Lidl, außerdem bei Ikea.

Größter Anbieter: Allego B.V.

Bezahlen: Allego nutzt zum Bezahlen die Smoov App, akzeptiert aber auch Kartenzahlung. Die am meisten genutzte Bezahlmethode in Belgien ist ShellRecharge RFID.

Dänemark

Ladesituation: Unser nördliches Nachbarland landet mit seiner Ladesäulendichte im Ranking knapp hinter uns. Vor allem der Osten mit der Region um Kopenhagen ist sehr gut abgedeckt, schlechter sieht es im Westen und Norden des Landes aus. Gut ausgebaut ist das Netz auch auf der östlichen Route über die Halbinsel Jütland mit Orten wie Kolding Vejle und Aalborg.

Größter Anbieter: E.on Danmark A/S

Bezahlen: Mit der E.ON Drive App oder per Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in Dänemark ist die ShellRecharge App.

Frankreich

Ladesituation: In Frankreich sind vor allem der Norden und der Süden gut mit Ladestationen versorgt, etwas schlechter sieht es in der Landesmitte aus. Die meisten Ladestationen befinden sich, wenig überraschend, in der Île-de-France, also in der Region um Paris. Tipp: Auf einigen Supermarktparkplätzen, wie Lidl oder Intermarché, können Kundinnen und Kunden kostenlose Ladesäulen nutzen.

Größter Anbieter: Révéo

Bezahlen: Bezahlt werden kann an Révéo-Ladesäulen mit der RévéoCharge App oder per Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in Frankreich ist die freshmile RFID/App.

Großbritannien

Ladesituation: Wer mit dem E-Auto nach England reist, braucht sich nicht wegen mangelnder Lademöglichkeiten zu sorgen. Anders sieht es da schon in Schottland aus und in Wales sind noch kaum Lademöglichkeiten vorhanden. Hinweis: Von der City

Größter Anbieter: ChargeYourCar

Bezahlen: Mit der ChargeYourCar RFID/APP oder per Karte.

Italien

Ladesituation: Je weiter gen Süden man in Italien reist, umso dünner wird die Ladesäulendichte. Am besten ist die Versorgung in Südtirol und Trentino. Die Stationen befinden sich hauptsächlich entlang der Hauptverkehrsachsen und rund um größere Städte.

Größter Anbieter: Enel X S.r.l.

Bezahlen: An den Stationen von Enel mit der JuicePass App oder per Karte. Die am häufigsten genutzte Bezahlmethode in Italien ist DUE Energie RFID.

Kroatien

Ladesituation: Das Ladenetz befindet sich in Kroatien zwar noch im Aufbau, ist aber im Norden bereits entlang der Hauptverkehrsachsen und rund um größere Städte wie Zagreb gut ausgebaut. Zudem gibt es kostenlose öffentliche Ladestationen, die vor Ort ausgeschildert sind.

Größter Anbieter: Hrvatska elektroprivreda d.d

Bezahlen: Gezahlt wird an den kroatischen Ladestationen in der Regel mit der ELEN Charge app oder per Karte.

Luxemburg

Ladesituation: Das kleine Land erreicht im ADAC-Ranking den zweiten Platz. Pro 100 Kilometer Straßennetz kommen hier 53,8 Ladesäulen – einem Roadtrip mit Elektroauto steht hier also nichts im Wege. Am dichtesten ist das Netz im Süden, im Norden wird es etwas lichter.

Größter Anbieter: Chargy

Bezahlen: An den Stationen von Chargy wird die mKaart oder Bankkarte akzeptiert. Die meist genutzte Bezahlmethode in Luxemburg ist PlugSurfing RFID/APP.

Niederlande

Ladesituation: Die Niederlande sind die Hauptstadt der Ladesäulen in Europa. Hier gibt es mehr als 80.000 Ladepunkte. Große Planungen vor einer Reise mit dem Elektro-Auto in unser Nachbarland musst du von daher nicht anstellen. Die meisten Ladesäulen befinden sich direkt an den Hauptverkehrsrouten und in den größeren Städten wie Haarlem, Utrecht oder Amsterdam.

Spitzenreiter: In den Niederlanden gibt es die meisten Ladestationen. © Quelle: imago images/Dutchlight

Größter Anbieter: EVBox

Bezahlen: An den Stationen von EVBox kannst du mit der gleichnamigen App oder per Karte bezahlen. Die meist genutzte Bezahlmethode in den Niederlanden ist PlugSurfing RFID/APP.

Norwegen

Ladesituation: Norwegen gilt als Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Entsprechend gut ist das Land mit Ladesäulen ausgestattet. Von Süd nach Nord nimmt die Dichte der E-Lader allerdings ab. Und auch mit Wartezeiten muss an den Ladestationen gerechnet werden, da es in dem Land besonders viele E-Autos gibt.

Größter Anbieter: Mer Norway A

Bezahlen: An den Stationen von Mer kann einfach per Mer Connect App oder Karte bezahlt werden. Die meist genutzte Bezahlmethode in Norwegen ist PlugSurfing RFID/APP.

Österreich

Ladesituation: Lange suchen nach öffentlichen Ladestationen musst du in Österreich nicht: Auf 100 Kilometer Straße kommen im Schnitt 37,1 Ladestationen. Und auf manchen Supermarkt-Parkplätzen sind diese sogar kostenlos.

Größter Anbieter: da emobil GmbH

Bezahlen: Per App oder Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in Österreich ist Wien-Energie RFID.

Polen

Ladesituation: In Polen sind vor allem die ländlichen Gebiete schlecht mit Ladesäulen ausgestattet, besser sieht es im Zentrum des Landes aus. Tipp: Auf einigen öffentlichen Parkplätzen in Polen stehen kostenlose Ladesäulen zur Verfügung, unter anderem bei vielen Kaufland-Filialen.

Größter Anbieter: GreenWay Infrastructure

Bezahlen: Bei GreenWay kann mit der gleichnamigen App oder per Karte bezahlt werden. Die meist genutzte Bezahlmethode in Polen ist ShellRecharge RFID.

Portugal

Ladesituation: Portugal sollte bei einem Roadtrip mit E-Auto nicht unbedingt angesteuert werden, das Ladesäulennetz befindet sich hier noch in den Anfängen. Rund um Lissabon ist die Versorgung allerdings bereits ganz gut. Der Norden und die ländlichen Gebiete sind hingegen noch stark ausbaufähig.

Größter Anbieter: Mobi E

Bezahlen: An den Stationen von Mobi E kannst du mit der gleichnamigen App bezahlen. Die meist genutzte Bezahlmethode in Portugal ist ShellRecharge RFID.

Schweden

Ladesituation: Wie auch Nachbar Norwegen nimmt die Ladesäulendichte in Schweden Richtung Norden stark ab. Die beste Versorgung bekommst du im Süden. Aber Achtung: Auch hier gibt es überdurchschnittlich viele Elektrofahrzeuge. Gerade zu Stoßzeiten kann es vorkommen, dass du auf eine freie Ladesäule warten musst. Dafür lädst du auf Supermarkt-Parkplätzen wie Coop oder ICA Maxi kostenlos..

Größter Anbieter: Vattenfall

Bezahlen: Bei Vattenfall-Ladesäulen kann mit der gleichnamigen App oder per Karte bezahlt werden. Die meist genutzte Bezahlmethode in Schweden ist PlugSurfing RFID/APP.

Schweiz

Ladesituation: Einkaufen und kostenlos laden – das ist auf mehreren Supermarktplätzen in der Schweiz möglich. Dazu kommt ein sehr gut ausgebautes Ladesäulennetz vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen und rund um größere Städte. Am besten versorgt ist der Kanton Bern.

Größter Anbieter: swisscharge.ch AG

Bezahlen: Mit der eMobility App von Swisscharge oder per Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in der Schweiz ist MAINGAU Autostrom.In. Allerdings solltest du beachten, dass in der Schweiz das EU-Roaming der Mobilfunkanbieter nicht gilt. Die mobile Datennutzung kann teuer werden. Wer länger hier unterwegs ist, sollte über eine Schweizer Prepaid-Karte nachdenken.

Slowakei

Ladesituation: Mit dem Elektroauto auf der Durchreise in der Slowakei? Das dürfte kein Problem sein. Denn gerade die Hauptverkehrsstrassen sind gut mit Ladestationen ausgestattet. Schwieriger wird es in den ländlichen Gebieten.

Größter Anbieter: Charge-ON

Bezahlen: Der Ladevorgang in der Slowakei kann mit unterschiedlichen Apps wie ChargeMap, nextcharge oder der ShellRecharge App bezahlt werden, aber auch mit Karte.

Slowenien

Ladesituation: Vor allem Urlauberinnen und Urlauber auf ihrer Reise an die Küste Kroatiens passieren das kleine Land. Und das ist, umgerechnet auf die Straßenkilometer, sogar besser mit Ladesäulen ausgestattet, als Frankreich. Vor allem im Zentrum und entlang der Hauptverkehrsachsen findest du hier Ladesäulen.

Größter Anbieter: Petrol

Bezahlen: An Stationen von Petrol kannst du mit der OneCharge App oder Bankkarte bezahlen. Die meist genutzte Bezahlmethode in Slowenien ist ShellRecharge RFID.

Spanien

Ladesituation: Je nach Region ist die Ladesituation in Spanien höchst unterschiedlich. Fahrten durchs Hinterland vor allem im Süden Spaniens sollten gut geplant werden und immer ausreichend Puffer eingerechnet werden, da hier der Netzausbau noch hinterherhinkt. Rund um die großen Städte und die Hauptverkehrswege ist dies weniger ein Problem.

Größter Anbieter: Endesa Energía

Bezahlen: Mit App oder Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in Spanien ist ShellRecharge RFID.

Tschechien

Ladesituation: Außerhalb von Prag sind die Ladesäulen dünn gesät. Wer hierhin aufbricht, sollte dies am besten mit voller Batterie tun. Vor allem in ländlichen Regionen dürfte die Suche nach einer Ladesäule schwierig werden.

Größter Anbieter: Lidl

Bezahlen: Mit der Lidl Plus App oder Karte. Die meist genutzte Bezahlmethode in Tschechien ist die EnBW mobility+ App.

Ungarn

Ladesituation: Auch in Ungarn befindet sich das Netz weiter im Ausbau. Während das Zentrum des Landes bereits gut mit Ladestationen versorgt ist, wird es auf dem Land schwieriger.

Größter Anbieter: MVM Mobiliti

Bezahlen: Bei MVM Mobiliti kannst du per OneCharge App oder Karte bezahlen. Die meist genutzte Bezahlmethode in Ungarn ist, wie in vielen Ländern, die ShellRecharge App.

Planung per App

Der ADAC rät auf seiner Website dazu, Urlaubsreisen mit dem Elektroauto im Vorfeld gut zu planen. Wer Distanzen, Restkilometer und Ladepausen nicht selber recherchieren möchte, kann sich von Apps helfen lassen. AirElectric oder Chargemap rechnen die Ladedauer aus und planen für dich, wann du am sinnvollsten einen Stopp einlegst. Außerdem kannst du dort auch überprüfen, wann die Säule das letzte Mal im Betrieb war und vermeidest so, eine defekte Ladestation anzusteuern.

