Bei Turkish Airlines liegt Los Angeles in den Niederlanden

Für jede Erdkundelehrerin und jeden Erdkundelehrer ein Graus, die meisten dürften aus dem täglichen Schulunterricht ja einiges gewohnt sein, aber wenn Bukarest plötzlich in Island liegt und Ho-Chi-Minh-Stadt in der Türkei, dann ist wohl einiges schiefgelaufen.

Auf einem Flug der Fluggesellschaft Turkish Airlines sind die Städte dieser Welt einmal in den Mixer geworfen und danach bunt über die Landkarte verteilt worden.

Chicago im Nahen Osten oder Genua am Schwarzen Meer

Die dringende Nachhilfe in Geografie benötigt das Navigationsprogramm am Sitzplatz eines Airbus A330, wie das Portal „Aerotelegraph“ unter Berufung auf einen Leser berichtet. Diesem sei das Erkunde-Chaos auf der Displayanzeige vor ihm am Sitz auf einem Flug mit Turkish Airlines von Bangkok nach Istanbul aufgefallen.

So war die US-Stadt Chicago plötzlich in Israel zu finden, nicht weit entfernt das dänische Billund im Libanon. Wer nach Los Angeles wollte, musste laut der Karte in die Niederlande, und Bukarest wurde zur neuen Hauptstadt von Island. Genua wurde ans Schwarze Meer verfrachtet und Barcelona fand sich plötzlich im Jemen wieder.

Es war jedoch auch nicht alles falsch: Einige Städte wie Istanbul, Moskau oder auch Lissabon hatten auf der Karte ihre angestammten Plätze bekommen.

Turkish Airlines ist das Problem bekannt

Auf die vor Fehlern strotzende Karte angesprochen, gab Turkish Airlines gegenüber „Aerotelegraph“ zu, dass dies nicht unbedingt ein Einzelfall sei. Bei manchen Airbus A330 werde der Karteninhalt falsch angezeigt. Es werde derzeit versucht, den Fehler zusammen mit dem Softwarehersteller zu beheben.

