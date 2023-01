Reisepass beantragen: Kosten, Bearbeitungsdauer, Unterlagen - alle Infos

Der deutsche Reisepass ist eines der machtvollsten Ausweis­dokumente der Welt. Damit können Sie sich nicht nur direkt ausweisen, auch ohne einen Personal­ausweis. Das Reisedokument ermöglicht es außerdem, in 190 Länder der Welt zu reisen, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Wie man ein solches Reisedokument beantragen kann, wie lange es gilt und was es zu beachten gibt, das alles wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Unterlagen brauchen Sie für den Reisepass?

Was kostet ein Reisepass?

Wo wird der Reisepass beantragt?

Wie lange ist die Bearbeitungszeit?

Vorläufigen/Expressreisepass beantragen

Kinderreisepass beantragen

Reisepass verlängern

Reisepass beantragen: Welche Unterlagen muss ich mitbringen?

Wenn Sie außerhalb von EU‑Staaten verreisen möchten, ist ein Reisedokument unabdingbar. Hier reicht der normale Personal­ausweis nicht aus, um in die jeweiligen Länder eintreten zu dürfen. Für eine Antragstellung des Passes müssen Sie einige Dokumente beisammen haben, damit der Ablauf so reibungslos wie möglich stattfinden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuerst benötigen Sie ein anderes gültiges Ausweis­dokument, etwa den Personalausweis. Er wird nicht immer benötigt, da der Antrag in einem lokalen Amt gestellt wird, aber es ist in jedem Fall besser, ihn bereitliegen zu haben. Manchmal reicht auch der Führerschein aus, aber nicht bei allen Antragstellungen. Bei einem Zweitantrag ist es in der Regel nur nötig, das alte Reisedokument mitzubringen.

Neben einem offiziellen Ausweis ist auch noch ein aktuelles bio­metrisches Passfoto nötig. Dieses darf nicht älter als sechs Monate sein und sollte am besten noch vor dem Besuch beim Amt geschossen werden.

Es ist möglich, dass noch weitere Dokumente benötigt werden, aber diese zwei sind zwingend nötig für die Beantragung des Reisedokuments. Informieren Sie sich am besten vorher bei Ihren lokalen Behörden, was nötig ist, um das Dokument auch ordnungsgemäß ausstellen zu können.

Biometrisches Passfoto

Gültiges Ausweisdokument

Was kostet ein Reisepass? Welche unterschiedlichen Preise gibt es und warum?

Die normale Gebühr beträgt 60 Euro, 37,50 Euro bei Personen unter 24 Jahren. Dies kann aber von Stadt zu Stadt leicht abweichen. Zudem gibt es einen Zuschlag im Preis, wenn Sie weitere Wünsche haben. Eine Ausweitung der Seitenzahl auf 48 Seiten kostet zusätzlich 22 Euro. Eine Expressbearbeitung kostet 32 Euro Aufschlag. Alle Kosten finden Sie hier aufgelistet:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reisepass für Personen unter 24 Jahren:

Leistung Zusätzliche Kosten Personen unter

24 Jahren Reisepass (internationaler Standard) --- 37,50 Euro Reisepass im Express-Bestellverfahren 32,00 Euro 69,50 Euro Reisepass mit 48 Seiten 22,00 Euro 59,50 Euro Reisepass mit 48 Seiten im

Express-Bestellverfahren 22,00 Euro plus 32,00 Euro 91,50 Euro Vorläufiger Reisepass --- 26,00 Euro Kinderreisepass --- 13,00 Euro Kinderreisepass Verlängerung oder

Aktualisierung --- 6,00 Euro

Reisepass für Personen ab 24 Jahren:

Leistung Zusätzliche Kosten Personen ab

24 Jahren Reisepass (internationaler Standard) --- 60,00 Euro Reisepass im Express-Bestellverfahren 32,00 Euro 92,00 Euro Reisepass mit 48 Seiten 22,00 Euro 82,00 Euro Reisepass mit 48 Seiten im

Express-Bestellverfahren 22,00 Euro plus 32,00 Euro 114,00 Euro Vorläufiger Reisepass --- 26,00 Euro Kinderreisepass --- --- Kinderreisepass Verlängerung oder

Aktualisierung --- ---

Wo wird der Reisepass beantragt?

Der Pass wird im lokalen Bürgeramt Ihres Wohnortes beantragt, zuständig ist die jeweilige Gemeinde, Samtgemeinde und Stadt, in der der Hauptwohnsitz liegt. In kleineren Gemeinden gibt es oftmals nur eine Anlaufstelle, während es in größeren Städten mehrere Ämter gibt. Mittlerweile erfolgt die Terminvergabe oftmals direkt online – dort kann mitunter auch ermittelt werden, ob verschiedene Bürgerämter innerhalb einer Stadt genutzt werden können und wo die frühesten Termine zu bekommen sind. Achtung: Wenn das Ausweis­dokument außerhalb des Wohngebiets beantragt wird, kommt es zu höheren Kosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reisepass beantragen außerhalb des Hauptwohnsitzes in Deutschland:

Leistung Zusatzkosten Personen ab

24 Jahren Personen

unter

24 Jahren Reisepass

(internationaler Standard) doppelte Grundgebühr 120,00 Euro 75,00 Euro Reisepass im

Express-Bestellverfahren doppelte Grundgebühr

plus 32,00 Euro 152,00 Euro 107,00 Euro Reisepass mit 48 Seiten doppelte Grundgebühr

plus 22,00 Euro 142,00 Euro 97,00 Euro Reisepass mit 48 Seiten im

Express-Bestellverfahren doppelte Grundgebühr

plus 22,00 Euro

plus 32,00 Euro 174,00 Euro 129,00 Euro Vorläufiger Reisepass doppelte Grundgebühr 52,00 Euro 52,00 Euro Kinderreisepass doppelte Grundgebühr --- 26,00 Euro Kinderreisepass

Verlängerung oder

Aktualisierung doppelte Grundgebühr --- 12,00 Euro

Reisepass beantragen im Ausland für Deutsche, die im Ausland wohnen:

Leistung Zusatzkosten Personen ab

24 Jahren Personen

unter 24 Jahren Reisepass

(internationaler Standard) 21,00 Euro 81,00 Euro 58,50 Euro Reisepass im

Express-Bestellverfahren 21,00 Euro

plus 32,00 Euro 113,00 Euro 90,50 Euro Reisepass mit 48 Seiten 21,00 Euro

plus 22,00 Euro 103,00 Euro 80,50 Euro Reisepass mit 48 Seiten im

Express-Bestellverfahren 21,00 Euro

plus 22,00 Euro

plus 32,00 Euro 135,00 Euro 112,50 Euro Vorläufiger Reisepass 13,00 Euro 39,00 Euro 39,00 Euro Kinderreisepass 13,00 Euro --- 26,00 Euro Kinderreisepass

Verlängerung oder

Aktualisierung 12,00 Euro --- 18,00 Euro

Bearbeitungszeit: Wie lange braucht ein Reisepass?

Die Ausstellung kommt in der Regel mit einer Wartezeit von etwa einem Monat. Wenn es dringlich ist, kann eine Express­ausstellung beantragt werden, die diese Zeit auf eine Woche verkürzt. Wenn es Ihr Bürgeramt anbietet, können Sie online den Status der Bearbeitung einsehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort wird Ihnen auch angezeigt, wann das Dokument fertig ist und abgeholt werden kann. In anderen Fällen erhalten Sie eine entsprechende E‑Mail vom Bürgeramt. Wenn Sie ihn nicht persönlich abholen, ist eine Vollmacht nötig. Nachdem der Pass ausgestellt wurde, ist er im Normalfall für zehn Jahre gültig. Bei Menschen unter 24 Jahren ist er nur sechs Jahre gültig, was in den meisten Fällen mit den sich ändernden Daten zusammen­hängt. Achten Sie also bei jeder Reise darauf, dass das Dokument noch gültig ist. Die Gültigkeit sollte mindestens bis sechs Monate nach Reiseantritt gelten, damit es im Zielland nicht zu Problemen kommen kann. Durch die längere Wartezeit ist es wichtig, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Zudem sei noch angemerkt, dass keines der Dokumente verlängert werden kann. Es muss immer ein neues Dokument beantragt werden, wenn das alte abgelaufen ist.

Alternative: Vorläufigen Reisepass/Express­reisepass beantragen

Wer den Pass zum Reisen besonders dringend braucht, hat zwei Möglichkeiten. Erstens kann man für einen Aufpreis einen Expresspass beantragen. Dieser wird dann schneller von den Behörden ausgestellt und steht Ihnen im Normalfall schon nach einer Woche zur Verfügung. Manchmal geht es auch schneller und das Dokument ist bereits am dritten darauffolgenden Werktag fertig. Die Bearbeitungszeit hängt aber auch stark vom Bürgeramt ab, wo Sie den Antrag gestellt haben. Jedoch haben Sie mit dem Expresspaket einen Vorrang in der Ausstellung.

Wenn das Expressverfahren ebenfalls nicht ausreicht, dann ist auch die Ausstellung eines vorläufigen Dokuments möglich. Auch hier benötigen Sie ein Passbild, aber dieses Heftchen enthält keinen Chip und somit auch keine Daten für Fingerabdrücke. Dadurch ist es aber möglich, das Ausweisdokument direkt bei Antragstellung zu erhalten. Das vorläufige Dokument ist nur ein Jahr gültig und kann nicht verlängert werden. Achtung: In einigen Ländern ist es nicht möglich, diesen Pass zur Einreise zu verwenden. Darunter fallen auch die USA. Diese erlauben nur Pässe mit einem internen Chip, weshalb das vorläufige Dokument hier nicht gültig ist. Kümmern Sie sich vor einer Reise in ein solches Land am besten mindestens einen Monat vorher um die Beschaffung eines Reisedokuments.

Kinderreisepass beantragen: Kosten, Gültigkeit, Dauer, Unterlagen

Für Kinder wird ein eigener Kinderreisepass beantragt. Dieser gilt bis zum zwölften Lebensjahr und muss unabhängig von den Eltern sein. Für die Beantragung sind ebenfalls wichtige Dokumente nötig. Notwendig ist hier aber auch eine Geburtsurkunde des Kindes, wenn das Ausweisdokument zum ersten Mal ausgestellt wird. Ansonsten ist ein aktuelles biometrisches Bild, ein möglicher vorheriger Pass und die Zustimmung eines Sorgeberechtigten nötig. Das Kind muss ebenfalls anwesend sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kinderreisepass kostet in der erstmaligen Erstellung 13 Euro, bei Verlängerung jeweils 6 Euro. Die Wartezeit ist hier kürzer als bei richtigen Pässen, da die Kinderpässe über keinen Chip verfügen – in der Regel kann der Pass direkt ausgestellt und mitgenommen werden. Das sollte beachtet werden, vor allem bei Reisen in Länder wie die USA. Diese benötigen einen Chip, für Kinder ist also ein zusätzliches Visum nötig. Ein Kinderreisepass ist seit Januar 2021 für maximal ein Jahr gültig. Anders als normale Pässe können sie aber innerhalb des noch gültigen Zeitraums verlängert werden, bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres. Hier werden die Daten und das Passbild angepasst. Danach muss ein reguläres Reisedokument für Menschen unter 24. Jahren beantragt werden.

Unterlagen für den Kinderreisepass:

Geburtsurkunde bei erstmaliger Ausstellung

Aktuelles biometrisches Passfoto

Vorheriger Pass, falls vorhanden

Schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten

Außerdem: Anwesenheit des Kindes zur Identitätsprüfung.

Reisepass verlängern: Warum muss das Dokument sechs Monate gültig sein?

Um eine Reise mit dem Pass erfolgreich antreten zu können, muss er noch mindestens sechs Monate lang gültig sein. Dies dient der Absicherung von lokalen Behörden, damit diese auch sicher sein können, dass Sie legal im Land verweilen. Wenn Sie vor einer Reise bemerken, dass das Dokument in unter sechs Monaten abläuft, sollten Sie lieber einen neuen beantragen. Sonst kann es zu Problemen kommen. Direkt verlängert werden kann das Dokument aber nicht. Es muss immer ein neuer Antrag gestellt werden, damit sowohl die eingespeicherten Daten im Chip, die Fingerabdrücke als auch das Passfoto aktuell sind.