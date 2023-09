Rundreise durch Irland: Diese 11 Orte musst du sehen

Um Irland so richtig gut kennenzulernen, unternimmst du am besten eine Rundreise über die Grüne Insel – oder vielleicht besser durch einige Teile des Landes. Irland ist nicht so groß. Um eine Vorstellung zu bekommen: Von Cork im Süden bis Donegal im Norden bist du rund fünf Autostunden unterwegs. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das überschaubar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem solltest du dir überlegen, ob du dich bei deiner Tour auf den Süden, den Norden oder die Mitte Irlands fokussierst und andere Teile nur streifst oder schneller durchfährst. Denn: Überall in Irland gibt es tolle Sehenswürdigkeiten, überwältigende Landschaften und malerische Dörfer und Städte. Wir sagen dir, welche Orte du auf deiner Rundreise auf keinen Fall verpassen solltest – mit dem Fokus auf Städte, besonders schöne Landschaften und Autostrecken.

Irlands Westen: Land der Legenden In den Countys Mayo und Sligo an der irischen Westküste führt der Wild Atlantic Way durch eine besonders mystisch wirkende Landschaft. Abseits der Küstenstraße lässt sich hier wandern und auf den Spuren von Sagen wandeln. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Dublin

Startpunkt für die meisten Rundreisen durch Irland ist die Hauptstadt Dublin – hier solltest du dir entweder am Anfang oder am Ende ein, zwei Tage Zeit nehmen, um einen Eindruck zu bekommen. Schau dir Trinity College, St. Patrick‘s Cathedral, das Dublin Castle und das Ausgehviertel Temple Bar an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Einer der idyllischsten Orte in Dublin: Die Ha’penny Bridge führt über den Fluss Liffey und ist eines der beliebtesten Fotomotive in Irlands Hauptstadt. © Quelle: imago images/Westend61

Schön am Fluss Liffey gelegen, ist Dublin eine recht überschaubare Hauptstadt mit rund 560.000 Einwohnern, die du gut zu Fuß oder mit dem Bus erkunden kannst. Lass dich durch Dublins Straßen treiben, gehe – am besten auch einmal in den Abendstunden – über die Ha‘penny Bridge und besuche einen „echten“ irischen Pub, zum Beispiel die Palace Bar, McDaid‘s, The Cobblestone oder die berühmte Temple Bar. Dort bekommst du einen ersten Eindruck von der irischen Kultur – oder du lässt deine Rundreise in der Hauptstadt ausklingen.

Brauchst du mehr Tipps für Dublin? reisereporterin Katharina hat elf Tipps gesammelt, mit denen dir bei einem Wochenendtrip nach Dublin kein Highlight entgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Glendalough

Fährst du weiter durch Irlands Osten, solltest du dir Glendalough in den Wicklow Mountains anschauen. Das Tal liegt etwa 40 Kilometer südlich von Dublin und ist bekannt für seine traumhafte Landschaft, aber auch die alte Klostersiedlung, die du dort besichtigen kannst. Du findest die Ruinen an einem der beiden Seen in Glendalough.

Mehr über die Geschichte des Klosters erfährst du im Glendalough Visitor Center. Neben einer Reise durch die Geschichte kannst du in Glendalough aber auch wunderbar wandern gehen und die einzigartige Landschaft entdecken.

Das markanteste Monument in der Klostersiedlung von Glendalough ist der Rundturm. Ein Besuch dort lohnt sich auch wegen der einzigartigen Natur. © Quelle: imago images/Panthermedia

3. Cork

Cork ist Irlands zweitgrößte Stadt und sollte auf einem Roadtrip durch den Süden auf keinen Fall ausgelassen werden. Kulturell und kulinarisch hat Cork viel zu bieten: Besichtige den English Market und das ehemalige Gefängnis Cork City Goal. Oder besuche eine der umliegenden zahlreichen Burgen wie das Blarney Castle (sieben Kilometer nordwestlich von Cork) oder das Blackrock Castle (fünf Kilometer östlich von Cork City).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Cork kannst du ruhig ein bis zwei Nächte verbringen und den ein oder anderen Abstecher in die südirische Landschaft oder in eines der malerischen Hafenstädtchen in der Region machen, zum Beispiel Kinsale oder Cobh. Genieße die schöne Küstenlandschaft und fahre einen Bogen über Mizen Head, den südwestlichsten Punkt Irlands, bevor du dich an der Westküste hinauf langsam wieder in Richtung Norden bewegst.

Der English Market in Cork: Der Feinschmecker-Markt ist nur eine von vielen Sehenswürdigkeiten in der südirischen Großstadt. © Quelle: imago images/Ken Welsh

4. Mizen Head

Mizen Head ist die südlichste Halbinsel der Grafschaft Cork und der südwestlichste Punkt Irlands. Diesen Punkt solltest du schon allein fürs Gefühl auf dem Schirm haben. Aber auch die Landschaft von Mizen Head ist faszinierend schroff und zum Teil menschenleer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besuche die Halbinsel mit ihren zwei Fingern, dem Mizen Head und dem Sheep‘s Head. Letzterer ist einer der abgeschiedenen Punkte der Insel, von dem du auf die raue Brandung des Atlantiks blickst. Auf der Fahrt zum südwestlichsten Zipfel kommst du außerdem an winzigen Orten wie Crookhaven, Goleen und Schull vorbei.

Auch hier lohnt es sich, einen Stopp einzulegen und sich zum Beispiel die Häfen von Crookhaven und Goleen anzusehen.

Am südwestlichsten Punkt des Landes zu stehen und auf die rauen Felsen und den Atlantik zu blicken ist schon ein faszinierendes Gefühl. © Quelle: imago images/ingimage

5. Ring of Kerry

Auf einem Roadtrip durchs Land liegt es auf der Hand, eine Schleife durchs County Kerry zu drehen und sich auf dem Ring of Kerry fortzubewegen. Die 179 Kilometer lange Panoramastraße im Südwesten bietet atemberaubende Aussichten auf die Küstenlandschaft. Entlang des Ring of Kerry gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken, den Aussichtspunkt Ladies‘ View, das Ross Castle und den Gap of Dunloe, welchen wir im nächsten Punkt vorstellen.

Auch kannst du einige der restaurierten Steinforts erkunden, wie zum Beispiel Cahergall und Staigue Fort. End- beziehungsweise Startpunkt der Panoramastraße ist der Killarney-Nationalpark, einer der schönsten Nationalparks des Landes. Für längere Pausen empfiehlt es sich, an einem der idyllischen Strände oder malerischen Seen des County anzuhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Panoramastraße wirst du aus dem Staunen nicht mehr herauskommen – so viele tolle Ausblicke bieten sich dir. © Quelle: imago images/Design Pics

6. Gap of Dunloe

Eine besonders schöne Stelle im County Kerry ist der Gap of Dunloe nahe dem Killarney-Nationalpark. Dabei handelt es sich um einen elf Kilometer langen, schmalen Gebirgspass zwischen dem Gebirgszug Macgillycuddy‘s Reeks und dem Purple Mountain.

Der Gap of Dunloe ist so beliebt, weil er durch ein malerisches Tal und an Seen vorbeiführt. Besonders bekannt ist die alte Wishing Bridge, eine Bogenbrücke, die sich zwischen zwei Seen spannt.

Bei Autofahrern, Motorradfahrern, aber auch Campern und Radfahrern ist der Gap eine beliebte Route, auch wenn er an einigen Stellen irre kurvig, verdammt eng und nicht ungefährlich ist. In den Sommermonaten ist in dem kleinen Tal meist viel los. Dann kann der Gap of Dunloe schnell zum Nadelöhr werden.

Enge Straße durch ein schmales Tal: Der Gap of Dunloe ist eine der abenteuerlichsten Autostrecken in Irland. © Quelle: imago images/Panthermedia

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Dingle

Die Halbinsel Dingle ist für viele Reisende und Einheimische einer der schönsten Orte, wenn nicht gar der schönste Ort Irlands. Sie eignet sich auch für einen längeren Urlaub. Auf deiner Rundreise solltest du mindestens einen Besuch der lebendigen, farbenfrohen Hafenstadt Dingle einplanen.

Auf dem Weg dorthin kannst du dir einen Eindruck von der rauen Landschaft der Halbinsel verschaffen und eventuell an einem der traumhaften Strände wie dem Inch Beach haltmachen. Vielleicht bleibst du auch noch eine Nacht in Dingle und unternimmst von dort aus einen Ausflug entlang des Slea Head Drive oder nimmst an einer Bootstour durch die Dingle Bay teil.

Die kleine Hafenstadt Dingle ist eines der Reiseziele, die du auf deiner Rundreise unbedingt ansteuern solltest. Dabei bekommst du einen kleinen Eindruck der Halbinsel. © Quelle: imago images/Cavan Images

8. Limerick

Auf dem Weg Richtung Norden kommen wir an Limerick vorbei, einer Stadt, die bei den meisten Irland-Reisenden nicht ganz oben auf der Liste steht, aber kulturell viel zu bieten hat. Verbringe auf deiner Tour einen Tag oder auch eine Nacht in Limerick, schaue dir die Altstadt und King John‘s Castle an, ein beeindruckendes normannisches Schloss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Idyllisch gelegen am Shannon River, wird Limerick dich mit vielen schönen Plätzen, Musik, Kunst und Literatur überraschen. Willst du tiefer in die Geschichte der Stadt eintauchen, besuche das Limerick Museum. Dort kannst du dir eine riesige Sammlung von Schätzen aus der Vergangenheit ansehen und so mehr über die Stadt lernen.

Blick über den Shannon River zu King John’s Castle: In Limerick kannst du durch die irische Geschichte reisen, aber auch viel Kunst und Kultur entdecken. © Quelle: imago images/Andrew Michael

9. Cliffs of Moher

Fahre von Limerick weiter Richtung Norden und nimm dir genug Zeit, um dir die spektakulären Steilklippen Cliffs of Moher im County Clare anzuschauen. Die 214 Meter hohen Cliffs ziehen sich über acht Kilometer an der Küste entlang und gehören zu den berühmtesten Orten Irlands. Sie sind wirklich atemberaubend.

Vom O‘Brien‘s Tower und den anderen Aussichtsplattformen kannst du den Blick über den Atlantik und die schroffen Felsen genießen. Auch wenn die Cliffs of Moher im Sommer eine stark besuchte Attraktion sind, wäre es schade, sie auf einer Rundreise nicht zu sehen.

Die Cliffs of Moher sind die berühmteste Steilklippe Irlands und eine der meistbesuchten Attraktionen. Auf deiner Rundreise solltest du sie nicht verpassen. © Quelle: imago images/Cavan Images

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10. Galway

Bleibe auf deiner Tour ein bis zwei Nächte in Galway, einer schönen, gemütlichen Hafenstadt an der Westküste Irlands, die am Fluss Corrib liegt. Dort kannst du durch Latin Quarter bummeln, Fische und Seefrüchte essen, abends Livemusik hören und wunderschöne Spaziergänge entlang der Promenade von Salthill machen.

Galway eignet sich für einen Zwischenstopp auf dem Weg Richtung Norden, aber auch als Ausgangspunkt, um den Connemara-Nationalpark sowie die nahe gelegenen Strände und Dörfer zu erkunden. Ein besonderes Galway-Highlight ist das Arts Festival, das jedes Jahr im Juli stattfindet.

Am Rande der Stadt Galway liegt das ehemalige Fischerdorf Claddagh. © Quelle: imago images/Panthermedia

11. Slieve League

Kommen wir zum letzten, aber womöglich beeindruckendsten Ort auf einer Rundreise: Gelangst du auf deiner Tour bis hoch in den Norden, solltest du die Steilklippen von Slieve League nicht verpassen. Sie sind über 600 Meter hoch und liegen im County Donegal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am meisten lohnt sich der Abstecher zu Slieve League, wenn du Zeit für eine Wanderung auf einem der Wege oder sogar über den Kamm der Klippen hast. Von dort aus bieten sich Ausblicke, die du nie vergessen wirst. Auch sind die Klippen die ruhigere, weniger überlaufene Variante zu den berühmten Cliffs of Moher.

Über den Kamm der 600 Meter hohen Klippen kannst du eine Wanderung unternehmen, die atemberaubend, aber auch anstrengend ist. © Quelle: imago images/Pond5

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.