Nachdem die Flugbegleiter-Streiks in Spanien seit Ende Juni keinen Erfolg zeigten, wollen die Crew-Mitglieder ihre Arbeit an etlichen Tagen bis einschließlich Dezember niederlegen.

Die Kabinencrew von Ryanair in Spanien will den Streik auf fünf Monate ausweiten.

Ryanair-Crew verlängern Streiks in Spanien um fünf Monate

Madrid. Das in Spanien bereits seit Ende Juni für bessere Arbeitsbedingungen streikende Kabinenpersonal der Billig-Airline Ryanair verlängert seine Ausstände um weitere fünf Monate. Man werde zwischen dem 8. August und dem 7. Januar 2023 allwöchentlich von Montag bis Donnerstag streiken, teilten die zuständigen spanischen Gewerkschaften USO und Sitcpla am Mittwoch mit. Die irische Fluggesellschaft halte sich nicht an die spanischen Gesetze und verweigere außerdem jede Verhandlung, hieß es.

Gefordert wird die Einhaltung „grundlegender Arbeitsrechte“ wie etwa 22 Werktage Jahresurlaub, 14 gesetzlich festgelegte Feiertage, die Umsetzung des Gesetzes über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie eine Lohnanhebung auf das Niveau von vor der Pandemie.

Ryanair: Bereits 18 Tage Streik in Spanien seit Juni

Das Kabinenpersonal von Ryanair hat seit dem 24. Juni und bis Donnerstag (28.7.) bereits insgesamt 18 Streiktage angesetzt, die bisher allerdings zu keiner Lösung des Arbeitskonflikts geführt haben. Diese Arbeitsniederlegungen hätten zur Streichung von insgesamt rund 300 Flügen sowie zu etwa 3000 Verspätungen geführt, berichtete am Mittwoch der staatliche Fernsehsender RTVE.

Von den Ryanair-Streiks sind zahlreiche Flughäfen betroffen: Neben Madrid, Barcelona und Mallorca auch Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Girona, Ibiza und Santiago de Compostela. Wegen der von der spanischen Gesetzgebung vorgeschriebenen Aufrechterhaltung von „Mindestdiensten“ bei Streiks darf allerdings nur ein - oft relativ kleiner - Teil der Flüge abgesagt werden.

Im Falle der Ryanair-Ausstände beschloss das Transportministerium zuletzt zum Beispiel, dass an den Streiktagen je nach Flughafen mindestens 73 bis 82 Prozent aller vorgesehenen Flüge absolviert werden müssen. Auf Mallorca führten die Streiks bisher zu keinen größeren Problemen.

RND/dpa