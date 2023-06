Sagenhaftes Ausflugsziel: Der „Damm des Riesens“ in Nordirland

Sattgrüne Wiesen, lange Strände und schroffe Klippen: Die idyllische Landschaft an der Küste Nordirlands war lange ein unterschätztes Reiseziel – bis „Game of Thrones“ einen touristischen Boom auslöste. Fans der Erfolgs-Serie touren seitdem in Scharen zu den Drehorten an der Causeway Coastal Route, darunter der Hafen des Dorfes Ballintoy, die Cuchendun Caves und die Buchenallee Dark Hedges.

Kein Drehort, dafür aber nicht minder beeindruckend ist der „Damm des Riesens“ (Giant’s Causeway), der ebenfalls an der beliebten Themenroute liegt. Die 60 Millionen Jahre alte Gesteinsformation in der Nähe der kleinen Gemeinde Bushmill ist das erste und einzige Unesco-Weltkulturerbe in Nordirland.

„Kirchenorgel“ mit 40.000 Pfeifen

Das mystisch anmutende Naturwunder erinnert ein bisschen an eine gigantische Kirchenorgel. Es besteht aus etwa 40.000 vier- bis achteckigen Basaltsäulen, die synchron bis zu 12 Meter hoch aus den Felsen an der Küste des wilden Nordatlantiks emporragen. Besonders beeindruckend wirken die natürlichen Kunstwerke bei Sonnenuntergang, wenn die „Orgelpfeifen“ lange Schatten werfen.

Spannender Kletterpark: Die höchsten Basaltsäulen des Giant’s Causeway sind etwa zwölf Meter hoch. © Quelle: imago images/Panthermedia

Wie um viele weitere Sehenswürdigkeiten in Nordirland rankt sich auch um den Giant’s Causeway eine mystische Sage, mit der sich die über viele Jahrhunderte rätselnden Menschen die Entstehung der bis zu 25 Meter dicken Gesteinsformation zu erklären versuchten.

Bis heute überliefert ist die Geschichte von Fionn McCumhaill. Der Riese mit dem ziemlich coolen Spitznamen Finn McCool soll zu Lebenszeiten stets mit einem ebenso riesigen Widersacher aus Schottland, dem sogenannten Benandonner, zu kämpfen gehabt haben. Der Legende zufolge, errichtete McCool einen Wall aus den Felsen umliegender Berge und forderte seinen Gegner zu einem Kampf heraus, für den er nach den anstrengenden Bauarbeiten allerdings zu erschöpft war.

Die spektakuläre Küste von Nordirland prägen steile Klippen und sattgrüne Wiesen. © Quelle: imago images/ingimage

Als der Benandonner eintraf, soll sich McCool in der Not als Baby ausgegeben haben, was seinen Widersacher erblassen ließ – denn wie riesig sollte erst der erwachsene Riese sein, wenn dessen Baby schon so opulent ist? Ein erfolgreicher Trick: Der Benandonner ergriff der Sage nach vorsorglich die Flucht und zerstörte den Damm trampelnderweise auf dem Heimweg. Was blieb, ist der heutige Giant’s Causeway.

Wissenschaftler: Basalt ist 60 Millionen Jahre alt

Weniger ausgeschmückt ist dagegen die Erklärung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Gestein genau untersucht haben. Die Fachleute gehen davon aus, dass der „Damm des Riesens“ vor etwa 60 Millionen Jahren beim Ausbruch eines Vulkans entstanden ist.

Etwa die Hälfte der 40.000 Basaltsäulen sind sechseckig. Die andere Hälfte teilt sich auf vier- bis achteckiges Gestein auf. © Quelle: imago images/ingimage

Die Basaltsäulen sind den Forschenden zufolge bei der Abkühlung heißer Lava entstanden. Ähnliche Basaltformationen finden sich in vielen anderen Vulkangebieten, zum Beispiel in Schottland, Spanien, Australien, auf der Kanareninsel La Gomera und in kleinerer Form sogar in der Oberpfalz.

Anreise zum Giant’s Causeway

Der „Damm des Riesens“ liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Belfast und kann kostenlos besichtigt werden (mit Ausnahme des gebührenpflichtigen Parkplatzes) und ist Teil der allermeisten Tourenfahrten entlang der Causeway Coastal Route. Um die Touristenströme zu vermeiden, sollte man möglichst früh oder spät anreisen. Denn mit mehr als einer Million Besucherinnen und Besuchern zählt der Riesendamm zu den meistbesuchten Ausflugszielen in Nordirland.

Ganz in der Nähe vom Giant’s Causeway liegt die Insel Carrick-a-Rede mit einer spektakulären Hängebrücke. © Quelle: PantherMedia/Dawid Kalisinski

Übrigens: Vor oder nach der Erkundung der spannenden Vulkan-Steine empfiehlt sich ein Abstecher zur nahe gelegenen Insel Carrick-a-Rede, die eine spektakuläre, 30 Meter hohe Hängebrücke mit dem Festland verbindet.

