5G in der Bahn rückt näher: Was Reisende erwartet

Wer häufig mit der Bahn fährt, kennt Internet- und Handyfrust wohl zur Genüge. An durchgehendes Telefonieren, zuverlässigen E‑Mail-Versand oder problemloses Streaming ist trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren nicht zu denken. Das soll sich innerhalb der kommenden Jahre ändern.

Ab 2025 sollen Bahnreisende superschnelle Gigabit-Übertragungsraten nutzen können. Dafür erforderliche Technologien werden bis Ende 2024 mithilfe des Projekts Gigabit Innovation Track (Gint) getestet – gefördert wird dieses Projekt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit etwa 6,4 Millionen Euro. Seit Mitte Juni liegen nach Angaben der Bahn die Förderungsbescheide vor.

Natur- und Denkmalschutz erschweren die Projektumsetzung

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) arbeitet sie im Rahmen des Gint-Projekts zusammen mit mehreren Partnern daran, das Bahnfahren zu revolutionieren. Netzwerkausrüster Ericsson, Telekommunikations­anbieter O₂ Telefónica und Funkmastbetreiber Vantage Towers sitzen demnach über Plänen, um das Schienennetzwerk mit 5G-Mobilfunk­infrastruktur auszustatten.

Ein flächendeckendes 5G-Netz könnte das Bahnfahren der Zukunft revolutionieren. © Quelle: imago images/imagebroker

Doch warum müssen Reisende noch so lange auf schnelles Internet warten? Wie ein DB-Sprecher dem reisereporter sagt, erschweren unter anderem der Natur- und der Denkmalschutz die Projektumsetzung: „Anspruchsvoll sind Lückenschlüsse in Naturschutzgebieten oder in Bahntunneln, beispielsweise auf der Strecke Berlin–Rostock, die durch den Müritz-Nationalpark geht. Hier muss besondere Rücksicht auf den Naturschutz genommen werden. Auch der Denkmalschutz oder beengte Flächenverfügbarkeit können es erschweren, einen geeigneten Platz für einen neuen Mast zu finden.“

Deshalb brauchst du noch ein wenig Geduld – und darfst auf Lösungen des Projektteams bis Ende 2024 hoffen.

Teststrecke in Mecklenburg-Vorpommern

Versuchskaninchen für das Projekt und die neuen Masten ist Mecklenburg-Vorpommern: Dort werden auf zehn Kilometern entlang der Schienen zwischen Karow und Malchow zehn innovative Funkmasten platziert. Geplant ist ein optimales Zusammenspiel von Reichweite und Schnelligkeit, damit du künftig im Zug all das online erledigen kannst, was du möchtest.

Die Bahn spricht von fünf Gigabit die Sekunde in jedem Zug, die benötigt werden, und das bereits ab Anfang des nächsten Jahrzehnts.

Ziel: Lückenlose 5G-Vernetzung und hohe Datenraten durch schnelles 5G auf 3,6 Gigahertz. Die Deutsche Bahn und ihre Projektpartner

Die Frage lautet nun: Können die verschiedenen Funkmast-Konstruktionen diese reibungslose Gigabit-Übertragung entlang der Strecke garantieren? Und wie viele Masten braucht es für lückenlose Datenübertragung im gesamten Bahnnetz?

Wenn das Internet im Zug funktioniert, kann man sich sogar mit dem Partner oder der Partnerin auf dem Tablet einen Film anschauen. © Quelle: imago images/Westend61

20.000 neue Masten

Die Bahn gibt an: „Ein Funkmast versorgt (…) nur rund einen Kilometer Bahnstrecke, sodass entlang der Schienen deutschlandweit rund 20.000 neue Masten gebraucht werden.“ Das klingt nach einem aufwendigen Um- und Neubau.

Offen ist die Frage, wie der Ausbau der zusätzlichen rund 20.000 5G-Standorte bezahlt werden könnte – dieser Ausbau könnte nach Abschluss des Projektes Fahrt aufnehmen. Man brauche „eine tragfähige Finanzierung“, sagte Telefónica-Managerin Valentina Daiber kürzlich der Deutschen Presse-Agentur.

Was dürfen Reisende also konkret erwarten und sich erhoffen? Zunächst einmal, dass das vom Bund finanzierte Projekt an der zehn Kilometer langen Strecke in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich ausfällt, sprich die 5G-Verbindung dort bis Ende 2024 funktioniert. Und dass sich ab 2025 weitere Finanzierungs­möglichkeiten finden, um immer mehr Strecken mit der neuen Technologie auszustatten.

