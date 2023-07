Das sind die 12 ruhigsten Strände in Niedersachsen

Niedersachsen ist ein Tausendsassa, wenn es um Strände geht. Sand allein reicht nicht aus, deshalb haben Urlauber und Urlauberinnen die Wahl, wo sie die Seele baumeln lassen wollen. Denn an der Nordsee liegen nicht nur klassische Sandstrände, sondern auch saftige Grünstrände und einsame Plätzchen nahe weicher Dünen, idyllischer Deiche und der Weite des Wattenmeeres. Wir nehmen dich mit zu den ruhigsten Stränden in Niedersachsen.

1. Cuxhaven: Duhner Strandabschnitt

An der Mündung der Elbe in die Nordsee liegt in Cuxhaven ein bekanntes Seeheilbad mit außergewöhnlichem Strand. Im Jahre 1902 aus einem Fischerdorf entstanden, gilt Duhnen als „Nordseeperle“ mit feinstem Sand und leuchtend blauem Meer.

Cuxhaven ist eines der bekanntesten Seebäder Deutschlands. Am Duhner Strand erlebst du eine herrliche Auszeit. © Quelle: imago images / Westend61

Der Duhner Strandabschnitt ist mehr als vier Kilometer lang, etwa 50 Meter breit und erstreckt sich im Westen vom Dünenweg bis zum nördlichsten Punkt Niedersachsens, der Kugelbake in Döse. Urlaubende verteilen sich gut über die endlos wirkende Weite des Strandes. Am westlichen Ende liegt der FKK-Strand, auch FKK-Düne genannt. Auch hier ist es selten voll.

2. Cuxhaven: Altenbruch

Noch ruhiger und entspannter geht es am Grünstrand von Altenbruch zu, einem Stadtteil von Cuxhaven, der etwa sechs Kilometer von der Stadt entfernt liegt. Hier ist es immer ein wenig beschaulicher. Früher war Altenbruch ein wohlhabender Ort, auch heute noch kannst du stilvolle Villen bewundern.

Herrliches Wahrzeichen: der Leuchtturm Dicke Berta in Altenbruch, einem Stadtteil von Cuxhaven. © Quelle: IMAGO/CHROMORANGE

Liegst du am Grünstrand, hast du einen herrlichen Blick auf das Wasser und zahlreiche Schiffe, die im Hafen ein- und auslaufen. Noch mehr Ruhe findest du auf den weitläufigen Wanderwegen, auf denen du entspannte Deichspaziergänge machen kannst. Unbedingt den Leuchtturm Dicke Berta besichtigen!

3. Butjadingen: Nordsee-Lagune Burhave

Im nordwestlichen Niedersachsen gibt es eine Besonderheit an der Küste: Die Nordsee-Lagune in Burhave auf der Halbinsel Butjadingen ist der weltweit einzige Salzwassersee, in dem es weder Ebbe noch Flut gibt. Direkt gelegen am Wattenmeerrand, wird die Lagune durch Pumpen ständig mit frischem Nordseewasser gefüllt.

Die Nordsee-Lagune Burhave ist weltweit der einzige Salzwassersee, in dem es weder Ebbe noch Flut gibt. © Quelle: imago/Westend61

Vor allem Familien kommen wegen des ruhigen Gewässers gern hierher. Der Sandstrand fällt flach ab, sodass kleinere Kinder sicher planschen können. Am Strand liegen oft viele Muscheln – ideal für ausgiebige und häufig einsame Strandspaziergänge. Wer Ruhe sucht, findet diese abseits der Spielplätze und der Pirateninsel.

4. Wilhelmshaven: Südstrand

Wo einst größtenteils Moor war, liegt heute das Wasser des Jadebusens. Der Name stammt von dem Flüsschen Jade, das im Süden in die Bucht mündet. Der Jadebusen ist fast vollständig von einem Deich umgeben, der sich über insgesamt 55 Kilometer erstreckt. Im Urlaub gilt: Am Jadebusen ist es immer etwas entspannter und gemütlicher als an der restlichen Nordseeküste.

Am Jadebusen ist es immer etwas ruhiger als an der restlichen Nordseeküste. Ein Geheimtipp ist der Südstrand von Wilhelmshaven. © Quelle: imago/steffan&steffan

Die größte Stadt auf der ostfriesischen Halbinsel ist Wilhelmshaven, Trubel herrscht hier aber nicht immer. Entspannung und Ruhe findest du bei einem Spaziergang über eine der Brücken zum Deich: Die etwa sieben Kilometer lange Deichlinie hat genug Platz für viele Besucherinnen und Besucher. Bekannt für Ruhe ist der Südstrand mit breiten Liegewiesen und einem tollen Blick aufs Meer.

5. Wangerland: Strand Schillig

Die Feriengemeinde Wangerland hat eine über 27 Kilometer lange Küstenlinie und ist ideal für alle, die ein ruhiges Plätzchen am Strand suchen. In Schillig liegt der einzige natürliche Sandstrand mit Dünen an der niedersächsischen Nordseeküste. Das Schillighörn bildet das äußerste Nordostende der ostfriesischen Halbinsel an der Mündung der Jade.

Im Wangerland gilt der Strand von Schillig als Geheimtipp und besonders ruhig. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Der lang gezogene Strand in Schillig ist breit und fällt sanft ab. Wer Ruhe sucht, hat mehrere Möglichkeiten: relaxen im Strandkorb, Strandspaziergänge zwischen Salzwiesen und Dünen oder eine einsame Wattwanderung. Es gibt auch einen Hundeabschnitt, wo selten viel los ist.

6. Wangerland: Hooksiel

Zwar ist im Sommer immer viel los am Strand von Hooksiel, ein Besuch lohnt sich aber, denn abseits der Massen gibt es genug Plätzchen, um die Seele baumeln zu lassen. Der feinsandige Strand von Hooksiel hat eine Länge von 3,5 Kilometern und eine Breite von etwa 70 Metern. Der sogenannte Nordseestrand ist einer der größten in Ostfriesland.

Schöne Aussichten garantiert: Am Strand von Hooksiel dreht sich im Sommer ein Riesenrad. © Quelle: imago images/Norbert Neetz

Eine Besonderheit ist die Vielfalt: Der Strand teilt sich auf in den normalen Textilstrand, den FKK-Strand und den Hundestrand. Ein weiterer Strandabschnitt gehört zum Campingplatz des Ortes. Magst du es ohne viel Tamtam, bist du am naturbelassenen Strandabschnitt nur wenige Schritte vom kostenpflichtigen Strandbad entfernt genau richtig – und kannst zwischen Wasser, Sand und Dünen relaxen.

7. Wittmund: Strand Carolinensiel-Harlesiel

Gegenüber den Ostfriesischen Inseln liegen mehrere tolle Sandstrände an der Küste Niedersachsens. Ein schönes Ziel ist Carolinensiel-Harlesiel. Seit 1983 bilden der Sielhafen Carolinensiel und der Ortsteil Harlesiel das gemeinsame Nordseeheilbad. Der Strand fällt sanft ab und ist vor allem bei Familien mit kleinen Kindern beliebt.

Das Nordseeheilbad Carolinensiel-Harlesiel liegt gegenüber den Ostfriesischen Inseln an der Küste Niedersachsens. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Doch Carolinensiel-Harlesiel ist nicht nur familienfreundlich, auch Camperinnen und Camper oder Ruhesuchende sind hier genau richtig. Während Carolinensiel viel Kultur und Geschichte bietet, gilt Harlesiel als Urlaubsidyll am Meer, wo man die Seele im Strandkorb baumeln lassen kann, stets mit beruhigendem Blick aufs Watt.

8. Ostfriesland: Strand Bensersiel

Im ostfriesischen Nordseeheilbad Bensersiel findest du nicht nur einen wunderschönen Strand, sondern auch die idealen Bedingungen für einen Urlaub: Wer will, campt direkt am Meer. Gleich links vom Hafen erstreckt sich der 15 Hektar große Fünf-Sterne-Campingplatz.

Am ruhigsten erlebst du das ostfriesische Nordseeheilbad Bensersiel, wenn du dich ins Wattenmeer begibst. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Das flache Ufer und das seichte Wasser sorgen für ruhiges Schwimmen. Da es einen Abenteuerspielplatz und ein Meerwasserfreibad gibt, kommen viele Familien hierher, Lärm steht aber nicht auf der Tagesordnung: Je weiter du dich von den Spielplätzen wegbegibst, umso ruhiger wird es in Bensersiel. Am stillsten wird es, wenn du bei Ebbe ins Watt wanderst.

9. Norden: Norddeich

Der zur niedersächsischen Gemeinde Norden gehörende Badeort Norddeich mag auf den ersten Blick nicht allzu ruhig wirken – bietet aber das ein oder andere versteckte und ruhige Plätzchen. Norden ist die älteste Stadt Ostfrieslands und die nordwestlichste auf dem deutschen Festland.

Magische Abendstimmung über dem Watt am Norddeich in Niedersachsen. © Quelle: imago/imagebroker

Schon im frühen 19. Jahrhundert war der Stadtteil Norddeich als Küstenbadeort bekannt, im Jahr 2010 wurde er mit dem Prädikat Nordseeheilbad geadelt. Am meisten Ruhe findest du bei Spaziergängen am angrenzenden Deich und am weitläufigen Hundestrand, der sich über zwei Hektar erstreckt.

10. Juist: Hauptstrand Süd

Die autofreie Insel Juist ist nur knapp 500 Meter breit, aber 17 Kilometer lang – genauso lang wie der weiße Sandstrand. Dadurch, dass die Insel so schmal ist, ist das Wasser scheinbar überall. Deshalb nennen die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Insel auch gern „die schönste Sandbank der Welt“.

Einer der schönsten Strände Niedersachsens: die paradiesische Küste der Insel Juist. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Der Juister Strand erstreckt sich entlang der gesamten Nordküste der Insel und ist in unterschiedliche Abschnitte geteilt. Der Hauptstrand reicht über 1,5 Kilometer beziehungsweise sechs Strandzugänge unterhalb des Dorfes. Wer es ruhiger mag, sollte in den Süden schauen, wo das Watt liegt. Hier sind auch Wassersportlerinnen und ‑sportler richtig: Es gibt eine Surf- und Kiteschule, wo man SUP-Boards, Kajaks oder Surfboards ausleihen kann.

11. Spiekeroog: Oststrand

An der Nordküste der ostfriesischen Insel Spiekeroog erstreckt sich der Spiekerooger Strand zwischen sanften Dünen und grünen Wäldchen über 15 Kilometer. Damit alle Urlaubenden sich wohlfühlen, gibt es vier Abschnitte: West, Mitte, Ost und den Hundestrand. Wer es einsamer mag, sollte unbedingt an den Oststrand gehen.

Der Spiekerooger Strand reicht über 15 Kilometer. Am ruhigsten ist es im östlichen Strandabschnitt. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Der östlichste Strandabschnitt liegt in Richtung Ostplate und bietet neben einem tollen Panorama auch viel Ruhe. Denn wie auf den meisten Ostfriesischen Inseln gilt: Je weiter gen Osten man geht, desto ruhiger wird es. Ist die Sicht klar, kannst du in der Ferne die Nachbarinsel Wangerooge erspähen. Baden solltest du am Oststrand aber nicht, da die Strömung stark sein kann und es keine Strandaufsicht von der DLRG gibt.

12. Norderney: Oststrand

Einer der schönsten Strände der Ostfriesischen Inseln liegt etwa fünf Kilometer östlich vom Stadtkern Norderneys entfernt. Der Oststrand Weiße Düne trägt seinen Namen zu Recht: Hier erwarten dich weite Dünen und ein weißer Sandstrand mit einer Breite von bis zu 800 Metern.

Der Oststrand von Norderney gilt als besonders ruhig. © Quelle: imago images/Priller&Maug

Im Urlaub relaxt du in Strandkörben und Strandmuscheln oder bei ausgiebigen Spaziergängen. Vor Ort gibt es neben der Strandkorbvermietung einen Kiosk und ein Restaurant, in dem tagsüber Ostfriesenstullen mit Seeluftschinken, regionalem Käse oder Nordsee-Krabben und abends edle Feinschmeckergerichte serviert werden.