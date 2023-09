So kannst du zwei Nächte in Shreks Sumpf verbringen

Es war einmal ein griesgrämiger Oger, der in einem abscheulichen Sumpf hauste – bis ihm die anderen Märchenwaldbewohner auf die Pelle rückten, er eine Prinzessin retten musste und plötzlich zum tollkühnsten Held des DreamWorks-Universums wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hotel auf Mallorca will Duschzeit reduzieren - mit Musik-Trick Wie bekommt man seine Gäste dazu, nur noch vier Minuten zu duschen? Die Hotelkette Barceló aus Mallorca hat eine Spotify-Liste erstellt, deren Songs zu mehr Nachhaltigkeit anrufen sollen. Hier den gesamten Text lesen

Seitdem gilt das Einsiedler-Leben dieses „Big Lebowskis“ für Kinder als Kult. Genau wie seine Waldhütte mit ihrem ernstgemeinten „Stay Out“ (“dt.: draußen bleiben) Schild, welches zu Shrek Verdruss leider niemand mehr befolgt.

Im kuscheligen Inneren des Baumhauses können Besucherinnen und Besucher bis spät in die Nacht aufbleiben, sich Geschichten erzählen und wie ein Oger essen – denn zum Frühstück macht Esel Waffeln. © Quelle: Alix McIntosh

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Vielleicht wollte der Oger aus dieser Not eine Tugend machen. Denn ab dem 13. Oktober wird sein gemütliches Cottage auf Airbnb in den schottischen Highlands zur Vermietung angeboten. Der Hausherr selbst scheint über das Wochenende vor Halloween ausgeflogen zu sein, dafür kümmert sich sein treuer Begleiter Esel um die Gäste.

Das erwartet die Gäste in Shreks Sumpf

„Shreks Sumpf ist wunderschön. Einfach umwerfend. Der ideale Ort, um Gäste zu empfangen“, sagt Esel. „Weißt du, was mir daran besonders gefällt? Alles. Die verwilderte Landschaft, die schlichte Einrichtung, die schönen Felsbrocken, einfach alles. Ich kann es kaum erwarten, dass Gäste dieses matschige Stückchen Paradies selbst erleben.“

Dieses Halloween kümmert sich Esel um den Sumpf seines besten Kumpels Shrek, den beliebten Riesen aus den Animationsfilmen von DreamWorks. Und da er sich alleine gruselt, lädt er Besucherinnern und Besucher in die Highland-Hütte ein. © Quelle: Alix McIntosh

Das Baumhaus liegt tief in den schottischen Highlands und geht fast vollständig in den Wald über, was einen privaten und entspannenden Rückzugsort garantiert. Laut Beschreibung kann sich, wer möchte, beim Schein einer Kerze aus Ohrenschmalz entspannen oder die Füße hochlegen und ein Parfait probieren.

Anschließend kann man sich ein Kaminfeuer bis spät in die Nacht Geschichten erzählen und zum Frühstück einen Berg frisch gebackener Waffeln genießen. Als Highlight wird auch die Nutzung von Shreks bewährtem Plumpsklo benannt. Denn die Toiletten, Waschbecken und Duschen befinden sich außerhalb des Geländes, etwa 20 Meter von Shreks Sumpf entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Brandenburg Das sind die 6 spektakulärsten Hotels in Brandenburg

Bei Shrek wohnen: So bucht man

Oger-Fans können hier ab dem 13. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit eine Buchung für Shreks Sumpf anfragen. Für 0 Euro pro Nacht können Fans für bis zu drei Personen einen exklusiven Aufenthalt im Sumpf für zwei Nächte vom 27. bis zum 29. Oktober buchen. Wem das Glück hold ist und sich beim Buchungsansturm durchsetzten wird, muss sich allerdings selbst um die Anreise nach Schottland sowie die Abreise kümmern.

Seitdem Film „Shrek – Der tollkühne Held“ im Jahr 2002 mit dem Oscar für den besten animierten Spielfilm ausgezeichnet wurde, sind Shrek, Fiona, Esel und der gestiefelte Kater zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden. © Quelle: Alix McIntosh

Dahinter steckt natürlich eine Aktion von Airbnb: Mit einer einmaligen Spende an die HopScotch Children‘s Charity fördert die Buchungsplattform nach eigenen Angaben „Kindheitserinnerungen, die ein ganzes Leben lang bleiben. Diese Organisation bietet einigen der am meisten gefährdeten und benachteiligten Kindern in Schottland erholsame und spannende Reisen und ermöglicht ihnen so eine Auszeit.“

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.