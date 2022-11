Schweizer Skigebiete belohnen Anreise mit dem Zug

Die Schweiz will Touristinnen und Touristen die Anreise mit dem Zug in bestimmte Skigebiete schmackhaft machen. Passend zur bevorstehenden Wintersaison geht deshalb ein Projekt an den Start, was den Namen „ride & slide“ trägt. Dahinter verbirgt sich folgendes Konzept: Wer mit einem internationalen Zugticket in die Schweiz reist, bekommt vor Ort verschiedene Vergünstigungen, die sich direkt einlösen lassen.

Bis zu 30 Prozent auf Skipässe und Kurse

Die Liste der Ermäßigungen und teilnehmenden Unternehmen ist lang. Die Skiregion Engelberg-Titlis bietet beispielsweise 30 Prozent Rabatt auf den Skipass für jeden an, der mit dem Zug angereist ist. Als Nachweis reicht die Fahrkarte. Das Bekleidungsunternehmen „Mammut“ bietet 15 Prozent auf Outdoor-Kleidung oder die Schweizer Schneesportschule Andermatt 30 Prozent auf Privatkurse.

Wer sich vorher eine Übersicht verschaffen möchte, muss sich bei myswitzerland.com für den Newsletter anmelden und bekommt anschließend eine Mail mit den entsprechenden Vouchern. Pro Zugticket gibt es jedoch nur eine Ermäßigung, die Verantwortlichen verweisen darauf, dass Rabattkumulierungen ausgeschlossen sind.

Mehrere Zugverbindungen pro Tag in die Schweiz

Sieben Schweizer Regionen beteiligen sich an der Aktion, darunter Engelberg, Verbier, Andermatt und Arosa Lenzerheide. Aus Deutschland gibt es mehrere Möglichkeiten, via Zug in die Schweiz zu reisen. Unter anderem gibt es mehrmals am Tag eine Verbindung von Berlin nach Basel oder direkt nach Interlaken, was gleich neben der teilnehmenden Skiregion Jungfrau liegt. Auch ab Hamburg gibt es mehrere Zugverbindungen in die Schweiz.

Eine interaktive Karte auf der Internetseite des Projekts zeigt, welche Bahnhöfe Reisende ansteuern müssen, um in die entsprechenden Skigebiete zu gelangen.

