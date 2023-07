Abkühlung gefällig? Die 11 schönsten Seen in Niedersachsen

Sobald die Sonnentage sich wieder aneinanderreihen, heißt es: Ab ins kühle Nass! In Niedersachsen lockt nicht nur die Nordseeküste, sondern es locken auch zahlreiche Seen im Landesinneren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du hast die Wahl: Willst du in einem kleinen Baggersee, einem großen Badesee oder in einem der Binnen-Meere abtauchen? Wir nehmen dich mit zu den schönsten Seen in Niedersachsen.

1. Steinhuder Meer

Der größte Binnensee Nordwestdeutschlands erstreckt sich auf knapp 30 Quadratkilometern: Das Steinhuder Meer nahe Hannover gilt als Klassiker zum Baden, Segeln und Kitesurfen. Am Südufer des Sees in Steinhude liegt die Badeinsel, die du über eine Brücke erreichst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Die künstlich angelegte Insel hat eine Fläche von 35.000 Quadratmeter und alles, was du an einem Badetag brauchst: Sandstrand, Liegewiese und jede Menge Wasser für den Badespaß.

Großen Badespaß verspricht das Steinhuder Meer in Hannover, der größte Binnensee Nordwestdeutschlands. © Quelle: imago images/UIG

An vielen Stellen umgibt ein geheimnisvolles Flair das Steinhuder Meer. Denn der Naturpark rund um den See bezaubert mit Mooren, Dünen, Wäldern und Wiesen, wo je nach Lichtstimmung eine fast mystische Stimmung herrscht.

Die Geschichte des Steinhuder Meers und sein besonderes Ambiente sind schon lange bekannt: Spuren von Besiedlung lassen sich bis in die Altsteinzeit hinein nachweisen.

2. Dümmer See

Im Dümmerweserland liegt Niedersachsens zweitgrößter Binnensee: Der Dümmer See hat eine Wasserfläche von 12,5 Quadratkilometern. Weil er nur eine maximale Tiefe von 1,50 Meter und vier sanft abfallende Sandbadestrände hat, gilt er als besonders familienfreundlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niedersachsens zweitgrößter Binnensee liegt im Dümmerweserland: Weite Teile des Dümmer Sees stehen unter Naturschutz. © Quelle: imago images/imagebroker

Er ist aber auch ein beliebtes Ausflugsziel zum Radfahren, für Wassersport, Spaziergänge und Naturfreunde: Weite Teile des Sees stehen unter Naturschutz. Es gibt Sandbereiche und Rasenflächen, Gastronomieeinrichtungen, Spielplätze, Surf- und Segelschulen sowie Bootsvermietungen.

3. Zwischenahner Meer

Der drittgrößte Binnensee Niedersachsens entstand aus einem eingestürzten Salzstock und liegt in der Gemeinde Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland. Deshalb wird das Zwischenahner Meer auch als die „Perle des Ammerlandes“ bezeichnet. Der See hat eine Fläche von 5,5 Quadratkilometern und eine Tiefe von bis zu 5,5 Metern. Er ist umgeben von einer wunderschönen Naturlandschaft.

Das Zwischenahner Meer ist der drittgrößte Binnensee in Niedersachsen. © Quelle: imago images/Silke Heyer

Das Zwischenahner Meer gilt dabei als Eldorado der Wassersportlerinnen und -sportler. Neben schwimmen kannst du segeln, surfen, Stand-up-Paddling betreiben oder eine Fahrt mit einem Ausflugsschiff machen. Wer will, mietet ein Tret-, Elektro- oder Ruderboot. In den Monaten Oktober bis einschließlich März besteht zur Schonung der Wasservögel und der Natur ein Winterfahrverbot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Pulvermühlenteich

Im Landkreis Harburg verspricht der Pulvermühlenteich ein besonderes Badevergnügen: Der See verfügt über außergewöhnlich klares Wasser. Das liegt an einer unterirdischen Quelle, von der er gespeist wird. Er hat eine Fläche von 120.000 Quadratmetern, an seinem Ufer findest du schöne Sandstrände und grüne Liegewiesen.

Im Sommer gibt es einen Kiosk und eine Badeaufsicht, während des Jahres ist der Pulvermühlenteich allerdings unbeaufsichtigt. Der See hat sogar einen eigenen Nichtschwimmerbereich.

5. Freizeitsee Wietmarschen-Lohne

In der Nähe von Wietmarschen liegt der Freizeitsee Wietmarschen-Lohne umgeben von Äckern, Wiesen und Wallhecken. Der elf Hektar große Baggersee hat im Sommer alles, was es für einen Badetag braucht: einen Sandstrand, große Liegewiesen, einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich und an den Wochenenden auch eine Badeaufsicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch drum herum stimmt das Paket: Für den Spaß am Ufer sorgen ein Kinderspielplatz, Fitnessgeräte, ein Beachvolleyballfeld, Picknick- und Grillplätze, außerdem gibt es ein Restaurant und einen Kiosk.

6. Maschsee

Mitten in Hannover lockt der Maschsee zu einem kühlen Abenteuer. Der künstlich angelegte See im Zentrum der Stadt ist 78 Hektar groß und bekannt als beliebtes Naherholungsgebiet. Egal ob du baden oder Wassersport machen willst. Auch zum Spazierengehen und Radfahren sind die sechs Kilometer langen Uferwege bestens geeignet.

Der Maschsee in Hannover ist ein künstlich angelegter See im Zentrum der Stadt. © Quelle: imago images/ingimage

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jedes Jahr findet im Sommer das Maschseefest statt, das größte Volksfest in Niedersachsen, zu dem bis zu zwei Millionen Menschen kommen. An 19 Tagen gibt es landestypische Gastronomiekonzepte, musikalische Highlights und Attraktionen für Kinder und Familien.

7. Salzgittersee

Action der anderen Art erwartet dich am Salzgittersee im Braunschweiger Land: Hier dreht sich alles um Badespaß und Wassersport: segeln, surfen, tauchen, schnorcheln, rudern, Kanu oder Wasserski fahren. Am Westufer befindet sich nämlich eine Wasserskiseilbahn, wo du auf Skiern über den 75 Hektar großen See sausen kannst.

Wer es ruhiger mag, der sucht sich ein schattiges Plätzchen am Ufer. Zur Verfügung stehen großzügige Liegewiesen und der 1,6 Kilometer lange Sandstrand. In dem künstlich geschaffenen See befindet sich auch eine 25 Hektar große Insel, die über eine Brücke zu erreichen ist.

8. Großes Meer

Der größte Binnensee Ostfrieslands liegt in Südbrookmerland: Das Große Meer ist ein natürlich entstandener Niedermoorsee, der als Paradies für Liebhaberinnen und Liebhaber von Natur und Wassersport bekannt ist. Gelegen zwischen Aurich und Emden ist der 262,9 Hektar große See ein beliebtes Ausflugsziel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wolken spiegeln sich in dem Wasser des Großen Meeres im Südbrookmerland in Ostfriesland. © Quelle: imago images/Dieter Mendzigall

Ob Baden, Windsurfen, Segeln, Kanufahren oder SUP-Paddling: Alles ist möglich. Vor Ort gibt es eine Surfschule und einen Jachtklub, im Nordteil befindet sich eine große Ferienhaussiedlung.

Als Naturschutzgebiet steht das Große Meer unter besonderem Schutz und darf nicht mit Motorbooten befahren werden. Im Winter zieht es aber regelmäßig Tausende Schlittschuhläuferinnen und -läufer, in Ostfriesland auch Schöfler genannt, an.

9. Dankernsee

Im Emsland locken ein gutes Dutzend Badeseen. Der größte und beliebteste ist der Dankernsee. Er verfügt über ein großes Sport- und Freizeitangebot. Action ist garantiert, denn es gibt einen Stand-up-Paddling- und Tretbootverleih, eine Wasserskiseilbahn, Seabobs und Tauchscooter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Relaxen kannst du anschließend an dem drei Kilometer langen Sandstrand, an dem es auch viele weitere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt: An Lagerfeuer- und Grillplätzen kannst du dich selbst versorgen, während du dir im Strandbistro Drinks und Snacks servieren lassen kannst.

10. Hartensbergsee

Im Oldenburger Münsterland liegen gleich mehrere Seen, die großen Badespaß versprechen. Als Highlight gilt der Erholungspark Hartensbergsee, zu dem der sieben Hektar große Badesee, der Zeltplatz Huntetal und eine Freilichtbühne gehören. Mittelpunkt von all dem ist der See, der von hohen Bäumen umgeben ist und über große Liegewiesen verfügt.

Im Oldenburger Münsterland liegt der Erholungspark Hartensbergsee mit dem gleichnamigen sieben Hektar großen Badesee. © Quelle: imago images/imagebroker

Ungefähr die Hälfte des Sees ist von einem Sandstrand umgeben. Neben Minigolf- und Freitennisanlagen, Volleyballfeldern, einer Strandbar und mehreren Imbissen gibt es auch Möglichkeiten zum Angeln und Grillen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

11. Ziegenberger Teich

Wer nach Ausflügen im Harz eine Auszeit braucht, sollte Clausthal-Zellerfeld ansteuern. In der Region gibt es einen Geheimtipp abseits von Menschen und Massen mitten in der Natur und wieder am Wasser. Die Gegend hat mehr als 60 Seen und Teiche anzubieten, viele davon auch als Badeseen zugelassen.

In der Region Clausthal-Zellerfeld gilt der Ziegenberger Teich als Geheimtipp. © Quelle: imago stock&people

Als Geheimtipp für eine Auszeit gilt dabei der Ziegenberger Teich. Hier ist es immer ruhig, nur dann und wann plätschert das Wasser oder flattert ein Vogel mit seinen Flügeln. Das Wasser verströmt eine unglaubliche Ruhe, genauso wie der umliegende Wald.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.