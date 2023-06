Islands Sehenswürdigkeiten: Was du nicht verpassen darfst

Im Nordatlantik zwischen Europa und Amerika erhebt sich eine Vulkaninsel aus dem Meer: Island. Erst vor knapp 16 Millionen Jahren entstanden, ist sie eine der jüngsten Regionen Europas. Ihre abwechslungsreiche Landschaft ist legendär, verzaubert Besucherinnen und Besucher und lässt die Fantasie der Einheimischen spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Land der Trolle und Elfen? Wer weiß es schon? Auf jeden Fall ist Island ein Land für Entdeckerinnen und Entdecker: majestätische Fjorde, imposante Wasserfälle, sprudelnde Geysire, gigantische Gletscher und ein unbewohntes Hochland, das mitunter einer öden Wüstenlandschaft gleicht.

Island bietet dir knapp 103.000 Quadratkilometer Entdeckerfläche – und diese Sehenswürdigkeiten solltest du nicht verpassen:

1. Der Mývatn-See

Im Nordosten Islands rund um den Mückensee Mývatn gibt es landschaftlich viel zu erleben. Der See ist mit seinen 37 Quadratkilometern der viertgrößte des Landes, liegt 278 Meter über dem Meeresspiegel und ist vulkanischen Ursprungs. Die gesamte Region ist vulkanisch aktiv, da hier die Grenze zwischen der eurasischen und der amerikanischen Erdplatte verläuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Der See bildete sich vor etwa 3500 Jahren nach einem Ausbruch des Vulkans Ketildyngja. Entstanden sind daneben faszinierende Lavagebilde im und am See, Pseudokrater sowie eine reiche Vegetation entlang des Ufers. Diese zieht Tiere an, darunter über 15 Entenarten. Und natürlich auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Erstere profitieren von den vielen hier vorhandenen Mücken und Mückenlarven, von denen der See seinen Namen erhalten hat. Reisende nehmen die Insekten zähneknirschend in Kauf. Doch zum Glück stechen sie nicht, sondern sind nur lästig. Am Boden des bis zu fünf Meter tiefen Sees entspringen zahlreiche Quellen. Sein einziger Abfluss, der Laxá, ist ein bekannter Lachsfluss. In der Uferzone kannst du einige Pseudokrater bewundern.

Etliche Pseudokrater am See Mývatn. © Quelle: imago images/robertharding

Lohnenswert ist eine Rundfahrt über den See, die dir die Sehenswürdigkeiten komprimiert zeigt, etwa den Kratersee Víti, den Pseudokrater Skútustadir, die Lavaburgen von Dimmuborgir, den Ringwallkrater Hverfjall und das Geothermiegebiet Námaskard. Natürlich gibt es hier auch eine Entspannungs- und Bademöglichkeit im Mývatn Nature Bath.

2. Der Seljalandsfoss - Islands XXL-Dusche

40 Meter fast senkrecht an den Bergwänden entlang stürzt sich der Seljalandsfoss hinab. Das Besondere an dem Wasserfall in Südisland ist, dass du hinter seinem Wasserschleier entlanglaufen kannst – aber bitte in wasserfester Kleidung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Erlebnis macht den Seljalandsfoss zu einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Parkplätze sind daher meist gut gefüllt.

Einer der bekanntesten Wasserfälle in Island ist der Seljalandsfoss. Er stürzt über 66 Meter tief. Du kannst sogar hinter ihn gehen und hindurchschauen. © Quelle: unsplash.com/Taylor Leopold

Tipp: Gleich neben dem Wasserfall kannst du auf einem kleinen Campingplatz übernachten.

3. Der Gletscher Vatnajökull

Im Osten Islands liegt er: Vatnajökull, der größte Gletscher Europas. Die Ringstraße 1 passiert die Gletscherzunge, die hier schmilzt und eine Lagune hat entstehen lassen. Eisschollen und ‑berge schwimmen darin, blitzen weiß und türkisblau. Manchmal ruht sich sogar eine Robbe darauf aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das alles ist ein schöner Anblick und ein Highlight jeder Island-Reise. Doch es ist auch bedenklich, denn Vatnajökull hat die Minieisberge wegen des Klimawandels ausgespuckt. Vor noch gut 90 Jahren reichte der Gletscher bis zur Küste ans Meer. Gut acht Kilometer hat sich das Eis seitdem ins Landesinnere zurückgezogen und dabei die Lagune gebildet. Fachleute schätzen, dass der Gletscher in 200 Jahren nicht mehr existieren wird. Erschreckend, denn seine Fläche ist dreimal so groß wie Hamburg und nimmt fast 8 Prozent der gesamten Fläche Islands ein.

Die Gletscherlagune Jökulsarlon im Vatnajökull-Nationalpark direkt an der Ringstraße 1. © Quelle: imago images/Joana Kruse

Noch ist der Gletscher etwa einen Kilometer dick und du kannst ihn mit einem Guide erkunden. Niemals solltest du allein das Gebiet erkunden, denn die geschlossene Eisdecke ist trügerisch, nicht gleichmäßig dick, sehr glatt und die Spalten im Eis können mehrere Hundert Meter tief sein.

Im Winter bilden sich unter dem Gletscher magische Eishöhlen, die du mitunter mit orts- und sachkundigen Führerinnen und Führern erkunden kannst. Mit etwas Glück stößt du während der Führung auf unterirdische Flüsse oder kleine Wasserfälle.

4. Bláa Lónid: Islands berühmtester Badeplatz

Hierher musst du kommen, es gibt keine Ausrede. Denn auf dem Weg vom oder zum Flughafen kommst du an der Blauen Lagune vorbei. Das Wasser des milchig-blauen Sees ist von erstarrter Lava umschlossen und bildet einen fotogenen Kontrast zur Landschaft und einen natürlichen Pool.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Blaue Lagune mit dem Lavafeld Illahraun auf der Reykjanes-Halbinsel. © Quelle: imago images/blickwinkel

Je nach Lichtverhältnis changiert das Wasser von Türkis bis Tiefblau. Die im Wasser enthaltenen Mineralien und Algen sorgen für den Anblick. Das Wasser selbst ist zwischen 37 und 42 Grad Celsius warm, besitzt nachweislich heilende Wirkung bei Hauterkrankungen und soll Körper und Seele entspannen. Nicht ohne Grund nutzen es Reisende wie Einheimische gern.

Mehr zum Thema Island Diese 11 Naturwunder in Island musst du sehen

5. Der Geysir Strokkur

Früher konnte man die Uhr nach ihm stellen. 60 Meter hohe Wasserfontänen jede halbe Stunde prustete der Große Geysir in die Luft. Heute schlummert er das ganze Jahr. Es kann eine Laune der Natur sein oder die Folge geänderter Grundwasser- und Erdwärmeverhältnisse infolge von Erdbeben. Doch zum Glück für dich entlädt sich sein Bruder, der Geysir Strokkur nur wenige Meter entfernt, verlässlich. Beide Geysire und mehrere heiße Quellen befinden sich im bekannten Heißquellengebiet Haukadalur im Südwesten des Landes.

Verlässlich speit der Geysir Strokkur sein Wasser – zur Freude der Besucherinnen und Besucher. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interessant ist auch das Drumherum: Nah am Haupteingang zum Geysirgebiet liegen einige Schlammtöpfe, in denen rötlicher oder grauer Schlamm blubbert. Eine dieser Quellen versorgt das Hotel Geysir, einige Bauernhöfe und Gewächshäuser in der näheren Umgebung mit Heißwasser.

Im Bach, der das Gebiet entwässert, gedeihen verschiedene Algen und Bakterienarten ebenso wie in den Thermalquellen. Sie mögen es heiß, sind Überbleibsel aus der Urzeit und perfekt an die extreme Hitze angepasst. Dank der Bakterien und ihrer Stoffwechselprodukte erscheint der Bach teilweise in diversen Farben von Rot über Gelb bis Grau.

6. Vulkan hautnah: Das Lava Centre

Island ist die Insel aus Feuer und Eis. Entstanden und regelmäßig verändert durch Vulkane, gehören diese zum isländischen Leben. Grund genug, dass du dich einmal intensiver mit Vulkanismus auseinandersetzt. Was nach schnödem Geografieunterricht klingt, haben die Isländerinnen und Isländer interessant im interaktiven Museum Lava Centre aufbereitet.

Die Ausstellung im Lava Centre ist interaktiv gestaltet. © Quelle: imago images/agefotostock

Hier erfährst du alles über Vulkanismus, die Entstehung Islands, und du spürst, wie die Erde bebt und die Lava ausströmt. Und wenn das zu viel heißer Input war, kannst du dich auf dem Dach entspannen und die grüne Umgebung genießen. Das Museum findest du an der Ringstraße 1 im Ort Hvolsvöllur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Der Thingvellir-Nationalpark

Ein Fantasyromanautor hätte sich diese Landschaft kaum besser erdenken können: Ein Canyon erhebt sich mit schwarzen Wänden senkrecht aus der Landschaft. Dazwischen schlängelt sich ein Weg. Das ist der Almannagja-Graben der Unesco-Welterbestätte Thingvellir-Nationalpark, auch bekannt als Thingvellir-Nationalpark. Der Park liegt nur 45 Minuten von Reykjavík entfernt.

Im Thingvellir-Nationalpark gibt es viel zu entdecken. Er war auch bereits Drehort für einige bekannte TV- und Kinoproduktionen. © Quelle: imago images/Edwin Remsberg

Die Schlucht, die sich durch den Park zieht und ihm sein unverwechselbares Aussehen verleiht, entstand durch die Kräfte der Erdplattenbewegung. In Islands Fall streben die eurasische und die nordamerikanische Platte Jahr für Jahr Zentimeter um Zentimeter auseinander. Es entsteht ein Graben, durch den du gehen, an manchen Stellen sogar tauchen kannst. Wandeln zwischen den Welten – fast so gut wie in einem Roman. PS: Gut verständlich, dass die Produzenten von „Game of Thrones“ hier natürlich auch Szenen gedreht haben.

Darüber hinaus hat der Thingvellir-Nationalpark für die Isländerinnen und Isländer eine nationalhistorische Bedeutung: Thingvellir heißt so viel wie Versammlungsfelder und kommt daher, dass 930 nach Christus an dieser Stelle Islands demokratisches Parlament gegründet wurde, es ist damit eines der ersten weltweit. Für die meisten Insulanerinnen und Insulaner ist Thingvellir daher ein heiliger Ort. Um das Jahr 1000 nach Christus entschieden sich hier die Isländerinnen und Isländer für eine friedliche Konversion zum Christentum. Heißt: Das Christentum wurde zur offiziellen Religion des Landes bestimmt, der Glaube mit den nordischen Göttern durfte aber weiterhin im Privaten verehrt werden. So wurde letztlich ein Glaubens-Bürgerkrieg vermieden.

8. Im Tölt: Entdeckungstour auf dem Rücken der Pferde

Islandpferde gelten als die reinste Pferderasse der Welt, sind zutraulich, mutig und äußerst wetterfest. Kälte macht ihnen nichts aus. Auch wenn die Pferde klein sind, solltest du sie nie als Pony bezeichnen. Dann werden selbst die entspannten Isländerinnen und Isländer sauer. Glaubst du nicht? Dann teste es doch mal – vielleicht in Skagafjördur. Die zweitgrößte Stadt in Nordisland ist als „Mekka für Islandpferde“ oder gar „Islandpferde-Hauptstadt“ bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass ein Großteil der Islandpferde hier gezüchtet wird. Die Islandpferd-Statue im Ort bezeugt das liebevolle Verhältnis zwischen Mensch und Tier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Isländerinnen und Isländer sind die Pferde keine reinen Nutztiere, sondern treue Begleiter in der Freizeit und loyale Freunde, die den Menschen das Leben in früheren Zeiten vereinfacht haben. Besonders hier in der Region gibt es etliche Zuchtfarmen, die auch Touren mit den Pferden anbieten, etwa entlang von schwarzen Stränden, durch Lavafelder – egal, welche Landschaft du sehen wirst: Auf dem Rücken der Pferde ist sie vermutlich noch mal eindrucksvoller.

Island per Pferd entdecken – eine umweltfreundliche Alternative. © Quelle: imago images / Danita Delimont

16 Fahrminuten südlich von Skagafjördur liegt wohl einer der schönsten und besterhaltenen Torfhöfe Islands: Glaumbær. Im elften Jahrhundert lebten hier Thorfinnur Karlsefni mit seiner Frau Gudrídur Thorbjarnardóttir. Beide gehören mit Leif Eriksson zu den Entdeckern Amerikas. Gurídur hat in Amerika ihren Sohn Snorri geboren, der als erster in Amerika geborene Europäer gilt.

Lebendige Historie im Torfhof Glaumbær in Nordisland. © Quelle: imago images / Danita Delimont

Neben diesem historischen Hintergrund sind die Häuser einfach nur schön anzusehen – samt Inneneinrichtung: Sie stammt komplett noch aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Häuser sind aus Holz, Torf und Grassoden gebaut. Der Torf isoliert hervorragend und die Grassoden bieten mit ihrem verfilzten Wurzelwerk einen perfekten Regenschutz. Bis in die 1940er-Jahre wurde der Hof noch bewirtschaftet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

9. Hoch im Norden: Islands Stonehenge

Die Koordinaten für den arktischen Steinkreis Arctic Henge, Islands größtes Freiluftkunstwerk, lauten: Nordosten, Halbinsel Melrakkasletta, Ortschaft Raufarhöfn. Nur knapp 160 Einwohnerinnen und Einwohner zählt der abgelegene Hafenort. Und doch ist er eines von Islands beliebtesten Ausflugszielen.

Arctic Henge bei Raufarhöfn in einer Polarlichtnacht. © Quelle: imago images/Addictive Stock

Das liegt an dem Bauwerk Arctic Henge, das auf dem Melrakkasas, dem Fuchshügel, gleich hinter dem Dorf steht. Sechs mächtige Felstore aus Basaltquadern stehen hier. Erdacht hat sich diesen Steinkreis Erlingur Thorodsson. Er kam 1996 nach Raufarhöfn, um das Hotel Nordurljos zu leiten, und erkannte schnell, dass der idyllische Ort eine Attraktion benötigt, um Touristinnen und Touristen auf die Halbinsel zu locken.

Zusammen mit dem Künstler Haukur Halldorsson entwickelte er die Idee, sowohl die Mitternachtssonne als auch Zwerge in einem Kunstwerk zu verewigen. Die vier Zwerge Austri, Sudri, Vestri und Nordri sollen laut der nordischen Mythologie die vier Ecken des Himmels tragen. So ist ein Mitteltor entstanden, um das vier weitere sechs Meter hohe Tore stehen, die nach den Himmelsrichtungen angeordnete sind. Schaust du vom Südtor durch das Mittel- und das Nordtor, kannst du bei gutem Wetter die Mitternachtssonne sehen.

10. Hut ab für den „Hexenhut“: Der Kirkjufell

Zauberhaft, magisch, nicht von dieser Welt, magst du denken, wenn du vor dem Berg Kirkjufell auf der Halbinsel Snæfellsnes stehst. Doch genau so ein exotischer Berg erhebt sich auf Island und lässt sich bestaunen. „Hexenhut“ nennen ihn die Isländerinnen und Isländer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reisende bezeichnen den Kirkjufell als den schönsten Berg Islands. © Quelle: imago images/imagebroker

Reisende bezeichnen ihn als den „schönsten Berg Islands“, auch weil er von Bächen und Wasserfällen umgeben ist. Für eine Extraportion Magie solltest du in der Polarlichtzeit zwischen September und April herkommen. In den Sommermonaten kannst du auf den Kirkjufell klettern – das sei jedoch nur Schwindelfreien empfohlen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.