Selfies vor Gedenkstätten – ist das wirklich respektlos?

Am 27. September ist Welttourismustag. Als Urlaubsplattform berichten wir beim reisereporter natürlich jeden Tag über die Tourismusbranche. Doch anlässlich des internationalen Thementags wollen wir uns vertieft mit einem Thema beschäftigen, das viele Menschen aufregt: Die Schnittstelle von touristischem Vergnügen und Social Media.

Vor Kurzem berichteten wir über eine Tourismusforscherin, die der Frage auf den Grund ging, warum uns Instagram und Co. besonders im Urlaub so oft zu nervigen bis unanständigen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen machen. Doch nicht immer ist das Social-Media-Verhalten von Urlaubenden an Denkmälern von respektlosen Absichten geprägt.

Oft geht es nicht darum, einfach nur einen interessanten Ort zu bestaunen, sondern auch den eigenen Körper vor dieser Kulisse zu inszenieren. Auch Bloggerin Emily Cooper nutz in der Serie "Emily in Paris" klassische Techniken, um ihren Aufenthalt in Frankreich identitätsstiftend in Szene zu setzen. © Quelle: imago images/Everett Collection

Darum machen wir auf Reisen mehr Fotos als gewöhnlich

Christoph Bareither ist Professor für Empirische Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Anthropologie an der Universität Tübingen. Warum machen Touristinnen und Touristen überall Fotos? „Zunächst ganz einfach, weil ‚man das so macht‘. Menschen orientieren sich an historisch gewachsenen Gewohnheiten. Im Urlaub viele Bilder zu machen, hat eine lange Geschichte und gilt heute als ‚ganz normal‘“, erklärt er. Dass im Urlaub mehr Fotos als zu Hause entstehen, läge natürlich auch daran, dass wir uns im Urlaub in Ausnahmesituationen befinden.

„Wir wollen das Nicht-Alltägliche festhalten und sozusagen mit nach Hause nehmen, um andere daran teilhaben zu lassen und uns selbst später daran zurückzuerinnern. Einerseits zeigen wir mit diesen Bildern, wo wir gewesen sind und was wir gesehen haben“, sagt Christoph Bareither. Ebenso hätten wir das Bedürfnis, zu zeigen, in welcher Beziehung wir zu den abgelichteten Orten und Menschen stehen. Ein bisschen würden wir mit unseren touristischen Fotos also immer auch uns selbst zeigen.

Christoph Bareither ist Professor für Empirische Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Anthropologie an der Universität Tübingen. Er setzte sich in seinen Forschungen unter anderem damit auseinander, aus welchen Gründen Menschen Fotos an Holocaust-Gedenkstätte machen. © Quelle: Christoph Bareither

Auch Medienwissenschaftlerin Eva Hasel, die in ihrer Arbeit an Gedenkstätten auf historisch-politische Bildung spezialisiert ist, kennt diese Beobachtung aus ihrem Arbeitsalltag: „Touristinnen und Touristen fotografieren vor allem ‚sich‘ an einem Ort. Nicht nur das Motiv – ein Schrein oder eine andere Sehenswürdigkeit –, sondern der eigene Körper muss zu sehen sein.“ Unsere Selbstinszenierung zeigt, was uns gefallen hat und wie wir einen Ort betrachtet haben.

Deshalb besuchen wir Orte mit schwieriger Geschichte

Eva Hasel forschte und arbeitete in verschiedenen Gedenkstätten in Deutschland. Zu den Besucherinnen und Besuchern gehören dort vor allem Gruppen. Viele Individualreisende würden die Erfahrung eher zufällig machen: „Manche unternehmen eine Fahrradtour und fahren am KZ Ravensbrück in Brandenburg vorbei. Andere sehen ein Schild auf der Autobahn und beschließen, spontan zum KZ Flossenbürg in Bayern abzubiegen.“

Eva Hasel forschte und arbeitete in verschiedene Gedenkstätten in Deutschland. Die Medienwissenschaftlerin ist auf historisch-politische Bildung spezialisiert. © Quelle: Eva Hasel

Zum einen gäbe es also Besucherinnen und Besucher, die etwas anderes suchen und stattdessen einen Orte des Gedenkens finden. Andere würden bewusst nach düsteren Erlebnissen suchen. „Begriffe hierfür gibt es viele: Elendstourismus oder Dark Tourism zum Beispiel. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen Orte aufsuchen, an denen sie dem Grauen ganz nahe sind.“ Ein Beispiel hierfür ist der Ansturm auf das zerstörte Chernobyl, in dem es 1986 zu einer katastrophalen Kernschmelze in einem Atommeiler kam.

Auch wenn Einheimische oft von diesem Interesse profitieren, gibt es ebenso häufig Betroffene, die sich nicht über den Trend freuen. Hier findet die Debatte auch oft im Kontext des Begriffes „Trauma-Porn“ statt. Er bezeichnet den Konsum eines Erlebnisses, welches den Schmerz und das Trauma einer Gruppe zum Zwecke der Unterhaltung inszeniert. Trauma-Porn wird nicht zum Wohle der marginalisierten Gruppe geschaffen, sondern um die nicht marginalisierte Gruppe zu trösten oder zu unterhalten. Angebote, welche Urlaubende durch indische Slums oder Plantagen in den US-Südstaaen führen, stehen beispielsweise häufiger in der Kritik.

Daran orientiert sich unsere Social-Media-Verhalten an Denkmälern

Außerdem, so hat es Eva Hasel beobachtet, gäbe es auch noch Urlaubende, die komplett unwissend an umstrittene Orte gelangen. Sie denkt dabei zum Beispiel an das Muzej Jugoslavije in Belgrad, in dem sich die Grabstätte des Autokraten Josip Broz Tito befindet. Aufgrund seiner Skrupellosigkeit bei der Beseitigung politischer Gegner wird er von vielen als „blutiger Diktator“ gesehen. „An seinem Grab findet seit Jahren eine Heldenverehrung statt. Zu diesem Personenkult haben asiatische Besuchergruppen vermutlich wenig Bezug. Dennoch stellen sie das Verhalten der Einheimischen nach.“

Ein wichtiger Faktor sei hierbei die Ikonizität von Sehenswürdigkeiten. „An großen ikonischen Orten merkt man, dass die Leute wissen, wie man fotografiert wird und eine Idee davon haben, wie man das inszeniert“, erklärt Eva Hasel. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der schräge Turm von Pisa, dessen Besuch traditionell von einer Vielzahl von humoristischen Social-Media-Posen begleitet wird.

„Oft ist das Verhalten der Besuchenden auch nicht unpassend. Aber es gibt natürlich verschiedene Geschmäcker. Manche Gedenkstätten finden es generell blöd, wenn Selfies gemacht werden. Andere honorieren es als eine Suchbewegung, die eine Verbindung zu dem Gedenkort herstellt. Das ist durchaus ein Zeichen der emotionalen Einordnung und Auseinandersetzung – und die ist natürlich von unsere Seite sehr wünschenswert“, sagt Eva Hasel.

Soziale Medien bieten uns die Möglichkeiten, um unser Leben digital noch stärker zu kuratieren. „Das heißt, sie bieten Möglichkeiten, Beziehungen zwischen uns und allen möglichen Orten, Dingen und Menschen herzustellen und auch anderen zu zeigen. Das bietet einerseits Möglichkeiten, um neue Perspektiven zu eröffnen und auch für andere Reisende zu erschließen. Aber diese Möglichkeiten werde zugleich von zahlreichen Unternehmen ökonomisch genutzt und monetarisiert“, ergänzt Christoph Bareither. Ob ein Reiseziel ‚instagrammable‘ ist, könne heute ein entscheidender Faktor für die Beliebtheit und damit auch den ökonomischen Erfolg eines touristischen Reiseziels sein.

Warum ist ein Selfie an einer Holocaust-Gedenkstätte nicht immer despektierlich gemeint?

Basierend auf seinen Forschungsergebnissen unterscheidet Christoph Bareither in drei Gruppen: „Erstens gibt es Besucherinnen und Besucher, die am Holocaust-Denkmal bewusst gar nicht fotografieren – manche verzichten zum Beispiel darauf, weil sie finden, das sei unangemessen. Andere machen Fotos, die den Ort oder die Menschen darin auf eine Art und Weise zeigen, die Trauer und Gedenken an den Holocaust ausdrückt.“ Beispiele hierfür seien Portraits mit traurigen und nachdenklichen Gesichtern oder Kontraste aus Licht und Schatten. Andere legen Rosen oder Steine an oder schreiben unter ihren Post Zitate von Holocaust-Überlebenden.

„Drittens gibt es Menschen, die sich am Holocaust-Denkmal erstmal so wie an jedem anderen touristischen Ort verhalten und beispielsweise lächelnde Selfies machen.“ Diese dritte Gruppe wird oft stark kritisiert. Tatsächlich seien Selfies am Holocaust-Denkmal aber selten despektierlich gemeint, wie es beispielsweise die Debatte rund um das berüchtige Yolocaust-Projekt suggeriert.

„Wenn man mit diesen Menschen tatsächlich spricht, erfährt man meistens, dass es ihre Art und Weise ist, an den Holocaust zu erinnern. Sie möchten zeigen, dass sie in einer emotionalen Beziehung zu dem Ort stehen, die nicht zwangsläufig allein von Trauer geprägt sein muss, sondern vielleicht auch von einer zukunftsgewandten und positiven Grundhaltung bestimmt sein kann“, sagt Christoph Bareihter. So könne auch ein lächelndes Selfie am Holocaust-Denkmal zu einem Akt des Gedenkens werden.

