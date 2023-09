An diesen Orten ist der Skiurlaub bereits im Herbst möglich

Die Sonne glitzert im Schnee, klare Luft weht dir um die Nase und unter den Skiern hörst du feinsten Pulverschnee knirschen – du vermisst dieses Gefühl, hast aber keine Lust, auf den Winter zu warten? Hier kommen sechs Orte, an denen du schon im Herbst Ski fahren kannst.

1. Skigebiet Schnalstal in Südtirol, Italien

Die Alpin Arena Schnals ist ein Gletscherskigebiet und einer der wenigen Wintersportorte in Südtirol und Italien, die bereits im Herbst und auch noch im Frühling geöffnet haben.

Am Schnalstaler Gletscher in Südtirol, an der Grenze zwischen Österreich und Italien, wurde bereits im Juli die ersten Gondel in Betrieb genommen: Vom 1. Juli bis 3. Oktober ist die Lazaun Umlaufbahn geöffnet. Sie führt auf das Hochplateau Lazaun. Ab dem 25. November öffnet dann erneut der Sessellift Roter Kofel, der bereits von Juli bis 10. September Besucherinnen und Besucher zur Teufelsegghütte beförderte.

Insgesamt bringen elf Lifte Besucherinnen und Besucher auf eine Höhe von bis zu 3200 Metern. Dort warten zwei Loipen und 30 Pistenkilometer auf Langläuferinnen und Langläufer, Skifans und Snowboarderinnen und Snowboarder. Diese werden nach und nach geöffnet – einen aktuellen Überblick über bereits geöffnete Pisten gibt es in einer Online-Übersicht.

Der Schnalstaler Gletscher bietet neben 30 Pistenkilometern auch zwei Langlaufloipen. © Quelle: imago images/imagebroker/Martin Braito

An der Bergstation der Gletscherbahn wartet eine spektakuläre Aussichtsplattform auf dich: Der „Iceman Ötzi Peak“ bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Öztaler Alpen.

2. Hintertuxer Gletscher, Österreich

Der Hintertuxer Gletscher bezeichnet das Skigebiet auf den Gletschern Tuxer Ferner und dem benachbarten Riepenkees in Tirol. Es ist das einzige Ganzjahres-Skigebiet in Österreich und bietet 365 Tage im Jahr schneereiche Abenteuer. Gerade im Herbst ist der Gletscher ein Hotspot für Skifahrerinnen und -fahrer sowie Snowboarderinnen und Snowboarder, denn dort finden sie die meisten Pistenkilometer und geöffneten Liftanlagen.

Auf 3250 Metern Höhe lässt der Hintertuxer Gletscher das Herz eines jeden Wintersportlers höherschlagen. © Quelle: imago images/Eibner Europa

Das Highlight: die Panoramaterrasse in 3250 Metern Höhe. Besucherinnen und Besuchern stehen aktuell neun Anlagen und mehr als 30 Pistenkilometer zur Verfügung. Ein interaktiver Pistenplan gibt dir eine Übersicht über die Ski- und Gletscherwelt Zillertal. Mehr Infos gibt es auf der Website des Skigebietes.

3. Stubaier Gletscher, Österreich

Ebenfalls in Tirol befindet sich der Stubaier Gletscher. 45 Autominuten von Insbruck entfernt liegt das größte Gletscher-Skigebiet Österreichs. Fortgeschrittene und Profis können sich auf die zehn Kilometer lange Abfahrt von der Bergstation Wildspitz auf 3210 Metern Höhe bis hinunter zur Talstation auf 1750 Metern freuen – Action garantiert!

Die Skisaison beginnt abhängig von der Schneelage Anfang Oktober: Hier gibt’s weitere Informationen.

Am Stubaier Gletscher gibt es eine Schneegarantie – von Oktober bis Juni. © Quelle: imago images/ZUMA Wire/Sachelle Babbar

4. Pitztaler Gletscher und Rifflsee, Österreich

Höher geht’s nicht: Das Skigebiet Pitztaler Geltscher und Rifflsee in Tirol ist das höchstgelegene in ganz Österreich. Die nahezu perfekten Schneeverhältnisse auf mehr als 3400 Metern Höhe sorgen dafür, dass Wintersportler von September bis Mai auf ihre Kosten kommen.

Auf dem Pitztaler Gletscher befindet sich in 3440 Metern Höhe ein einzigartiges Café – es ist Österreichs höchstes Kaffeehaus. © Quelle: imago images/GEPApictures/Patrick Steiner

Die ideale Ergänzung für Anfängerinnen und Anfänger sowie Familien ist das angeschlossene Skigebiet Rifflsee auf bis zu 2880 Metern Höhe. Es gibt ein Übungsgelände speziell für die kleinen Wintersportfans, ein Kinderland an der Talstation und eine kleine Auswahl an Pisten aller Schwierigkeitsgrade.

Seit September kann hier Ski gefahren werden, aktuell sind sechs Lifte und zwei Pisten geöffnet, und zwar die 26 Wildspitz und die 29 Downhill (Stand: 26. September). Weitere Infos liefern die Skigebiete im Pitztal auf einer Übersichtsseite.

5. Zermatt-Matterhorn, Schweiz/Italien

Das Matterhorn ist das Symbol der Schweiz– und eines der bekanntesten Europas. In 4478 Metern Höhe erstreckt sich der majestätische Berg zwischen Zermatt und dem italienischen Breuil-Cervinia. Skifahrerinnen und -fahrer können das ganze Jahr über die Pisten hinunterflitzen.

Im Herbst gibt es an der Grenze des Westschweizer Kantons Wallis ungefähr 20 Pistenkilometer zu entdecken, im Hochwinter sind es im Skigebiet Zermatt-Matterhorn sogar rund 360.

Zermatt-Matterhorn ist das höchstgelegene Skigebiet Europas. © Quelle: imago images/Mattias Christ

Aktuell sind zwölf Pisten und 14 Bergbahnen im Betrieb, darunter Plateau Rosa 1 bis 3 oder Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) (Stand: 26 September 2023). Seit diesem Sommer kannst du sogar trockenen Fußes die Alpen überqueren von der Schweiz nach Italien und genauso in die andere Richtung – und zwar mit der neuen modernen S3-Seilbahn Matterhorn Glacier Ride II. Sie wurde Ende Juni offiziell eröffnet und verbindet den Gipfel des Piccolo Cervino (Klein Matterhorn) mit dem Plateau Rosa.

Die Schneehöhe des Pistengebietes oben auf 2900 beträgt 200 Zentimeter (Stand: 26. September 2023, 8.45 Uhr). Bis zum 31. Oktober ist noch Sommersaison für die du entsprechende Ski- und Sportpässe erwerben kannst.

Die Wintersaison beginnt am 1. November 2023 (Öffnung Gebiete Sunnegga/Rothorn und Gornergrat: 2. Dezember 2023) und endet am 1. Mai 2024 (Schließung Gebiete Sunnegga/Rothorn und Gornergrat: 21. April 2024). Skipässe sind bereits jetzt erhältlich. Weitere Neuigkeiten aus Zermatt-Matterhorn findest du unter „zermatt.ch“.

6. Skigebiet Aspen Mountain, Colorado, USA

Auf einer Höhe von 2422 bis 3.418 Metern liegt in Pitkin County das Aspen Mountain Ski Resort. Es befindet sich nahe des Silberminen-Städtchen Aspen im nordamerikanischen Colorado.

Das Skigebiet von 22 Quadratkilometern bilden vier Berge: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk und Snowmass. Sie erheben sich majestätisch aus dem Roaring Fork Valley. Wintersportfans stehen dort 360 markierte Pisten mit 42 Liften und fünf Terrainparks zur Verfügung. Besonderes Highlight: Tree Skiing durch die markanten Espen.

Die Wintersaison startet bereits am 23. November, und zwar am Aspen-Mountain. Dann wird auch ein neuer Hochgeschwindigkeits-Vierersessellift sowie ein neues Skigebiet am Aspen Mountain in Betrieb genommen. Die neuen Pisten und Abfahrten umfassen mehr als 60 Hektar, verteilt über rund 370 Höhenmeter, informiert „Aspensnowmass“.

Die Wintersportsaison in den Aspen Highlands beginnt bereits Ende Novermber. © Quelle: Tamara Susa

Hinweis der Redaktion: Der Artikel erschien zuerst am 14. September 2021. Wir haben ihn aktualisiert.

