An diese Flughäfen kannst du Sicherheitsslots buchen

Bilder von scheinbar endlosen Warteschlangen an deutschen Flughäfen prägten das Reisejahr 2022. Dass sich dieses Szenario 2023 wiederholt, wollen weder Reisende noch Flughafenbetreiber. Und so setzen immer mehr Flughäfen auf vorab buchbare Zeitfenster für die Sicherheitskontrollen. Das soll dabei helfen, die Passagierströme besser zu steuern und damit lange Wartezeiten zu vermeiden.

Exklusiver Zugang in Frankfurt und Hamburg

Seit einigen Monaten können Reisende den Service in Frankfurt am Main schon nutzen, in Hamburg wurde das sogenannte „Slot & Fly“ im April eingeführt.

Für den Frankfurter Flughafen kann ein Zeitfenster über die Reservierungsplattform des Dienstleisters Clear gebucht werden. Dabei müssen Reisende ihr Ziel, ihre Airline und die Flugnummer sowie die Größe der Gruppe angeben. Am Tag des Abflugs können sie dann die Sicherheitskontrolle zur angegebenen Zeit auf einer Extraspur passieren. Die Reservierung ist ab 72 Stunden vor Abflug und für Personengruppen von bis zu sechs Personen möglich. Der FRA Smart Way Service ist kostenfrei.

Auch am Flughafen Hamburg ist das Zeitfenster ab 72 Stunden vor Abflug gebucht werden können. Um den Ablauf am Flughafen weiter zu beschleunigen, setzt der Flughafen Hamburg wie auch der Frankfurter Flughafen zudem auf moderne Check-in-Serviceleistungen. So wird das Online-Einchecken von zu Hause sowie der Check-in an Automaten im Flughafen genannt. Auch die Gepäckaufgabe soll vermehrt an Automaten stattfinden.

BER bietet bereits seit August 2022 Slots an

Andere Flughäfen in Deutschland bieten Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle bereits seit dem vergangenen Jahr an. Der Hauptstadtflughafen BER ist einer davon. Dort können Passagierinnen und Passagiere bereits seit August 2022 vorab einen Slot für die Gepäck- und Personenkontrolle des Terminals 1 buchen. Das „BER Runway“ genannte System ist hier mittlerweile komplett etabliert, im März 2023 wurde die Anzahl der täglich buchbaren Slots auf 6000 erhöht.

Die Reservierung ist bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums ab 72 Stunden bis eine Stunde vor Abflug möglich. Liegt das Ziel außerhalb des Schengen-Raums, ist eine Buchung bis anderthalb Stunden vor dem Abflug möglich. Die Buchung des Zeitfensters erfolgt über diesen Link.

Reservierungen am Flughafen Köln/Bonn möglich

Seit Dezember 2022 gehört auch der Airport Köln/Bonn zu den Flughäfen, die Passagierinnen und Passagieren exklusiven Zugang zur Sicherheitskontrolle anbieten. Und auch hier sind Reservierungen ab 72 Stunden vor Abflug über diese Website möglich – der Service heißt hier CGNGateWay.

Flughafen Düsseldorf nutzt Service seit den Osterferien

Auch der Flughafen Düsseldorf bietet unter dem Namen DUSgateway seit dem 28. März Passagierinnen und Passagiere an, vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. Reisende können nun für die Kontrollstelle an Gate B ein Zeitfenster für ihren Security-Check buchen. Möglich ist das ab 72 Stunden vor Abflug über die Website des Flughafens. In Düsseldorf war das Chaos im vergangenen Jahr besonders groß, das soll sich 2023 nicht wiederholen.

Airport Hannover will Service auch im Sommer anbieten

Seit dem 20. März gab es auch für Passagierinnen und Passagiere am Flughafen Hannover die Möglichkeit Sicherheitsslots zu buchen. Nach der erfolgreichen Testphase soll der HAJway genannte Service jetzt auch in den Sommerferien angeboten werden. er ist allerdings aktuell nur für Flüge der Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings, Air France und KLM von Terminal A vorgesehen. Der Ablauf ist wie bei den anderen deutschen Flughäfen: Ein Zeitfenster kann ab 72 Stunden vor Abflug über die Website gebucht werden, spätestens ist das eine Stunde vor Reisebeginn noch möglich. Wie überall ist der Service kostenlos.

Am Flughafen München wurde der Service vom 19. Oktober bis zum 16. Februar getestet. Allerdings wurden die buchbaren Zeitfenster noch nicht dauerhaft in das Angebot des Flughafens integriert. Derzeit sind daher am Flughafen München keine Reservierungen möglich.