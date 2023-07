So kannst du vermeiden, in New York wie ein Tourist auszusehen

Endlich mal die Freiheitsstatue mit eigenen Augen sehen, ein Selfie vor den bunten Werbetafeln machen und über die berühmte Brooklyn Bridge flanieren – New York ist ein Traumziel für viele Urlauberinnen und Urlauber. Aber sofort als Touristin oder Tourist erkannt zu werden – das will in der coolen US-Metropole wohl niemand. Wie lässt sich das vermeiden?

Tipps vom Experten

Lauren Santo Domingo, Gründerin des Online-Modehandels Moda Operani, hat gegenüber der „New York Times“ ein paar konkrete Tipps für alle Reisenden, die sich das Tourist-sein nicht anmerken lassen wollen. Der erste betrifft den berühmten Broadway.

Wenn die New Yorker ins Theater gehen, solltest du die Sache ernst nehmen und dich entsprechend schick kleiden. Das trifft laut Domingo auf die wenigsten Touristinnen und Touristen zu. Willst du am Broadway also nicht auffallen, solltest du ein paar schicke Klamotten einpacken.

New Yorker kleiden sich gern schick, wenn sie zum Broadway gehen. Das sollten sich auch die Touristen zu Herzen nehmen. © Quelle: Getty Images

So kleidest du dich wie die Einheimischen

Was die New Yorker in der Regel auch nicht mögen, ist hautenge Kleidung. Strickwaren, Mäntel oder Anzüge werden gern eine Nummer größer gekauft. Die Skinny Jeans kannst du also getrost zu Hause lassen. Und den Schal gleich mit, denn laut Lauren Santo Domingo weiß, dass sich die Einheimischen lieber einen Stickpulli über den Mantel werfen.

Die passende Tasche zum Outfit sollte außerdem Oversize sein und unter dem Arm geklemmt statt über die Schulter geworfen werden – dann siehst du aus, wie ein waschechter New Yorker oder eine New Yorkerin, die hier schon lange zu Hause ist.

Aber nicht nur mit den passenden Klamotten kannst du dich wunderbar unter die New Yorker mischen, auch ein paar andere Tipps helfen dabei, nicht gleich aufzufallen. Wir verraten sie dir...

Nicht auffallen in New York: immer in Eile sein

In New York wirken die meisten Menschen so, als wären sie in Eile. Denen solltest du nicht im Weg stehen. Laufe nicht auf der linken Seite der Straße oder bleibe unvermittelt auf dem Bürgersteig stehen – das stört die geschäftigen New Yorker nur.

Wenn du dann selbst noch zielgerichtet und schnell durch die Stadt spazierst, wird keiner merken, dass du eigentlich nur zu Besuch bist.

New Yorkerinnen und New Yorker sind oft in Eile. Im Weg stehen solltest du ihnen nicht. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

New York: günstig mit der Metro unterwegs

Zudem kannst du dir die typischen Hop-On-Hop-Off-Busse für Stadtrundfahrten sparen und stattdessen die Metro nutzen. Dafür gibt es prima Angebote, zum Beispiel die Metro Card für umgerechnet 32 Euro, mit der du sieben Tage unbegrenzt oft fahren kannst. Und wenn du dann noch einen To-Go-Kaffeebecher dabei hast, bist du von den echten Locals kaum noch zu unterscheiden.

Zu guter Letzt noch ein paar Quicktipps für dein Local-Abenteuer in New York: Zugegeben, ein „I love New York“ T-Shirt kann richtig cool aussehen, aber warte mit dem Tragen lieber, bis du wieder zu Hause bist. An bestimmten Orten ist das Fotografieren verboten, das solltest du berücksichtigen. Zum einen ist es eine Sache des Respekts, beispielsweise am 9/11 Memorial Museum. Zum anderen würde dich das Knipsen sofort als Tourist oder Touristin enttarnen.

