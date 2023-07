Kriminalität in Marseille: Tipps für einen sicheren Urlaub

Drogenhandel, Bandenkriege und Taschendiebstahl: In der Vergangenheit ist Marseille immer wieder durch solche Dinge in die Schlagzeilen geraten. Und ja, Frankreichs zweitgrößte Stadt hat wie viele Großstädte mit Kriminalität zu kämpfen. Bei Rankings zu den kriminellsten Städten Europas oder der Welt landet Marseille regelmäßig weit oben. Vor allem Schießereien im Drogenmilieu lassen den ein oder anderen Reisenden aufhorchen und vielleicht Abstand von einem Urlaub in Marseille nehmen.

Insgesamt lässt sich aber sagen: In den touristischen Zentren der Stadt – dem Vieux Port, dem Altstadtviertel Le Panier und rund um die Notre-Dame de la Garde zum Beispiel – kannst du dich sicher fühlen und bedenkenlos aufhalten. Dort bekommst du von der Bandenkriminalität, die vor allem im Norden der Stadt ein Thema ist, nichts mit – auch hat sich in den vergangenen Jahren viel gewandelt.

Die Stadt hat einiges getan, um ihrem gefährlichen Ruf gegenzusteuern: Die Polizeipräsenz wurde erhöht. Auch wurden einige Bezirke aufpoliert. Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2013 hat Marseille sich von seinem Schmuddelimage abgekehrt und sich immer mehr zu einer weltoffenen Metropole gewandelt. In Bereichen wie Kultur, Gastronomie und Mode wird die Stadt mittlerweile als hip und innovativ wahrgenommen.

Das solltest du in Marseille grundsätzlich beachten

Wie in vielen anderen Großstädten der Welt solltest du auch in Marseille einige Dinge beachten: In den touristischen Zentren der Stadt können Taschendiebe unterwegs sein. Achte also gut auf deine Umgebung, wenn du dich durch die Stadt bewegst, vor allem auch wenn du irgendwo stehen bleibst, um zum Beispiel auf einen Stadtplan zu schauen oder Geld abzuheben.

Taschendiebe nutzen oft die Momente aus, in denen du abgelenkt bist. Sei darum auch vorsichtig, wenn dich jemand anspricht und dir dabei nahekommt – es könnte ein fieser Trick sein. Auch in Menschenmengen solltest du besonders gut aufpassen. Deine Wertsachen solltest du eng am Körper tragen, in Innentaschen, einem Geldgürtel oder Halsbeutel.

Auch in Marseille solltest du dich – wie in jeder Großstadt – vor Taschendieben und Betrügern in Acht nehmen. © Quelle: imago images/Bihlmayerfotografie

Um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, fertige vor deiner Reise Kopien von deinen wichtigen Reisedokumenten an. Auch empfiehlt es sich, nicht alle Wertsachen am gleichen Ort zu haben. So ist nicht alles weg, falls dann doch etwas passiert. Das gilt aber im Übrigen nicht nur für Marseille-Reisen, sondern kann dir überall auf der Welt weiterhelfen, wenn du etwas verlierst oder ausgeraubt wirst.

Diese Viertel in Marseille solltest du meiden

In einigen Stadtbezirken solltest du dich besser nicht aufhalten, vor allem nachts. Dazu gehören Les Quartiers nord – die Viertel im Norden der Stadt, also unter anderem das 13., 14., 15. und 16. Arrondissement. Sie sind für ihre sozialen Probleme und die hohe Kriminalitätsrate bekannt. Auch Félix Pyat und La Castellane fehlen meistens nicht in Aufzählungen der gefährlichsten Viertel der Stadt.

Bedenke aber immer: Selbst wenn du dort aus Versehen einmal landest, heißt es nicht, dass dir etwas passieren muss. Bleibe ruhig. Die Bandenkriege werden meist nur zwischen rivalisierenden Gruppen ausgetragen – Reisende sind kein Ziel.

Sie gelten als die gefährlichsten Viertel der Stadt: In den Quartiers nord herrschen Kriege zwischen rivalisierenden Banden. Die Bezirke nördlich vom Alten Hafen solltest du daher besser meiden. © Quelle: imago images/PanoramiC

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist es aber auf jeden Fall besser, die fragwürdigen Viertel komplett zu meiden und dich auf die Sehenswürdigkeiten und Stadtteile zu fokussieren, die dir der reisereporter oder andere Reiseführer empfehlen. Erkundige dich im Vorfeld bei den französischen Behörden über eventuelle aktuelle Sicherheitshinweise.

Ansonsten: Bewege dich selbstbewusst und wachsam durch die Stadt und genieße deinen Aufenthalt in Frankreichs berühmtester Hafenstadt.

