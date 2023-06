Zu dieser Zeit verreist du in den Sommerferien am günstigsten

In weniger als einem Monat starten in den ersten Bundesländern die Sommerferien 2023. Angefangen mit Ländern wie Nordrhein-Westfalen (22. Juni bis 4. August), Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (6. Juli bis 16. August) bis hin zu Baden-Württemberg (27. Juli bis 9. September) und schließlich Bayern (31. Juli bis 11. September) beginnt die Zeit für den großen Familienurlaub des Jahres. Hast du vor, zu verreisen, bist du definitiv nicht allein: Ganze 87 Prozent der Deutschen planen, diesen Sommer Urlaub zu machen.

Dies zeigt eine Studie von Skyscanner. Aus der Analyse geht allerdings auch hervor, dass fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) den Sommerurlaub noch nicht gebucht hat. Von diesen gaben 26 Prozent an, dass sie beim Termin noch unsicher sind. Und 33 Prozent erklärten, dass sie noch warten, um das beste Angebot zu finden.

Obwohl 79 Prozent der Deutschen angeben haben, dass sie in der Lage seien, die besten Urlaubsangebote zu finden, zeigen die Daten von Skyscanner, dass nur ein Prozent der deutschen Suchanfragen auf die günstigste Woche der Schulsommerferien entfallen. Doch wann ist die?

Es lohnt sich, in der letzten Ferienwoche zu verreisen

Den Daten zufolge sind die ersten beiden Wochen der Schulferien mit Abstand die beliebtesten, um in diesem Sommer zu verreisen. Das ist allerdings für dich auch die teuerste Zeit zum Reisen. Laut der Skyscanner-Analyse sollst du im Durchschnitt 26 Prozent deiner Flugkosten sparen können, wenn du in der günstigsten Woche im Vergleich zur teuersten Woche der Sommerferien verreist. Das würde für eine vierköpfige Familie eine durchschnittliche Ersparnis von bis zu 427 Euro bedeuten, heißt es weiter.

Urlauberinnen und Urlauber, die flexibel sind und an weniger beliebten Wochentagen fliegen, können laut Skyscanner im Juli und August bis zu 32 Prozent bei ihren Flügen sparen. 78 Prozent der Deutschen hatten in der Umfrage angegeben, dass sie bereit wären, den Tag und/oder die Woche ihres Sommerurlaubs zu verändern, um in diesem Jahr zu sparen. Wer beispielsweise an einem Samstag statt an einem Sonntag in die Türkei fliegt, könne als vierköpfige Familie im Juli und August für Hin- und Rückflug durchschnittlich 455 Euro sparen.

Deutsche schätzen, dass Flüge im Durchschnitt 189 Euro kosten. Das zeigte die aktuellen Studie bei den Reisenden, die ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht haben. Jedoch hat die Analyse von Skyscanner ergeben, dass es Angebote zu beliebten Zielen wie Mallorca, Mailand und Barcelona bereits ab 40 Euro gibt.

Ein Urlaub in Südeuropa soll nach einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes übrigens deutlich preiswerter sein als Urlaub in Deutschland. In Nordeuropa bist du dagegen teurer unterwegs.

Methodik: Bei der von OnePoll durchgeführten Umfrage für Skyscanner im Mai 2023 wurden 1000 Deutsche befragt. Zudem hat Skyscanner in den letzten zwölf Monaten Zehntausende von Buchungsdaten aus zehn Herkunftsländern zu den 30 beliebtesten Reisezielen analysiert und dabei Kriterien wie den durchschnittlichen Preis pro Sitz, die günstigste Reisewoche in den Sommerferien, die besten und schlechtesten Reisetage und die damit verbundenen Kosten sowie die beste Buchungszeit berücksichtigt.

