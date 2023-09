Insgesamt zwölf Jahre im Stau

Sommerferien: Stau in Deutschland reichte fünf Mal um die Erde

Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fährt, weiß: Das kann Stress pur bedeuten. Auch in diesem Jahr verbrachten Reisende in Deutschland wieder zähe Zeit in unzähligen Staus – hochgerechnet circa unglaubliche zwölf Jahre, wie der ADAC mitteilt.