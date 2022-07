Am Flughafen Frankfurt müssen sich Reisende an diesem Wochenende wieder auf lange Wartezeiten einstellen – zusätzliches Chaos wird aber nicht erwartet.

Frankfurt/Main. Flugreisende müssen sich am Frankfurter Flughafen auch an diesem Wochenende wieder auf längere Wartezeiten einstellen. Der Betrieb verlaufe am ersten Wochenende, an dem alle Bundesländer in Deutschland Sommerferien haben, dennoch „stabil und geordnet“, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Samstagmittag auf Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vergleich zum normalen Ablauf zu Ferienzeiten gebe es bei den Wartezeiten keine besonderen Ausreißer. An diesem Samstag und am Sonntag erwartet der Flughafenbetreiber wie bereits am Freitag jeweils 170.000 bis 180.000 Fluggäste. Zu den bereits bekannten Flugstreichungen gebe es keine zusätzlichen Annullierungen, teilte der Airport mit.

Chaos am Flughafen Frankfurt – weil Personal fehlt

Seit Wochen gibt es am Frankfurter Flughafen Probleme bei der Gepäckabfertigung, weil Personal fehlt. Auch wegen großen Andrangs hatten Fluggesellschaften deshalb Flüge gestrichen, so dass nicht so viele Flugzeuge wie sonst gleichzeitig abgefertigt werden mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitten in der Ferienzeit hatte dann vergangenen Mittwoch noch die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals die Lufthansa für einen Tag lahmgelegt.

RND/dpa