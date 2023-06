Sommerurlaub an der Nordsee: Das sind die günstigsten Orte

Wer im Juli Urlaub an der Nordsee plant und noch keine Unterkunft gebucht hat, sollte sich ranhalten. Schließlich stehen die Sommerferien vor der Tür und viele Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind bereits belegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch es gibt noch Orte, in denen auch Schnäppchenjägerinnen und -jäger im Juli fündig werden. Welche das sind, hat die Plattform „Home to go“ kürzlich ermittelt.

Top 3: Hier findest du im Juli noch günstige Unterkünfte an der Nordsee

Den ersten Platz der Auswertung belegt der Ort Hohegeiß in Niedersachsen. Wer für Juli eine Übernachtung in dem Erholungsort buchte, zahlt laut der Auswertung von „Home to go“ im Mai 2023 gerade einmal 34 Euro pro Person.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Mehr zum Thema Ostsee Sommerurlaub an der Ostsee: Das sind die günstigsten Orte

Nur einen Euro mehr pro Nacht kostete eine Übernachtung in Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Hier kannst du nicht nur in die Nordsee hüpfen, sondern auch eine Seehundstation besuchen oder eine Wanderung auf dem Nord-Ostsee-Wanderweg machen.

Auf Platz drei der Auswertung landete Papenburg in Niedersachsen – eine Übernachtung im Juli kostete hier 36 Euro. Die Stadt liegt im nördlichen Emsland, in direkter Nachbarschaft zu Ostfriesland und ist bekannt für ihre Kanäle, Brücken und historischen Gebäude.

Top 30: Das sind die günstigsten Reiseziele im Juli 2023 an der Nordsee

Die Aufzählung der 100 günstigsten Urlaubsorte an der Nordsee basiert auf Suchanfragen auf den Websites von „Home to go“ im Mai. Ob die Preise aktuell noch verfügbar sind, ist nicht garantiert. Die Liste kann aber bei der Suche nach einem schönen und günstigen Reiseziel an oder in der Nähe der Nordsee behilflich sein.

1. Platz: Hohegeiß, Niedersachsen, 34 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Platz: Dithmarschen, Schleswig-Holstein, 35 Euro

3. Platz: Papenburg, Niedersachsen, 36 Euro

4. Platz: Wittmund, Niedersachsen, 37 Euro

5. Platz: Niedersachsen, Niedersachsen 37,30 Euro

6. Platz: Rhauderfehn, Niedersachsen, 37,50 Euro

7. Platz: Haren, Niedersachsen, 38,40 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8. Platz: Emsland, Niedersachsen, 38,80 Euro

9. Platz: Friesland, Niedersachsen, 38,80 Euro

10. Platz: Osnabrück, Niedersachsen 40 Euro

11. Platz: Dornumersiel, Niedersachsen, 40 Euro

12. Platz: Dornum, Niedersachsen, 40 Euro

13. Platz: Brunsbüttel, Schleswig-Holstein, 40 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

14. Platz: Aurich, Niedersachsen, 40,4 Euro

15. Platz: Butjadingen Niedersachsen, 41 Euro

16. Platz: Burhave, Niedersachsen, 41 Euro

17. Platz: Berumbur, Niedersachsen, 41 Euro

18. Platz: Neßmersiel, Niedersachsen 41,3 Euro

19. Platz: Bensersiel, Niedersachsen 41,5 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20. Platz: Harlesiel, Niedersachsen, 41,5 Euro

21. Platz: Carolinensiel, Niedersachsen 41,7 Euro

22. Platz: Tossens, Niedersachsen, 42 Euro

23. Platz: Emden, Niedersachsen, 42 Euro

24. Platz: Werdum Niedersachsen, 42 Euro

25. Platz: Wilhelmshaven, Niedersachsen, 42,50 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

26. Platz: Dorum, Niedersachsen, 42,50 Euro

27. Platz: Leer, Niedersachsen 42,50 Euro

28. Platz: Varel, Niedersachsen 42,5 Euro

29. Platz: Wangerland, Niedersachsen, 42,7 Euro

30. Platz: Wremen, Niedersachsen, 42,80 Euro

Die Plätze 31 bis 100 im Ranking findest du hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.