Sommerurlaub an Nord- und Ostsee: Wo sind noch Unterkünfte frei?

Wer Urlaub machen will, muss nicht erst weit weg fahren: Ob schöne Seen, aufregende Sehenswürdigkeiten, Berge mit spektakulärer Aussicht, tiefe Wälder oder herrliche Strände – Deutschland ist vielfältig und hat einiges zu bieten. Und auch wer jetzt noch keinen Platz für seinen Sommerurlaub vor der „Haustür“ gebucht hat, findet weiterhin Unterkünfte. Allerdings gibt es manchenorts mehr freie Kapazitäten als andernorts. Gerade an den Küsten ist die Auslastung höher als im Landesinneren.

Jonas Upmann von der Ferienunterkunfts­plattform Hometogo teilt auf reisereporter-Anfrage mit, dass auch Kurzentschlossene in fast allen Regionen noch freie Ferienunterkünfte finden. Es gibt sowohl Ferienhäuser, Ferienwohnungen als auch ungewöhnlichere Arten zu übernachten – beispielsweise auf Booten, in Schlössern, auf Bauernhöfen und in Strandkörben.

Viele freie Ferienunterkünfte im Harz

Das größte Angebot an Unterkünften haben Reisewillige, die in Deutschland bleiben wollen, aktuell im Harz oder in kleineren Orten im Landesinneren: In der niedersächsischen Bergstadt Sankt Andreasberg sind die Unterkünfte Hometogo zufolge im Juli beispielsweise erst zu 37 Prozent ausgelastet. Im Kurort Bad Bevensen in der Lüneburger Heide sind 40 Prozent der Übernachtungsmöglichkeiten belegt.

Zu 44 Prozent sind die Unterkünfte im Juli im baden-württembergischen Bad Dürrheim im Schwarzwald ausgebucht.

Belegungsrate an Küstenorten im Juli bei über 70 Prozent

Enger wird es hingegen an der Küste. Aus einer Analyse des Vergleichsportals Check24 geht hervor, das Mecklenburg-Vorpommern die beliebteste Urlaubsregion in Deutschland ist. Auch Schleswig-Holstein mit Nordsee und Ostsee würden demnach gerne von den Kundinnen und Kunden gebucht, heißt es weiter.

Hometogo zufolge liegt die Auslastung für Juli 2023 bei Ferienhäusern und -wohnungen an beliebten Küstenorten aktuell bei über 70 Prozent. Auf Sylt sind 74 Prozent der Unterkünfte ausgebucht. Es folgt das „Nizza des Nordens“, Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein, mit einer 78-prozentigen Auslastung.

Im beliebten Nordseeort Sankt-Peter-Ording ist mit einer 82-prozentigen Belegungsrate die Auswahl für den Juli inzwischen noch deutlich begrenzter. Noch weniger freie Ferienunterkünfte gibt es in Kellenhusen an der schleswig-holsteinischen Ostküste (Belegungsrate bei 83 Prozent) und in der Hafenstadt Eckernförde (84 Prozent). Besonders beliebt ist Ostseeort Großenbrode an der Lübecker Bucht, dort sind 88 Prozent der Unterkünfte für den Juli belegt.

Günstige Ferienunterkünfte finden Reisende Check24 zufolge diesen Sommer vor allem in Baden-Württemberg (durchschnittlich 114 Euro pro Nacht und pro Unterkunft) und Bayern (im Schnitt 116 Euro pro Nacht und pro Unterkunft).

Willst du doch raus aus Deutschland? Dann findest du europaweit sogar noch Unterkünfte an beliebten Zielen wie im türkischen Antalya oder auf den griechischen Inseln, aber auch in Polen oder in der Normandie sind noch Plätze frei. Lange warten solltest du mit einer Buchung für den Sommerurlaub 2023 jedoch nicht mehr.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.