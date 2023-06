Ausgebucht? Wo du noch Platz für deinen Sommerurlaub 2023 findest

Urlaubsreif? Wer jetzt noch keinen Urlaub für den Sommer 2023 gebucht hat, sollte damit nicht mehr lange warten, um noch passende Angebote zu finden und – ein lauschiges Plätzchen. Welche Reiseziele in Europa haben jetzt überhaupt noch Kapazitäten für den Sommerurlaub 2023? Wir verraten es.

Während Frühbucherinnen und -bucher nach Angaben von Tui schon in Januar und Februar zugeschlagen haben, müssen sich Spätbuchende mit den Angeboten zufrieden geben, die noch nicht vergriffen sind.

Wer spontan bucht, muss auch in puncto Reiseziel und Unterkunft flexibel sein. „Die tollen Hotels an schönen Stränden werden dann schon lange weg sein“, prognostizierte Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Bereits im März waren „viele interessante Reiseziele sehr gut gebucht beziehungsweise manche Zimmerkategorien nicht mehr verfügbar“. Auch Unterkünfte an der deutschen Küste seien im Sommer teilweise schon zu mehr als zwei Dritteln ausgebucht, hieß es vom Ferienhausportal Hometogo.

Tui: Jede fünfte Reise führt nach Griechenland

Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert verrät aber, dass es aber auch noch an beliebtesten Zielen noch freie Plätze gibt. Zu diesen zählen Antalya oder die griechischen Inseln. In Griechenland hatte Tui sein Angebot wegen der hohen Nachfrage ausgebaut und verlängert die Saison. „Mit eigenen Tuifly-Flügen und Partnern machen wir das Ziel bis Mitte November buchbar“, sagt Baumert. Fast jede fünfte Reise führe derzeit nach Griechenland, vor allem nach Kreta.

In der Normandie liegt die Auslastung der Unterkünfte bei 62 Prozent im Juli. © Quelle: imago images/alimdi

Auch Jonas Upmann von der Ferienunterkunftsplattform Hometogo, teilt auf reisereporter-Anfrage mit, dass Reisewillige in den zehn meistgesuchten europäischen Ländern noch freie Unterkünfte finden.

Die größte Angebot an Unterkünften haben Reisende demnach aktuell in Polen in der Wowoidschaft Westpommern. Dort sind die Unterkünfte Hometogo zufolge bisher nur zu 35 Prozent im Juli ausgebucht. Es folgen Kreta, wo die Auslastung bei 59 Prozent liegt und die Normandie, wo die Unterkünfte im Juli zu 62 Prozent ausgebucht sind.

Auch in Nordholland (Belegungsrate bei 63 Prozent), in Ober-Österreich (65 Prozent) oder im italienischen Trentino in Südtirol (66-prozentige Auslastung) kannst du noch freie Unterkünfte finden. In der schwedischen Västra Götaland Region und im kroatischen Istrien (Belegungsrate jeweils bei 69 Prozent) stehen noch Kapazitäten zur Verfügung.

Geringer ist die Auswahl im Hochsommer hingegen auf den Balearen (zu 79 Prozent im Juli ausgebucht) und in Zentraldänemark (Belegungsrate bei 80 Prozent).

Dalaman statt Antalya, Ibiza statt Mallorca

Wer in den beliebtesten Destinationen nicht mehr fündig werde, soll Tui-Deutschland-Chef Baumert zufolge einen Blick auf den kleinen Bruder oder die kleine Schwester werfen: Auf Menorca und Ibiza hätten Reisende bessere Chancen noch einen Platz zu finden als auf Mallorca. Aber auch in Dalaman in der türkischen Ägäisregion könntest du noch mehr Glück haben, als in Antalya. Wer zu lange warte, müsse allerdings Abstriche bei Wunschtermin oder Lieblings-Zimmerkategorie machen.

Kosten sparen und gute Angebote finden

Im Schnitt sind Pauschalreisen in den Sommerferien um acht Prozent teurer als in einem Jahr, so eine Auswertung des Vergleichsportals „Check24″. So sei der Urlaub an der bulgarischen Küste des Schwarzen Meeres deutlich teurer als noch vor einem Jahr.

In Antalya und Belek sei der durchschnittliche Preis für einen Reisetag von 92 Euro auf 106 Euro gestiegen. Mallorcareisende zahlen in den diesjährigen Sommerferien sogar rund zwölf Prozent mehr. Es geht aber auch günstiger: Auf Sardinen zahlen Reisende pro Tag 2,6 Prozent weniger. Allerdings sind im Schnitt die Flugpreise 17 Prozent teurer als im Vorjahr.

„Check24″ rät Reiselustigen, hohe Preise durch einen Vergleich verschiedener Anbieter zu umgehen. Zwischen den einzelnen Veranstaltern gebe es große Preisunterschiede. Einige bieten hohe Rabatte, um kurzfristig noch verbliebende Restplätze zu verkaufen. Bis zu 60 Prozent weniger im Vergleich zum Normalpreis seien derzeit möglich.

Worauf du bei last minute achten musst

Beim späten Buchen, kommt es dabei vor allem auf eines an: Flexibilität.

Flexibilität bei der Reisedauer, Reisezeit und Flughafen : Bei der Suche nach (günstigen) Angeboten hilft es, An- und Abreisedaten zu variieren. Außerdem variieren die Flugpreise von Airport zu Airport – vor allem, wenn in einem Bundesland gerade Ferien sind, im Nachbarland aber nicht. Auch ein Blick ins grenznahe Ausland kann lohnen. Bei vielen Pauschalreisen ist das Zug-zum-Flug-Ticket inkludiert, dann entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für die Anfahrt.

Flexibilität beim konkreten Reiseziel : Oft gibt es laut Jonas Upmann von Hometogo nur wenige Kilometer von beliebten Urlaubsorten noch freie Unterkünfte. Um diese zu finden, helfe es, wenn ein bekannter Ort auswählt und dann die Karte als Filter verwendet wird. Dadurch würden die neu im Kartenfenster erscheinenden Orte, die man vielleicht nicht kennt oder nicht auf dem Radar hatte, nach freien Unterkünften durchsucht.

Flexibilität bei der Ausstattung: Auch durch Filtermöglichkeiten die Ausstattung betreffend kannst du günstige Unterkünfte ergattern. Durch Änderung der Unterkunftsart (Ferienhaus, Ferienwohnung, Bauernhof, Pension oder Schiff) oder der Ausstattungsmerkmale (Sauna, Pool, Fernseher oder Spülmaschine) kannst du eine große Auswahl unterschiedlicher Unterkünfte finden, die du vielleicht nicht gesehen hättest. „Es kommt auch immer wieder zu Stornierungen von Seiten der Reisenden, die umplanen, so dass es auch immer wieder Last-Minute-Angebote und kurzfristig freiwerdende Ferienhäuser und -wohnungen gibt. Es lohnt sich also auch dann noch zu suchen, wenn es nicht mehr lange hin ist bis zum Urlaub“, sagt Upmann.

