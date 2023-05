Sommerurlaub buchen: Diese Tipps solltest du beachten

Urlaubsreif? Der Sommer steht in den Startlöchern und damit auch der Wunsch nach Erholung und einer Auszeit vom Alltag. Vielleicht hast du sogar schon ein bisschen Fernweh und bei dem leisesten Gedanken an weiße Sandstrände mit Palmen kommst du ins Träumen. Das muss nicht so bleiben: 5 Tipps solltest du beachten, damit deinem Traumurlaub nichts mehr im Wege steht.

1. Sommerurlaub, wohin?

Wohin die Reise gehen soll, hängt von deinen Bedürfnissen ab und was für ein Urlaubstyp du bist: Reist du lieber viel herum und willst Land und Leute kennenlernen? Kannst du locker eine ganze Woche lang nur am Strand oder am Hotelpool liegen? Willst du dich kulinarisch so richtig verwöhnen lassen? Gehst du lieber Wandern oder möchtest einen Städtetrip nach dem nächsten machen?

Wenn du das weißt, bist du in der Planung schon einmal einen großen Schritt weiter. Zu den Trendzielen 2023 zählten laut Reiseveranstaltern die Balearen, Griechenland, die Türkei aber auch die Malediven sowie die Dominikanische Republik. Ebenso der Senegal in Westafrika gefragt.

Wie aus dem Bilderbuch: Der Bella Vraka Strand in Griechenland. © Quelle: imago images/Loop Images

2. Wo ist es in den Sommerferien nicht so heiß?

Ob für Strandurlaub oder sportliche Aktivitäten - für deinen potentiellen Traumurlaub solltest zuvor die Reisezeit des entsprechenden Ortes unter die Lupe nehmen, mit der auch die jeweiligen Wetterbedingungen einhergehen. Bei 40 Grad will niemand einen Berg erklimmen.

Wenn es nicht zu heiß werden sollte, dann fallen das Landesinnere der Toskana oder die Kanaren für den Sommer schon einmal raus. Auch Rom wäre für einen Städtetrip schon zu warm. Orte mit milden Temperaturen im Sommer sind dagegen beispielsweise in Skandinavien oder auf der Südhalbkugel, wo die Jahreszeiten verschoben sind, zu finden.

Patagonien ist das richtige Reiseziel, wenn du der Sommerhitze entfliehen willst. Hier: Wanderer beim Aufstieg zur Lagune am Berg Cerro Castillo, mit dem Flusstal des Rio Ibanez im Hintergrund. Cerro Castillo-Nationalpark, Aysen, Patagonien, Chile. © Quelle: imago images/imagebroker

In Ländern wie Norwegen , Schweden und Finnland kannst du es im Sommer ganz gut aushalten. Dort wird es angenehme 20 bis 25 Grad Celsius warm. Für Outdoor-Fans ist zum Beispiel ist die beste Reisezeit für Schweden zwischen Mai und September während zwischen März und Oktober die beste Zeit für einen Städtetrip liegt.

Kanada hat viele Regionen mit milden Sommertemperaturen. Wie ein Blick auf die Klimatabelle verrät, ist die Temperatur beispielsweise in Vancouver oder Victoria in British Columbia moderat und recht kühl. So wird es in Victoria im August etwa 19 Grad warm und das bei über neun Sonnenstunden.

Patagonien im Süden Argentiniens und Chiles ist bekannt für seine raue Landschaft und kühles Wetter im Sommer. Dies liegt an der Nähe zur Antarktis. Bei einer Maximaltemperatur von fünf Grad im Juli bis zu elf Grad im September kommst du so schnell sicher nicht ins Schwitzen.

Neuseeland ist nicht nur bekannt für seine spektakulären Landschaften. Im Sommer wartet das Land in Ozeanien auch mit einem milden und gemäßigtem Klima auf. In Queenstown auf der neuseeländischen Südinsel werden es im neuseeländischen Winter zum Beispiel elf Grad warm.

Schottland hat im Sommer sehr milde Temperaturen und ist ein großartiges Ziel für Wander- oder Fahrradfans. VisitScotland zufolge werden es dann nämlich angenehme 15 bis 17 Grad.

Sind dir die Reiseziele zu weit weg, dann ist klimatisch gesehen vielleicht die deutsche Nordseeküste der richtige Urlaubsort für dich. Dort werden es selbst im Hochsommer im Durchschnitt um die 20 Grad, informiert „ holidaycheck “.

Der Südstrand auf Helgolands Nebeninsel Düne ist ein Badeparadies. © Quelle: imago images/Jochen Tack

3. Sommerurlaub, was einpacken?

Bei Strandurlaub darf die Badekleidung nicht fehlen, bei Trekkingtouren solltest du ordentliche Schuhe sowie die obligatorischen Blasenpflaster dabei haben: Was in den Koffer soll, hängt ganz von den Aktivitäten ab, die du unternehmen möchtest, wie lange du unterwegs sein wirst und mit welchem Verkehrsmittel du reist.

Du fliegst und willst nur mit Handgepäck unterwegs sein? Dann solltest du einen Blick in die Regelungen fürs Handgepäck deiner jeweiligen Fluggesellschaft werfen. Neben dem zulässigem Maximal-Gewicht oder einer 100-Milliliter-Grenze sind dort auch die konkreten Maße für den Koffer angegeben oder, ob du neben dem Gepäckstück noch einen weiteren persönlichen Gegenstand wie Laptop oder Handtasche mitnehmen kannst.

Packlisten können außerdem dabei helfen, dass du weder zu viele Klamotten einpackst, noch etwas wichtiges an notwendiger Ausrüstung, zum Beispiel für den Campingurlaub, vergisst. Sonnencreme solltest du in jedem Fall dabei haben.

Je nach Aktivität ist die entsprechende Ausrüstung gefragt. © Quelle: imago images/Cavan Images

4. Wann den Sommerurlaub buchen?

Wenn du günstig verreisen möchtest, solltest du deinen Urlaub lieber frühzeitig buchen, anstatt last minute. Das verleiht nämlich nicht nur Reiseveranstaltern mehr Planungssicherheit und sorgt daher für niedrigere Preise, sondern führt auch dazu, dass du deinen Urlaub besser vorbereiten kannst. Zudem hast du eine größere Auswahl an Reisezielen, bevor sie ausgebucht sind – die Reiselust der Deutschen ist nämlich groß.

5. Wo kann man im Sommer günstig Urlaub machen am Meer?

Du weißt bereits, dass es unbedingt Urlaub am Meer werden soll und das am besten möglichst günstig? Fünf günstigste Urlaubsziele für zwei Wochen Pauschalreise mit zwei Erwachsenen im Sommer 2023 sind: Costa Barcelona (Spanien), Euböa (Griechenland), Krk (Kroatien), Venetien (Italien) und der tunesische Badeort Monastir.

Als preiswerte Ziele, die zugleich auch zu den beliebtesten gehören, bieten sich Mallorca, Side und Alanya an sowie Hurghada und Safaga, Gran Canaria oder Teneriffa.

Brauchst du mehr Inspiration? Dann hilft die bestimmt unser Quiz bei der Wahl deines Reiseziels für den Sommerurlaub weiter.

