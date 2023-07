Sommerurlaub im August 2023: Wohin kann ich reisen?

Die Temperaturen steigen, das Leben hat sich nach draußen verlagert, der Sommer ist in vollem Gange. Dank der vielen Sonnenstunden ist der August einer der beliebtesten Reisemonate. Egal, ob heimische Nordsee, Mittelmeer oder Indischer Ozean: Fast überall haben Urlauberinnen und Urlauber jetzt die Chance auf bestes Sommerwetter.

Deine Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde oder Bekannten sind alle längst ausgeflogen und du weißt noch immer nicht, wo du die Ferien verbringen sollst? Dann lass dich von unseren Tipps inspirieren. Ob Flucht vor der Hitze, Städtetrip oder Fernreise – bei unseren acht Tipps dürfte für alle etwas dabei sein.

Insel Poel – Deutschland

Gerade in der Ferienzeit findet man an den Stränden der deutschen Küste kaum ein freies Plätzchen. Wer jetzt erst bucht, wird wohl bitter enttäuscht werden. Doch es gibt abseits der Urlaubshochburgen einige wenige Inseln der Ruhe und Entspannung, die weniger bekannt und überlaufen sind. Eine davon ist Poel in der Wismarer Bucht.

Die gerade einmal 36 Quadratkilometer große Insel gilt als Geheimtipp für alle, die Ruhe und Erholung abseits der Massen suchen. Mehrere Strände mit feinstem weißen Ostseesand und klarem blauen Wasser laden zum Baden ein. Timmendorf und sein Strand, nicht zu verwechseln mit dem Namensvetter Timmendorfer Strand, bildet hier das touristische Zentrum der Insel mit Geschäften und Restaurants entlang der Promenade.

An den Ostseestränden der Insel Poel geht es auch in der Hauptsaison entspannt zu. © Quelle: imago images/Zoonar

Auch für einen Aktiv-Urlaub eignet sich die Insel. Du kannst Poel mit dem Drahtesel entlang des 23 Kilometer langen Leuchtturmwegs erkunden oder hoch zu Pferd die Strände entlanggaloppieren. Für Wassersportfans werden Kurse im Kiten, Surfen und Segeln angeboten oder du entdeckst die Flora und Fauna der Insel bei einer Naturwanderung.

Kreta – Griechenland

Eine Insel für Sonnenanbeterinnen und ‑anbeter: Mit 300 Sonnentagen im Jahr zählt Kreta zu den sonnigsten Inseln im gesamten Mittelmeer. Wer Hitze mag, ist hier genau richtig. Im August können die Temperaturen schon mal die 30-Grad-Marke knacken, 35 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Allerdings weht hier oft ein Wind, der die Wärme erträglich macht.

Auf Kreta gelangst du schnell vom Strand in die kleinen Gassen der alten Städte. © Quelle: imagi images/Pond5

Neben traumhaften Sandstränden und türkisblauem Meer verstecken sich auf der Insel abseits der Touristenhochburgen wunderschöne weniger bekannte Flecken. Da wäre zum Beispiel das malerische Fischerdorf Loutro mit seinen rund 80 Einwohnerinnen und Einwohnern im Süden der Insel, das sich seinen authentischen Charme bewahrt hat, oder die Klosteranlage Vossakos an der Nordküste.

Das Tolle an Kreta ist, dass du vom Strand schnell in die Stadt kommst. Da Kreta deutlich größer ist als andere griechische Inseln, gibt es hier nicht nur eine Inselhauptstadt, sondern gleich drei große Städte. Ob Heraklion, Chania oder Rethymno: Wer mal Pause vom Sonnenbaden am Strand braucht, sollte sich in die Städte aufmachen. Neben Geschäften, Restaurants und Bars findest du hier auch jede Menge historischer Bauwerke, Kultur und Tradition.

Haarlem – Niederlande

Kleine Gassen, Grachten, Restaurants am Wasser, davon gibt es in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam viele – ebenso wie Touristinnen und Touristen. Deutlich weniger überlaufen ist der Ort Haarlem, der zwischen Amsterdam und der Nordsee liegt und sich nicht hinter seiner großen Schwester zu verstecken braucht.

Die historische Windmühle ist das Wahrzeichen von Haarlem. © Quelle: imago images/Panthermedia

Haarlem ist vor allem für seine Hofjes, die meisten der Niederlande, bekannt. Das sind kleine stimmungsvolle Innenhöfe, in denen es eigentlich immer etwas zu entdecken oder einen Grund zum Verweilen gibt. So lässt sich entspannt ein ganzer Tag damit füllen, zwischen Hofjes und Grachten hin und her zu schlendern.

Vor den Toren der Stadt liegt direkt der Nationalpark Zuid-Kennemerland, den du am besten mit dem Fahrrad erkundest. Zwischen Sanddünen, Wäldern und feuchten Tälern grasen Schottische Hochlandrinder und Wildpferdeherden ziehen frei umher. Bis zu den kultigen Strandbars und ‑restaurants wie Woodstock 69 in der Nähe von Zandvoort sind es nur 15 Minuten.

Und wenn dir doch mal nach Metropole ist, erreichst du Amsterdam mit dem Zug innerhalb von zehn Minuten. Nach einem Tag Großstadt kannst du dich dann wieder ins beschaulichere Haarlem begeben und den Abend ohne lärmende Party-Touristinnen und ‑Touristen ausklingen lassen.

Bali – Indonesien

August bedeutet in Indonesien Trockenzeit. Es ist der perfekte Monat für eine Reise nach Bali. Die Temperaturen liegen dann konstant um die 30 Grad, auch das Wasser ist höchstens ein bis zwei Grad kühler. Der Indische Ozean lockt mit seinem klaren Wasser zum Baden oder Tauchen, im Landesinneren kannst du Kunst, Kultur und viel ursprüngliche Natur entdecken.

August ist die perfekte Reisezeit für Bali, dann ist hier Trockenzeit. © Quelle: imago images/Panthermedia

Die kunstvoll angelegten Reisterrassen und die imposanten Vulkane sind auf jeden Fall eine Reise wert. Ebenso wie der atemberaubende Dschungel mit seinen bis zu 80 Meter hohen Wasserfällen.

Einer der schönsten ist der Sekumpul-Wasserfall. Er befindet sich in der Nähe des kleinen Ortes Git Git. Einfach zu erreichen ist das Naturschauspiel allerdings nicht. Bevor du im Becken an seinem Fuße baden kannst, musst du Hunderte Treppenstufen und schmale Pfade hinter dir lassen. Doch die Anstrengung lohnt sich.

Kopenhagen – Dänemark

Kopenhagen eignet sich perfekt für einen Städtetrip im Hochsommer. Anders als in den südlichen Metropolen musst du dich nicht davor sorgen, vor lauter Hitze auf dem Asphalt gebraten zu werden oder während der Mittagszeit vor verschlossenen Türen zu stehen. Bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 21 Grad kommst du vermutlich nicht einmal ins Schwitzen.

Der Stadtteil Nyhavn in Kopenhagen ist ein lebendiges junges Viertel. © Quelle: imago images/imagebroker

Laut World Happiness Report 2023 sind die Däninnen und Dänen nach den Finninnen und Finnen zum wiederholten Male das zweitglücklichste Volk. Kopenhagen wurde zudem zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gewählt. Diese Zufriedenheit können auch Reisende spüren.

Ob bei einem Bummel durch das bunte Viertel Nyhavn, eine Runde im Freizeitpark Tivoli oder ein Ausflug zum Schloss Amalienborg: Die Stadt hat viel zu bieten. Du kannst hier sogar im Sommer Ski fahren und rodeln – ganz ohne Schnee. Und eine exzellente Küche gibt es hier ebenfalls, wenn auch nicht ganz günstig.

Vancouver – Kanada

Die kanadische Stadt Vancouver an der Westküste ist im Sommer ein Traum. Hier hast du mit Temperaturen zwischen 13 und 22 Grad, viel Sonne und so gut wie keinem Regen ideale Bedingungen, um die Attraktionen der Stadt in vollen Zügen zu genießen.

In der drittgrößten Stadt Kanadas prallen Welten aufeinander: Lebendige Metropole mit Wolkenkratzern und urbanem Flair trifft auf atemberaubende Natur aus viel Grün, Meer und Bergen. Nicht ohne Grund ist hier der Gründungsort von Greenpeace.

Die Skyline von Downtown Vancouver grenzt direkt ans Meer. © Quelle: imago images/Pond5

Vom lebhaften Downtown mit seinen Hochhäusern und der Einkaufsstraße Robson Street sind es nur wenige Minuten zu einem der Stadtstrände. Vielleicht verschaffst du dir vom 168 Meter hohen Aussichtsturm Vancouver Lookout erst einmal einen Überblick über die Stadt.

Die beste Sicht auf die Skyline von Vancouver hast du vom Stanley Park aus. Mit geliehenen Rädern kannst du um die kleine Halbinsel fahren und bei einem Picknick die Aussicht genießen. Oder du setzt mit der Fähre nach Granville Island über und erkundest dort die zahlreichen Kunsthandwerkbetriebe. Langweilig wird es hier bestimmt nicht. Es ist eher die Frage, ob ein Urlaub genügt, um die Stadt zu entdecken.

Albanien

Touristisch noch wenig erschlossen, gilt Albanien als Geheimtipp unter Reisenden. Doch mehr und mehr mausert sich das kleine Balkanland zu einer echten Alternative zu Italien oder Griechenland. Und das völlig zu Recht. Denn schließlich hat Albanien alles, was Urlauberinnen und Urlauber begeistert: traumhafte Strände, verwunschene Nationalparks und sogar einige Unesco-Kulturerbestätten.

Im Norden begrenzt von der Adria, im Süden vom Ionischen Meer: Albanien ist reich an Wasser und wunderschönen Stränden. Von feinen Sandstränden über raue Steilküsten und abgelegene einsame Buchten bis zu Abschnitten, die mit ihrem türkisfarbenen Wasser und ihrem weißem Sand an die Karibik erinnern – in Albanien bekommst du alles vereint.

Albanien ist reich an wunderschönen Stränden. © Quelle: imago images/Pond5

Abseits des Badespaßes findest du hier insgesamt 15 Nationalparks mit wilder Natur. Einer der schönsten ist der Shkodrasee. An seinem Ufer befindet sich die gleichnamige Stadt, die das kulturelle Zentrum Nordalbaniens bildet und ruhiger ist als die Hauptstadt Tirana. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Ruinenstadt von Butrint. Dort befindet sich das am besten erhaltene antike Theater aus dem dritten Jahrhundert vor Christus.

Isles of Scilly – Cornwell

Wenn man an England denkt, fällt einem nicht unbedingt zuerst bestes Sommerwetter ein. Eine Ausnahme sind die Isles of Scilly: Mit weißen Sandstränden, türkisblauem Wasser, Palmen und viel Sonne vergisst man schnell, dass man in Großbritannien ist.

Dank des Golfstroms, der an Südengland entlangzieht, herrscht hier fast ein Klima wie an der Mittelmeerküste. Milde Winter und heiße Sommer lassen hier Palmen, Agaven und Zitronenbäume gedeihen.

Die Insel Tresco ist eine von fünf bewohnten Scilly-Inseln. © Quelle: imago images/CSP_andrewroland

Insgesamt gehören 140 Inseln zu den Isles of Scilly, allerdings sind nur fünf von ihnen bewohnt. Saint Martin’s sticht mit seinen weißen Stränden und seinem kristallklarem Wasser hervor. Der Great Bay Beach gehört zu den schönsten der Scillys. Entlang der Felsen überwintern Papageitaucher, die im Juli allerdings nach Südafrika weiterziehen. Doch die Kegelrobben sind hier auch im August noch zu sehen und dann sogar mit Nachwuchs.

