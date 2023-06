Maximal 3 Flugstunden entfernt: Sonnige Ziele in Europa

Es muss nicht immer gleich die Weltreise sein, wenn du spannende neue Orte kennenlernen willst. In unter drei Flugstunden sind von Deutschland aus zahlreiche spannende Ziele zu erreichen – egal, ob du Lust auf Strand und Chillen oder Berge und Wandern hast.

Inspiration gefällig? Die Buchungsplattform „weg.de“ hat zehn spannende und sonnige Reiseziele ermittelt, die du per Flugzeug in unter drei Stunden schnell erreichen kannst. Der reisereporter stellt sie vor.

Sizilien, Italien

Sizilien ist vielfältig! Wer im Urlaub alles haben will, findet hier Kultur und Natur gleichermaßen. Das Städtchen Syrakus etwa lockt regelmäßig Reisende ins altehrwürdige Teatro Greco und den Apollontempel. Die Küstenstadt Taormina im Osten der Insel lässt die Herzen der Shopping-Fans höherschlagen, denn in den verwinkelten Gässchen finden sie immer wieder ausgefallene Läden, und auch die Strände sind nicht weit.

Blau, so weit das Auge reicht: Das Meer vor Sizilien schimmert in klaren Blautönen. © Quelle: imago/Westend61

Aufregend wird es am Vulkan Ätna, der bis heute immer wieder Lava speit. Davon zeugen schwarze Lavalandschaften und rauchende Krater in der Nähe der Stadt Catania. Sein Gegenstück ist das Naturreservat Parco delle Madonie. Es zieht sich rund um den zweithöchsten Berg Siziliens, den Pizzo Carbonara. Über 2600 Pflanzenarten fühlen sich dort heimisch. Wie viele von ihnen erkennst du?

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 25 Minuten Ab München: 2 Stunden 10 Minuten Ab Berlin: 2 Stunden 45 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 20 Minuten

Alternative: Es geht übrigens auch mit dem Zug, beispielsweise in zwölf Stunden von Rom nach Palermo. Oder aber du nimmst das Auto, inklusive Fährüberfahrt dauert die Reise dann aber beispielsweise aus Berlin etwa 27 Stunden.

Korfu, Griechenland

Die Mittelmeerinsel Korfu verbindet Strand und Berge – perfekt für alle, die sich nicht entscheiden wollen. Wanderfans erkunden im Inselinneren die Weinberge und genießen das ein oder andere Gläschen. Abseits der Weinanbaugebiete durchwandern sie Zitrusplantagen, mediterrane Olivenhaine und Wälder aus Espen, Zypressen und Eichen. Hinzu kommen Sumpfgebiete im Südwesten der Insel und 36 verschiedene Orchideenarten, die sich hier wohlfühlen.

Aus vergangenen Tagen: Auf der Insel Korfu erleben Reisende Kultur wie diese historische Windmühle, das Meer und die Natur. © Quelle: imago/Westend61

Wer sich eine Pause gönnen möchte, plant seine Route rund um die langen Sandstrände der Insel. Klares Wasser lädt gleichermaßen zum Baden oder zum Wassersport ein: Vor allem an der Bucht von Agios Georgios können Wasserratten verschiedene Sportarten ausprobieren. Taucherinnen und Taucher erkunden die Strände von Palaiokastritsa auf der Suche nach besonderen Lebewesen.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 20 Minuten Ab München: 1 Stunden 50 Minuten Ab Berlin: 2 Stunden 30 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 35 Minuten

Málaga, Spanien

Kaum zu glauben, dass Málaga nur etwa drei Flugstunden von Deutschland entfernt liegt. Schließlich scheint die Sonne in dieser andalusischen Stadt im Schnitt 345 Stunden im Monat. Die meiste Zeit über herrscht also perfektes Wetter, um die Stadt und die Umgebung zu erkunden – lange Sandstrände inklusive.

Direkt in Málaga geht’s los, dann zieht sich der feine Sand kilometerweit in beide Richtungen. Estepona, Torrox-Costa oder Fuengirola sind nur drei der Orte, die sich für Strandurlaub eignen.

In der Altstadt Málagas reihen sich Cafés und Bars aneinander – es ist der ideale Ort für eine Pause. © Quelle: imago/robertharding

In Málaga selbst dürfen Kunstinteressierte das Museo Picasso und das Geburtshaus des Künstlers an der Plaza de la Merced nicht verpassen.

Auch das benachbarte Granada ist für einen Ausflug nicht zu weit entfernt: Dort thront die berühmte Burg Alhambra mit der Zitadelle Alcazaba und den Nasridenpalästen über der Stadt. Zu dem sehenswerten Ensemble gehören auch die gepflegten Gärten, die sich perfekt für eine Pause mit kühlem Getränk eignen.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 50 Minuten Ab München: 2 Stunden 50 Minuten Ab Düsseldorf: 3 Stunden

Sardinien, Italien

Ein Flug in die Karibik dauert lang. Wieso also nicht einfach nach Sardinien abkürzen? Schließlich sind sie Strände der Insel für ihren weißen Sand und das smaragdgrüne Wasser bekannt. Und Palmen gibt es auf der italienischen Insel ebenso!

Beliebtes Fotomotiv: Der rote Porphyrfelsen von Arbatax gehört zu den besonderen Sehenswürdigkeiten Sardiniens. © Quelle: imago/imagebroker

Wer kleine Buchten mag, sucht sich an der Costa Smeralda die passende aus. Flach abfallende Sandstrände bieten auch Kindern den perfekten Einstieg ins Mittelmeer. Wer das Wasser lieber nur betrachtet, anstatt zu baden, flaniert in der Hafenstadt Porto Cervo entlang des Hafens und sucht sich eine der luxuriösen Jachten aus.

Nicht verpassen dürfen Urlauberinnen und Urlauber zudem die Inselhauptstadt Cagliari. Vor allem, wenn der Tag sich dem Ende neigt: Die untergehende Sonne bescheint die Fassaden und Türmchen der Altstadt Il Castello und taucht sie in ein romantisches Licht.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 1 Stunde 50 Minuten Ab München: 1 Stunde 40 Minuten Ab Berlin: 2 Stunden 20 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 5 Minuten

Balearen, Spanien

Die Balearen sind längst kein Geheimtipp mehr, doch auch auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera warten etliche Geheimnisse auf ihre Entdeckung. Familien lieben Mallorca für die vielen kinderfreundlichen Strände wie S’Amarador, Playa d’es Trenc oder Camp de Mar, Individualistinnen und Individualisten suchen sich eine einsame Bucht. Zum Erkunden geht es in die Hauptstadt Palma de Mallorca mit ihren sehenswerten Bauwerken wie dem Palacio Real.

Die Baleareninsel Menorca ist für schöne Strände mit klarem Meerwasser bekannt. © Quelle: imago images / robertharding

Wer das Wandern liebt, fliegt auf die Nachbarinsel Menorca und lässt den Tag an den naturbelassenen Stränden mit glasklarem Wasser ausklingen. Auf Ibiza hingegen geht es weniger beschaulich zu: Die Insel ist für Discos, DJs und DJanes bekannt. Am Tag nach der Feier lassen es Urlauberinnen und Urlauber ruhig angehen und entspannen am Strand, zum Beispiel an der Cala d’Hort.

Die kleinste der Baleareninseln, Formentera, lockt mit karibischen Traumstränden und einem bunten Hippie-Markt.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 5 Minuten Ab München: 2 Stunden 15 Minuten Ab Berlin: 2 Stunden 45 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 20 Minuten

Zakynthos, Griechenland

Kreta, Rhodos und Korfu kennt jeder und jede, Zakynthos gilt noch als Geheimtipp unter den griechischen Inseln. Auf ihr findest du eines der beliebtesten Fotomotive Griechenlands, die Bucht von Navagio. Sie ist auch als Schmugglerbucht bekannt, weil dort 1980 ein Schiff mit Schmuggelware strandete. Bis heute liegt es am Ufer, hinter ihm ragen die weißen Klippen in die Höhe. Kein Wunder, dass jeder Reisende eine fotografische Erinnerung daran mit nach Hause nehmen möchte.

In der Schmugglerbucht von Zakynthos liegt ein altes Boot, in dem einst Schmuggelware transportiert wurde. Auch ohne das Schiff wäre der Strand ein begehrtes Ausflugsziel. © Quelle: Getty Images/rusm

Weitere Foto-Highlights in der Nähe des berühmten Strandes können sich Reisende erwandern, zum Beispiel bei einer Tour auf oder um den höchsten Berg der Insel, den Vrachionas (758 Meter). Die fast senkrecht abfallenden Kalkklippen sorgen für beeindruckende Ansichten.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 35 Minuten Ab München: 2 Stunden 20 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 50 Minuten

Malta

Wer nach Malta reist, erwartet schroffe Felsen und kleine Strände – und genau die gibt es auf der Insel zu sehen. Spektakuläre Klippen laden im Südosten der Insel zu ausgiebigen Erkundungstouren ein. Dazwischen bieten kleine Buchten immer wieder tolle Möglichkeiten für eine Pause mit Abkühlung im Meerwasser.

Wer auf Malta Urlaub macht, kann Valletta über die Straße oder stilecht per Boot erreichen. © Quelle: imago/Joana Kruse

Am Abend lockt dann die Inselhauptstadt Valletta mit ihren Restaurants und Bars. Am nächsten Morgen lohnt sich ein ausgiebiger Stadtrundgang, denn in Valletta haben zahlreiche historische Gebäude die Zeit überdauert. Zu den Höhepunkten zählen die Saint John’s Co-Cathedral, die mit 375 Grabplatten aus Marmor in unterschiedlichen Farbtönen gestaltet ist, und die Grabstätte der Ordensritter.

Pause gefällig? Wer durch die kleinen Gassen der Altstadt schlendert, sucht sich das netteste Café aus – oder stößt auf den Urlaub mit einem Glas Wein an.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 30 Minuten Ab München: 2 Stunden 10 Minuten Ab Berlin: 2 Stunden 50 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 45 Minuten

Split, Kroatien

Viele Reisende lieben Split und seine Umgebung für das klare Wasser an den Küsten. Direkt in der Stadt etwa liegen die Strände Bacvice, Kašjuni und Trstenik.

Wer in Split seinen Urlaub verbringt, muss unbedingt die historische Altstadt mit den vielen Kirchtürmen bestaunen. © Quelle: PantherMedia / Sergio Monti

Doch auch die historischen Bauwerke der Stadt zählen zu den absoluten Höhepunkten einer Kroatien-Reise. Eines von ihnen ist der Diokletianspalast, der seine Schönheit bereits als Drehort der Kultserie „Game of Thrones“ unter Beweis gestellt hat. Das sieht auch die Unesco so, die dem Bauwerk den Status als Weltkulturerbe zugesprochen hat.

Verpassen sollten Reisende außerdem nicht die vier Stadttore und die palmengesäumte Promenade Riva – der perfekte Ort für eine Kaffeepause. Weiter geht es zum Fischmarkt, bei dem du dir den Fisch für den Grill vorbereiten lassen kannst.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 1 Stunde 40 Minuten Ab München: 1 Stunde 20 Minuten Ab Berlin: 1 Stunde 55 Minuten Ab Düsseldorf: 1 Stunde 55 Minuten

Porto, Portugal

Die zweitgrößte Stadt Portugals ist für ihre sehenswerte Altstadt und die blaue Brücke Ponte Dom Luís I bekannt. Wer nach Porto reist, erkundet zunächst die kleinen Gassen, die kreuz und quer über den Hügel führen und zum Unesco-Welterbe gehören. Auch die Gärten des Palácio de Cristal sind in Porto ein Muss: Von hier aus bescheren verschiedene Aussichtspunkte im Grünen tolle Blicke über die Stadt und das Meer.

Beliebtes Fotomotiv: Die Brücke Dom Luís I. verbindet Porto mit Villa Nova de Gaia. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Um selbst die Zehen ins Wasser zu tauchen, nutzen Reisende die historische Tram, die vom Stadtzentrum aus gemächlich in Richtung Atlantik tuckert. Wer nach einem Tag am Strand Lust auf ein Glas Wein hat, überquert am Abend den Fluss Duoro, denn dort liegt Villa Nova de Gaia. Dort reiht sich Weinkeller an Weinkeller. Wer dem edlen Tropfen zugeneigt ist, kommt hier um eine Weinprobe kaum herum.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 35 Minuten Ab München: 2 Stunden 50 Minuten Ab Düsseldorf: 2 Stunden 35 Minuten

Extra-Tipp: Djerba, Tunesien

Nicht ganz in Europa, aber nah dran und in rund drei Stunden von Deutschland aus zu erreichen ist die tunesische Insel Djerba. Fast das ganze Jahr über sind die Temperaturen auf der Insel mild. Hinzu kommen weiße Sandstrände und azurblaues Wasser. Kein Wunder also, dass Djerba das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel ist.

Guellala auf der Insel Djerba ist für seine Keramikwaren bekannt. © Quelle: imago images / imagebroker

Doch nur die wenigsten Reisenden hält es dauerhaft im Liegestuhl am Strand, denn die Insel hat noch mehr zu bieten. Palmenoasen sowie Oliven- und Granatapfelbäume prägen die Landschaft, immer wieder tauchen alte Dörfer dazwischen auf. Eines von ihnen ist Guellala, das wegen seiner Kunsthandwerker einen Besuch wert ist.

Ebenso wie die Inselhauptstadt Houmt Souk: Wer sich im Feilschen ausprobieren möchte, versucht sein Glück auf dem Basar der Stadt und kauft Textilien, Gewürze und Souvenirs als bleibende Reiseerinnerung. Nicht verpassen sollten Reisende hier außerdem die drei Moscheen von Houmt Souk und die Festung Borj el Kebir.

Flugdauer: Ab Frankfurt: 2 Stunden 40 Minuten Ab München: 2 Stunden 30 Minuten Ab Düsseldorf: 3 Stunden 5 Minuten