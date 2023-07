Sommerurlaub in Italien ist dieses Jahr so teuer wie noch nie

Rom. Der ganz große Rummel in Italiens Badeorten und unter den Sonnenschirmen steht zwar erst im August bevor - aber seit etwa zwei Wochen beginnen sich die Strände, Lidos, Hotels, Bars und Pizzerien im Belpaese jeden Tag etwas mehr zu füllen.

Die Tourismus-Anbieter sind jedenfalls mit dem Stand der Buchungen und dem aktuellen Gang der Dinge zufrieden. Die Umsatzrekorde vom Vorjahr, als Einheimische und ausländische Gästinnen und Gäste gleichermaßen die während der Pandemie verpassten Urlaubsfreuden nachholen wollten, dürften erneut gebrochen werden. Etwas weniger zufrieden sind die Badegästinnen und -gäste: Nach den massiven Preiserhöhungen vom Vorjahr wartet auf sie erneut eine „stangata“. Wörtlich übersetzt: ein Schlag mit einer Eisenstange.

Flüge nach Sizilien und Sardinien besonders teuer

Besonders drastisch sind die Preiserhöhungen bei den Flügen: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Tarife für die Inlandflüge im Durchschnitt um 40 Prozent gestiegen, obwohl die Treibstoffpreise im gleichen Zeitraum um 22 Prozent gesunken sind. Besonders unverschämt langen die Gesellschaften bei Flügen auf die bei den Urlauberinnen und Urlaubern beliebten Inseln Sizilien und Sardinien zu.

Am Montag ist dem nationalen Preisüberwacher Benedetto Mineo der Geduldsfaden gerissen: Er hat insgesamt sieben im italienischen Markt tätige Airlines – Ita Airways (Ex-Alitalia), Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos und Wizz Air –aufgefordert, Erklärungen für diese „abnormale Preisentwicklung“ zu liefern, und zwar innerhalb von zehn Tagen. Die Rechtsregierung von Giorgia Meloni erwägt laut Medienberichten weitere und härtere Maßnahmen, sollte sich der Verdacht auf spekulatives Verhalten erhärten.

Urlaub am Strand von Gallipoli kann ins Geld gehen. © Quelle: imago images/Panthermedia

Aber die Fluggesellschaften sind bei weitem nicht die Einzigen, die den Touristinnen und Touristen möglichst viel Geld aus den Taschen ziehen wollen. Auch andere Anbieterinnen und Anbieter haben ihre Preise weit über die Inflationsrate von rund zehn Prozent hinaus erhöht:

Die Hotels und Pensionen wurden laut diversen Erhebungen von Konsumentenverbänden um 33 Prozent teurer, Feriendörfer und Campingplätze um 18 Prozent, Restaurants, Trattorien und Pizzerien um 15 Prozent, Fähren um 30 Prozent. Und auch Mietautos kosten wieder mehr, obwohl die „Autonoleggi“(Autovermietung) ihre Preise schon im Vorjahr um satte 67 Prozent erhöht hatten. Die Konsumentenorganisation Codacons hat ausgerechnet, dass eine Woche Urlaub eine Familie mit zwei Kindern in diesem Jahr rund 800 Euro teurer zu stehen komme als 2022.

Immer absurder werden die Preise in den „stabilimenti balneari“. Für viele Italienerinnen und Italiener sind die Lidos mit ihren mietbaren Sonnenschirmen und Liegen, den Duschen und der Bar, nicht wegzudenken. In diesem Jahr beginnen die Preise für das Standard-Angebot, nämlich ein Sonnenschirm und zwei Liegen, selbst in vergleichsweise günstigen und unglamourösen Badeorten selten unter 30 Euro pro Tag.

Rechnet man noch die Parkplatzgebühr und die Konsumation an der Bar des Lidos hinzu, kommt eine Familie schnell auf 100 Euro pro Tag. Im angesagten Gallipoli in Apulien kosten Sonnenschirm und Liegen 80 Euro, in einigen exklusiven Lidos auf Sardinien können auch mal 1000 Euro fällig werden - pro Tag. Vor noch nicht allzu langer Zeit bekam man in Italien für diesen Preis eine Woche im Albergo mit Doppelzimmer und Halbpension.

Aber wenn es um einen erholsamen Sommerurlaub am Meer geht, scheinen weder die italienischen Touristinnen und Touristen noch die ausländischen Gästinnen und Gästen aus dem Norden besonders preissensibel zu sein: Allein für den Juli rechnet der Hotelierverband Federalberghi mit 75 Millionen Übernachtungen; das sind 5 Millionen mehr im Vorjahr. Für den größten Teil des Wachstums sind die ausländischen Gästinnen und Gäste verantwortlich. Das Meer, der Strand, die Sonne, das Dolce Vita - es hat eben keinen Preis.