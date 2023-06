Soria hat die schönsten Landschaften Spaniens

Spanien ist ein beliebtes Urlaubsziel. Während vor allem der Süden der Iberischen Halbinsel touristisch erschlossen ist, gibt es im Norden des Landes noch viele Orte, die den wenigsten bekannt sein dürften. Dazu zählt vermutlich auch die Provinz Soria in der Autonomen Region Kastilien und León.

Die Region im Nordwesten Spaniens ist jedoch ein lohnenswertes Reiseziel: Einige der Landschaften Sorias werden von spanischen Medien sogar als die schönsten des Landes gehandelt. Der reisereporter stellt dir neun Orte und Attraktionen vor, die du gesehen haben solltest.

1. Soria Ciudad

Soria Ciudad ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Sie liegt im Osten am Ufer des Douro und lässt sich grob zwischen Saragossa (circa 180 Kilometer entfernt) und Burgos (rund 150 Kilometer entfernt) verorten.

In Soria solltest du die historische Altstadt erkunden, die von engen Gassen, pittoresken Plätzen und alten Bauten geprägt ist: Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die romanische Kirche San Juan de Rabanera und auch die Plaza Mayor, der zentrale Platz der Stadt. Besonders sehenswert ist der Palast der Grafen von Gómara.

Idyllisch ist die Fußgängerzone der Innenstadt von Soria Ciudad. © Quelle: imago images/Pablo Méndez

Einen schönen Ausblick auf die Flusslandschaft und die Stadt hast du vom Aussichtspunkt Mirador de los cuatro vientos. Die Plattform befindet sich neben einer mittelalterlichen Pfarrei, die auf dem Mirón-Hügel über der Stadt thront.

Am 1. November wird in der Stadt übrigens auch die Fiesta de las Ánimas (das Fest der Seelen) gefeiert. Im Volksmund ist das christliche Fest, das am 2. November zelebriert wird, auch als Día de Muertos bekannt. In Deutschland handelt es sich um Allerseelen. An dem Gedenktag der katholischen Kirche beten Gläubige für die Seelen der Verstorbenen.

In Spanien geht dies mit prächtigen Feiern einher: Am 31. Oktober zieht in Soria zum Beispiel eine Parade mit Stelzenläufern, Templern, mittelalterlichen Bannern und Skeletten durch die Innenstadt – gefolgt von einer Menschenmenge. Im Rahmen des Festivals finden Vorstellungen, Lesewettbewerbe oder Escape-Room-Events statt. Die Fiesta de las Ánimas wurde sogar im März 2023 zum „Fest von regionalem touristischem Interesse“ erklärt.

Um die Geheimnisse der Landschaft und der Orte drum herum zu erkunden, ist die Stadt ein guter Start. Übernachten kannst du in verschiedenen Hotels, Casa rurales (Ferienhäuser auf dem Land) und Low-Budget-Gästehäusern, sogenannten Hostals, oder auf den Campingplätzen in der Umgebung.

2. Numantia

Nur etwa sieben Kilometer von Soria entfernt befinden sich die Ruinen der antiken Stadt Numantia. Diese archäologische Stätte war einst eine keltiberische Siedlung und wurde später von den Römern erobert. Sie gilt als „Symbol des Widerstands“ und wird auch als „Heldenstadt“ betitelt.

Numantia thront auf dem Hügel La Muela de Garray. Du kannst unter anderem die Überreste der Stadtmauern sowie des Theaters besichtigen und den Ausblick über die weiten Ebenen genießen.

Die Ruinenstadt Numantia liegt in der Nähe von Soria Ciudad. © Quelle: imago images/Alberto Paredes

3. Die Schwarze Lagune

Der Name klingt so, als wäre er einem Fantasy-Roman entsprungen. Und genauso fantastisch ist La Laguna Negra, um die sich zahlreiche Legenden ranken, auch in Wirklichkeit: Der mystische Bergsee ist ein beliebtes Ausflugsziel und liegt hoch oben in den Picos de Urbión.

Die Gebirgskette erhebt sich auf eine Höhe von 2228 Metern und beherbergt mehrere Lagunen eiszeitlichen Ursprungs. Nach Angaben des lokalen Vereins Clubrural ist die Schwarze Lagune jedoch die herausragendste: Umgeben von dichten Wäldern, steilen Klippen und Granitwänden bietet der Bergsee eine spektakuläre Kulisse für Naturbeobachtungen (Smaragdeidechsen, Vögel, Hirsche, Wildschweine) und Wanderungen.

Am letzten Parkplatz zur Schwarzen Lagune beginnt beispielsweise die zehn Kilometer lange Wanderroute Pico de Urbión. Sie führt durch Kieferwald und über Hochlandweiden auf den gleichnamigen Gipfel und passiert dabei auch die Laguna Larga und die Quelle des Duero.

4. Naturpark Cañón del Río Lobos

Der Naturpark Cañón del Río Lobos ist ein Naturschutzgebiet mit einer tiefen Schlucht, dichten Wäldern und einer vielfältigen Tierwelt. Er erstreckt sich im Westen der Provinz Soria an der Grenze zu Burgos. Nach Angaben der Stiftung Patrimonio Natural de Castilla y León ist der Naturpark eines der ersten Schutzgebiete in Kastilien und León gewesen. Heute zählt er zu den schönsten Landschaften Spaniens.

Entlang des Flusses Lobos, der auch Río Ucero genannt wird, gibt es verschiedene Wanderwege. Sie führen zu spektakulären Aussichtspunkten, beispielsweise zur Zisterzienser-Einsiedelei San Bartolomé aus dem frühen 13. Jahrhundert.

Vom Parkplatz neben der Casa del Parque del Cañón del Río Lobos in der Gemeinde Ucero beginnt auch eine 8,5 Kilometer lange Wanderroute. Der als „mittelschwer“ angegebene Weg der Gullurías ist nach einem kleinen Vogel, der Totovía-Feldlerche, benannt. Vielleicht begegnest du ihm auf der Strecke sogar. Tolle Ausblicke sind dagegen garantiert!

Auf der Tour wird dir ein beeindruckender Ausblick auf die mittelalterliche Burgruine von Ucero geboten, die sich am Eingang des Nationalbergs erhebt. Vom Aussichtspunkt Mirador de las Gullurías aus erhältst du schließlich einen beeindruckenden Blick über den Canyon: In ihm strecken sich 200 Meter hohe Kalksteinwände vertikal empor. Am Grunde der Schlucht führt der Weg parallel am Fluss Lobos entlang und vorbei an Orten wie Valdecea, Cuevafría und Fuenteengómez.

Im Herzen des Naturparks direkt am Lobos liegt übrigens auch ein Campingplatz mit Bungalows und Stellplätzen, von dem aus du Ausflüge in die Natur unternehmen kannst.

San Bartolomé liegt am Fluss Lobos vor einem markanten Felsplateau. © Quelle: imago images/Zoonar

5. El Burgo de Osma

Nicht weit von dem Ort Ucero entfernt liegt der nächstgrößere Ort, El Buro de Osma. Diese kleine, von engen Gassen geprägte Stadt ist ein absolutes Must-see. Sie ist für ihre gute erhaltene romanische Architektur bekannt. Spaziere an den alten mittelalterlichen Mauern, den Murallas, entlang und passiere die Brücke Puente de La Matilla o Puente Viejo. Sie führt über den Fluss Ucero oder Río Lobos. Vom anderen Ufer aus kannst du die malerische Silhouette der charmanten Stadt betrachten.

Besonders sticht dabei die Kathedrale von Burgo de Osma hervor. Sie gilt als beeindruckendes Beispiel der gotischen Architektur. Am Fuße der Kathedrale erhebt sich der große Barockturm. Er wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von José de la Calle erbaut und prägt das Stadtbild von El Burgo de Osma.

Du kannst durch die Kathedrale individuelle Touren (ab 5 Euro) unternehmen oder eine Führung (7 Euro) buchen. Bei dieser kannst du auch den Kapitelsaal besichtigen, in dem sich das Grab des heiligen Pedro de Osma befindet.

Über der Stadt thront auf einem Hügel zwischen den Flüsschen Ucero und Abion die Ruine des Castillo de Osma. Der Eintritt ist frei.

Die mittelalterliche Stadt El Burgo de Osma ist einen Ausflug wert. © Quelle: imago images/Zoonar

6. Wacholderhain von Calatañazo

Im Westen Sorias liegt das Naturschutzgebiet Sabinar de Calatañazor. Es gehört zur Gemeinde Calatañazor und besteht aus dem dichtesten Wacholderhain Europas. Der Hain in der Gegend namens Dehesa del Carrillo rühmt sich sogar, einer der am besten erhaltenen Wacholderwälder der Welt zu sein. Seinen Namen hat der Wald vom sogenannten Sabina albar. Das ist der spanische Name des Baumes, der ein Überbleibsel aus dem Tertiär ist.

Einige Wacholderbäume wachsen in bizarren Formen, andere sind fast 2000 Jahre alt. Manche strecken sich 14 Meter in den Himmel. Klingt erst einmal gar nicht so hoch, für einen Wacholder ist die Höhe dagegen schon beachtlich. Manche Exemplare haben zudem einen Durchmesser von mehr als fünf Metern.

Die Wacholderbäume bieten Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Beispielsweise Fledermäuse, Siebenschläfer oder Waldkäuze fühlen sich im Hain zu Hause.

Auf einer Wanderroute kannst du durch den Hain bis zum Naturdenkmal Fuentona de Muriel wandern.

7. Quelle von Fuentona de Muriel

In der Gemeinde Cabrejas del Pinar triffst du auf die sehr saubere und quellende Lagune La Fuentona. Um die klare, grün schimmernde Naturstätte ranken sich Legenden von Wassernixen und Elementargeistern.

Im 50 Meter tiefen Quelltopf entspringt der Fluss Abión, welcher in den Ucero beziehungsweise Río Lobos mündet. Der natürliche Teich ist ein wichtige Ressource, da er die fruchtbaren Ebenen der Tierra del Burgo mit ihren Obstplantagen bewässert.

Das Naturdenkmal liegt keinen Kilometer von der Stadt Muriel de la Fuente entfernt und kann bei einem schönen Spaziergang am Fluss besichtigt werden. Nach Regenfällen kannst du in der Nähe sogar einen kleinen Wasserfall bewundern.

8. Calatañazor

In der Nähe des Wacholderhains liegt die mittelalterliche Stadt Calatañazor: Sie ist geprägt von gepflasterten, engen Gassen. Zu diesen öffnen sich volkstümliche Fachwerkhäuser mit Säulengängen aus Lehmziegeln und dicken Balken aus hartem Wachholderholz.

Besonders beeindruckend ist auch die Lage der Stadt: Calatañazor liegt an einer Schlucht, über ihr ragt die Silhouette der Burg auf. Von ihrer Spitze hast du eine großartige Aussicht auf die Dächer der Stadt, die Ebene und den Canyon.

9. Die Burg von Gormaz – auf den Spuren von El Cid

Einen Besuch der Burg von Gormaz solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du durch die Provinz Soria reist oder hier einen Urlaub abseits des Trubels verbringen magst.

Die Kalifatfestung, wie die Burg arabischen Ursprungs auch genannt wird, ist mit 1200 Metern im Umfang die längste Burg Europas. 28 Türme prägen die beeindruckende Silhouette des Monuments, das seit 1931 nationales Kulturerbe ist.

Von der Burg bieten sich zahlreiche spektakuläre Ausblicke auf die Landschaft Sorias, die besonders bei Sonnenuntergang magisch sind. Wächter dieser beeindruckenden Festung soll der legendäre spanische Nationalheld El Cid Campeador gewesen sein. Der kastilische Söldner lebte im elften Jahrhundert zur Zeit der sogenannten Reconquista. Eigentlich war sein Name Rodrigo Díaz de Vivar. Wegen seiner Taten wurde der Ritter zur Legende, was Schriftsätze, wie das altspanische Epos „El Cantar de Mio Cid“ bis heute belegen. In diesem wird auch die Burg erwähnt.

Besonders schön ist die Burg von Gormaz bei Sonnenuntergang. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Die Ruine über dem Ort Gormaz ist ständig zugänglich und kostet keinen Eintritt. Von Soria Ciudad ist das Dorf etwa 70 Kilometer entfernt. Es befindet sich am Fluss Douro und hat sogar eine Casa Rural und ein Zwei-Sterne-Hotel zu bieten.

