Im Urlaub mit Corona infiziert: Das gilt an beliebten Reisezielen

Die Menschen reisen diesen Sommer so viel wie selten zuvor. Doch die Corona-Zahlen in beliebten Ländern sind hoch. Die Gefahr, sich anzustecken, steigt bei fallenden Einschränkungen. Was erwartet Reisende, die sich im Sommerurlaub infizieren? Was ist zu tun? Wo gilt noch eine Quarantänepflicht, wo wird der Urlaub nicht beeinträchtigt?