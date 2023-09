Kuriose Quallenart an spanischen Stränden verwundert Urlauber

Barcelona. Sie sehen interessant aus, erinnern von oben an ein Spiegelei und machen Badegäste nervös: An der Küste Kataloniens treiben zur Zeit wieder tellergroße sogenannte Spiegeleiquallen (Cotylorhiza tuberculata) in Strandnähe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Rettungsschwimmer im Badeort Sitges südlich von Barcelona sagte der Deutschen Presse-Agentur, die seien vor allem an den noch heißen Tagen jetzt wieder am Strand. Sie würden die Badegäste nervös machen, seien aber eigentlich harmlos. In der Region hat das Wasser noch eine Temperatur von 23 Grad.

Die Zeitung „Cronica Balear“ berichtete am Mittwoch, der Anstieg der Temperaturen habe zu einer deutlichen Vermehrung der Quallenart an den Küsten Mallorcas geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa