Keschdezeit in der Pfalz: Wanderungen im Zeichen der Esskastanie

Römerinnen und Römer brachten die Esskastanie in die Pfalz – zusammen mit dem Wein. Wahrscheinlich, um ihre Truppen mit dem „Brot der Armen“ zu versorgen und mit dem Getränk bei guter Laune zu halten. Seitdem gedeiht die Keschde im Pfälzerwald bestens. Es gibt sogar spezielle Wanderwege, die im Herbst zum Sammeln einladen – an vielen Stellen auch zum Probieren.

Der bekannteste ist der rund 60 Kilometer lange Keschdeweg, der aus dem Pfälzerwald von Hauenstein über Annweiler am Trifels an die Deutsche Weinstraße führt. Dort geht es, den Wald immer links von sich, in insgesamt vier Etappen bis nach Neustadt an der Weinstraße. Für eine Tagestour bieten sich außerdem zahlreiche kleinere Rundtouren an. Wir stellen dir fünf davon vor.

Maikammer: wo die Kastanien wachsen

Wenn sich im Herbst die kleinen Stachelpakete öffnen und ihre Früchte preisgeben, gehen in der Pfalz zahlreiche Wandersleute zum Sammeln auf Tour. Auch auf der sechs Kilometer langen Rundtour bei Maikammer begegnet man Eifrigen, die den Blick scheinbar nicht mehr heben können.

Los geht es auf dem Parkplatz Breitenberg an der Kalmithöhenstraße. Der Rundweg beginnt bergab als schmaler Waldpfad, der sich durch einen Kiefernwald schlängelt, bis er die ersten Kastanienbäume erreicht. Der zweite Teil zieht sich am Waldrand entlang, über den Pälzer Keschdeweg – mit fantastischen Ausblicken über die Rheinebene. Das letzte Drittel der Tour bringt die Wandernden bergauf durch einen Mischwald, in dem ebenfalls viele Kastanienbäume wachsen.

Bei einer Rundtour bei Maikammer in der Pfalz dauert es nicht lange, bis man zu den ersten Kastanienbäumen kommt. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Fast am Ende der Tour führt der Weg unterhalb der Kalmithöhenstraße durch einen kleinen Fußgängertunnel. Nach der letzten kleinen Steigung nach wenigen Metern ist der Parkplatz in Sicht.

Keschde-Erlebnisweg: auf Entdeckungstour

Der Keschde-Erlebnisweg eignet sich vor allem für Familien: Auf rund sechs Kilometern erfahren hier junge und alte Wandersleute an zwölf Stationen allerhand Wissenswertes über die stachelige Frucht. Der Rundweg ist auch mit dem Kinderwagen gut begehbar – man braucht dafür rund zwei Stunden.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Ahlmühle oberhalb von Annweiler, wo schon die erste Informationstafel über die Keschde sowie eine kleine Station zum Spielen einladen. Sie besteht aus Holzstämmen, die wie bei einem Mikadospiel übereinandergelegt wurden. Wer danach in der Station Wald-Typen durch ein Fenster schaut, kann sehen, wie sich der Wald im Lauf der Zeit verändert hat.

Auf dem Keschde-Erlebnisweg erfahren Wandernde jede Menge über die stachelige Frucht. © Quelle: Thorsten Günthert/Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V.

Und an einer weiteren Station erfahren Wissbegierige, was man wohl alles aus Kastanienholz machen kann – zum Beispiel Hängematten, die natürlich auch gleich getestet werden können: Abhängen in der Baumkrone – ein Erlebnisweg eben.

Tipp: Die kostenlose SÜW Erlebnis-App ergänzt die Tour mit Hörstationen und Filmen. Einmal heruntergeladen, funktioniert die App offline.

Mit Aussicht: auf den Spuren König Ludwigs

König Ludwig I. von Bayern ließ sich einst in der Pfalz ein Domizil nach italienischem Vorbild erbauen: das Schloss Villa Ludwigshöhe. Bis heute ist das Bauwerk, das als Sommersitz gedacht war, ein Blickfang hoch über der Gemeinde Edenkoben an der Weinstraße. Mittlerweile hat das Werk des Malers Max Slevogts (1868–1932) einen festen Platz in den Räumen des Schloss.

Der elf Kilometer lange Wanderweg, der sich auf König Ludwigs Spuren begibt, beginnt am Schloss. Er zieht sich dann in großen Kehren durch den Esskastanienwald aufwärts zum Schönen Punkt – einem Aussichtspunkt, von dem schon König Ludwig I. den Blick in die Rheinebene genossen haben soll.

Der Wanderweg auf den Spuren von König Ludwig I. von Bayern beginnt am Schloss Villa Ludwigshöhe und führt dann durch den Esskastanienwald. © Quelle: Knut Pflaumer/Pfalz.Touristik e.V.

Ein noch besserer Blick in die Landschaft bietet sich Wanderinnen und Wanderern jedoch von der Burgruine Rietburg. Entlang des Wildgeheges hinter der Burg steigt der Weg zum Ludwigsturm, dem höchsten Punkt der Wanderung, auf. Von dort an geht es bergab, vorbei am Kohlplatz, durch das Triefenbachtal bis zum Hilschweiher und schließlich leicht bergauf zum Ausgangspunkt, dem Schloss Villa Ludwigshöhe.

Pälzer Keschdeweg: Genusstour als Rundweg

So ganz ohne Wein geht es auch auf den Kastanienwegen nicht. Selbstverständlich gibt es eine Genusstour, die den Pälzer Keschdeweg mit einer Weinbergerkundung kombiniert. Der knapp elf Kilometer lange Rundweg beginnt an der Gutsschänke St. Annagut in Burrweiler. Er führt zunächst durch die verwinkelten Gassen des Ortes und anschließend durch die Weinberge.

Wanderlust und Gaumenfreude – das ist auf dieser Tour Programm. Schon nach wenigen Kilometern erreicht man das Landrestaurant Burrweiler Mühle, das zur ersten Pause einlädt. Durch die Winzerortschaft Weyher geht es dann bis zum Rand des Pfälzerwaldes.

Ein anspruchsvoller Anstieg zum Schweizer Haus belohnt Wanderinnen und Wanderer mit einer großartigen Aussicht über die Rheinebene. Vorbei an der Mariengrotte geht es ins Modenbachtal zum Landgut Buschmühle, das für seine gutbürgerliche Küche bekannt ist.

Nun schlängelt sich der Weg hinauf zur St.-Anna-Kapelle und der St.-Anna-Hütte, dem höchsten Punkt der Route. Auch hier hat man einen fantastischen Blick auf die Rheinebene. Nach kurzem Abstieg läuft man wieder zurück zur Gutsschänke St. Annagut.

Birkweiler Kastanienbusch: mit Lehrpfad

Ein vergleichsweise kurzer Rundwanderweg folgt dem geologisch-ökologischen Lehrpfad in die renommierte Weinlage Kastanienbusch. Auf einer Länge von 3,5 Kilometern klären elf Stationen darüber auf, wie das Zusammenwirken von ökologischen, geologischen und weinbaulichen Faktoren funktionieren kann.

Auf dem Rundweg in die Weinlage Kastanienbusch folgen Wandernde einem geologisch-ökologischen Lehrpfad. © Quelle: Florian Trykowski/Pfalz.Touristik e.V.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz beim Birkweiler Kastanienbusch. Birkweiler ist ein Winzerort mit einer der bekanntesten Weinlagen an der Südlichen Weinstraße, dem Kastanienbusch. Beliebt ist hier – außer dem edlen Tröpfchen – der Aussichtsturm Hohenberg (immer zugänglich). Bei gutem Wetter hat man oben einen weiten Blick über die Rheinebene bis zum Odenwald, zum Schwarzwald, zu den Vogesen und über das Queichtal in den Pfälzerwald.

Weiter verläuft der Lehrpfad über den Kolchenbach und über einen Grasweg, wo die Infotafel zum Thema Geologie und Terroir Kastanienbusch steht, weitere Infotafeln zu den Themen Buntsandstein und Arbeiten im Weinberg folgen. Die letzte Station des Lehrpfads, der zum Ausgangspunkt zurückführt, ist das Feuchtbiotop, das von Silberpappeln bis Sumpfdotterblumen eine vielfältige Vegetation ermöglicht. Auch Kröten, Molche, Libellen und viele Insekten fühlen sich heimisch.

Feste und Feiern

Zur Herbstzeit machen zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen die Keschde in der Pfalz erlebbar: Genusstouren mit dem Rad oder kulinarische Keschdewanderungen, Keschdemärkte, bei denen es geröstete Kastanien gibt, sowie Kastanienbrot, Kastaniensaumagen, Kastanienhonig, Kastanienbier und sogar Kastanienpralinen.

Der Kastanienmarkt ­Edenkoben gehört zu den beliebten Festen in der Region. © Quelle: Thomas Kujat/SÜW Edenkoben e.V.

Passend zur Erntezeit der Esskastanie werden jährlich die Pfälzer Kastanientage veranstaltet: jedes Jahr vom 1. Oktober bis 15. November. Von Neustadt an der Weinstraße über Edenkoben, Maikammer, St. Martin, Landau, Leinsweiler, Bad Bergzabern, Annweiler am Trifels bis nach Hauenstein stehen sowohl kulinarische Kreationen der Gastronominnen und Gastronomen rund um die Frucht im Mittelpunkt als auch der Pfälzer Wein.

