Zu Besuch in München: 5 spannende Routen durch die Stadt

Wer im Urlaub ist und einfach los spaziert, weiß, dass so die Gegend am besten erkundet wird. Nichtsdestotrotz können einen die zahlreichen Attraktionen, Parkanlagen und Sehenswürdigkeiten in einer Stadt wie München auch überrumpeln, weshalb es immer hilfreich ist, gute Routen parat zu haben.

Der reisereporter hat fünf spannende Touren für dich zusammengestellt, mit denen du die kulturellen Spots der Stadt, aber auch die grünen Lieblingsorte der Münchnerinnen und Münchner entdeckst.

Stadtwanderung

Wanderungen müssen nicht immer im Grünen stattfinden – im Gegenteil: Zieh dir deine bequemsten Wander- oder Sportschuhe an und begib dich auf einen Spaziergang durch München, um die vielen besonderen Attraktionen zu entdecken.

Du kannst deine Tour direkt am Hauptbahnhof starten und 1,4 Kilometer Richtung Theatinerkirche gehen, wo dein erstes Fotomotiv auf dich wartet. Solltest du schon zu Beginn deiner Wanderung Lust auf eine Abkühlung oder einen Snack haben, dann lohnt sich auf dem Weg zum Isartor ein Stopp im berühmten Hofbräuhaus.

Wenn du deine Route weiterführst, dann geht es weiter Richtung Marienplatz, wo das Neue Rathaus steht. Mit etwas Glück kriegst du bei deiner Ankunft sogar das berühmte Glockenspiel mit. Vom Marienplatz braucht es im Anschluss dann nur noch sechs Gehminuten und du gelangst zum Isartor. Es bildet das östliche Stadttor der historischen Altstadt und wurde 1337 erbaut. Ziemlich beeindruckend!

Das Isartor ist eines der wenigen erhaltenen Stadttore Münchens. © Quelle: imago images/Westend61

Nur zehn Minuten vom Isartor entfernt, triffst du auf das Wahrzeichen Münchens, die Frauenkirche. Wenn es die Zeit zulässt, dann lohnt sich auf alle Fälle ein Besuch auf der Aussichtsplattform des Südturms. Von hier aus genießt du einen der besten Ausblicke auf München – und das wäre doch ein wunderbarer Abschluss deiner Stadtwanderung.

Route durch den Munich Art District

Rund um das Gebiet der Neumarkter Straße wurde der sogenannte Munich Art District gegründet, um eine frei zugängliche Ausstellungsfläche im öffentlichen Raum zu kreieren. Für die sonst so schicke und klassische Stadt München ein absolutes Highlight. Erlebe Kunst direkt auf der Straße und begib dich auf eine Tour durch die Münchner Graffiti-Szene.

Insgesamt gibt es sieben Stationen, an denen du halten kannst, um die Graffitis der Künstlerinnen und Künstler anzuschauen. Am besten startest du deine Tour im Westen der Neumarkter Straße. Du kannst dich hierbei auch am Leuchtenbergring orientieren. Dort wartet an der ersten Station das Kunstwerk „Ein Viertel läuft über“ von Janine Mackenroth.

Weiter Richtung Osten beginnt die Straßenkunstgalerie des Künstlerkollektivs broke.today. Verschiedene Murals zieren hier eine über 100 Meter lange Mauer. Nach ein paar Minuten triffst du bei deinem Spaziergang dann auf die dritte Station, wo dich das Kunstwerk „senkrecht“ des Künstlers Loomit alias Mathias Köhler erwartet. Er zählt zu den bekanntesten Street-Art-Künstlern weltweit.

Stationen vier und fünf befinden sich in unmittelbarer Nähe. Hier findest du zum einen das 15 Meter hohe und große Projekt „The Painter“, das in knalligen Farben erstrahlt und zum anderen das Mural „Hands“ des Künstlers Alan Myers.

Deinen Abschluss bilden die Stationen sechs und sieben. Hierzu biegst du in die Weihenstephaner Straße, wo das Werk von Bert_mta und Loomit alias Nils Jänisch und Mathias Köhler auf dich wartet. Um das erstaunliche Projekte „Fruits“ des Künstlers Christian Hundertwerk zu sehen, braucht es nur wenige Schritte in Richtung Berg-am-Laim-Straße.

Route durch den Nymphenburger Schlosspark

Im Nymphenburger Schlosspark wartet eine Fläche von 220 Hektar darauf, um besucht zu werden. Für einen Rundweg kannst du – bei ruhigem Tempo – zwischen 1:15 und 1:30 Stunden einplanen, um die schönsten Ecken zu erkunden. Die Länge beträgt ungefähr fünf Kilometer und du entdeckst bei deinem Spaziergang einige tolle Highlights.

Unglaublich groß und schön: das Schloss Nymphenburg in München. © Quelle: imago images/Westend61

Den Ausgangspunkt deiner Route bildet die Gerner Brücke. Von hier aus genießt du nicht nur einen wunderschönen Ausblick auf den Nymphenburger Kanal, sondern kommst auch direkt zum Schloss Nymphenburg. Der prachtvolle Palast war damals die Sommerresidenz des bayrischen Kurfürstenpaares Ferdinand Maria und Henriette Adelaide von Savoyen. Heute kannst du das Schloss von innen besichtigen und dabei viel Wissenswertes darüber erfahren.

Außerdem kommst du bei deinem Spaziergang durch den Park am Badenburger See, der Großen Kaskade sowie dem Apollotempel und der Amalienburg vorbei. Solltest du dich für Pflanzen interessieren, lohnt sich ein Blick in das Palmenhaus. Hier kannst du dich on-top auch mit Essen und Getränken stärken, da es am Palmenhaus ein Schlosscafé gibt, das Kaffee und Kuchen serviert.

Route durch den Englischen Garten

Der Englische Garten ist der beliebteste und größte Park in München. Kein Wunder also, dass er sich für eine ausführliche Besichtigung lohnt, da sich zahlreiche Attraktionen im Park wiederfinden. Von Sehenswürdigkeiten wie dem Chinesischem Tempel und dem Monopteros (wo eine herrliche Aussicht auf dich wartet) bis hin zu Surf-Möglichkeiten: Münchens größter Park hält einige Highlights für dich bereit.

Wusstest du, dass die Parkanlage sage und schreibe 375 Hektar Fläche umfasst? Das sind mehr als 500 Fußballfelder! Vom Altstadtring streckt sich die Grünfläche auf fünf Kilometern bis in den Münchner Nordosten und legt somit auch ungefähr die Länge deiner Route fest.

Der Monopteros zählt zu den beliebten Attraktionen des Englischen Gartens. © Quelle: imago images/imagebroker

Solltest du aus der Altstadtrichtung kommen, empfehlen wir dir, direkt an der berühmten Eisbachwelle zu starten. Hier kannst du Surferinnen und Surfern beim Wellenreiten zuschauen, bevor es weiter Richtung Monopteros geht. Je nachdem zu welcher Uhrzeit du am Rundtempel ankommst, kannst du die Aussicht auf den Englischen Garten und die Türme der Münchner Innenstadt zur goldenen Stunde erwischen.

Vom Monopteros geht es dann weiter Richtung Chinesischer Turm und den Kesselhoher See, der sich ganz oben im Norden des Parks befindet. Für ein Päuschen zwischendurch gibt es natürlich überall Grünflächen, Bänke und schattige Plätze unter den Bäumen, sodass du auch einfach mal das Ambiente genießen kannst.

Isarwanderung

Was wäre eine Reise nach München ohne eine Wanderung entlang der Isar? Sie fließt einmal durch die gesamte Stadt hindurch, weshalb es für dich einfach ist, an fast jeder Stelle einen Spaziergang zu starten. An der berühmten Museumsinsel kannst du wunderbar ab dem Deutschen Museum Richtung Süden wandern und dich kontinuierlich an dem Fluss orientieren.

Ein Badetraum mitten in der Natur: der Münchner Flaucher an der Isar. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Für eine angenehme Wanderung empfiehlt der reisereporter bis zur Thalskirchener Brücke zu gehen. Auf dem 4,9 Kilometer langem Weg finden sich einige Spots wieder, die gerade bei Kindern für Entertainment sorgen, da es zahlreiche Spielplätze und Bademöglichkeiten gibt.

Übrigens ist der berühmte Tierpark Heilbrunn nur 12 Gehminuten von der Thalskirchener Brücke entfernt. Vielleicht hast du ja nach deiner Wanderung noch Lust die flauschigen Zoomitgliederinnen und Zoomitglieder zu besuchen. Falls nicht, dann bildet der Flaucher den idealen Abschluss deiner Wanderung. Der angesagte Badeabschnitt an der Isar ist sowohl für Münchnerinnen und Münchner als auch für Reisende ein beliebter Treffpunkt.

