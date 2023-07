Eine Liebeserklärung: Darum ist Straßburg eine Reise wert

Zum ersten Mal in Straßburg: Daran erinnere sich reisereporterin Inga Wolter noch genau: Sie erklärt, warum die Hauptstadt des Elsass ein perfektes Ziel ist, wenn du Städtereisen liebst, und warum du unbedingt auch im Winter durch die Straßen flanieren solltest:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich weiß noch, wie ich mit der Bummelbahn am Straßburger Hauptbahnhof ankam und mich von der Menschenmenge zum Ausgang schieben ließ. Ich war auf der Durchreise und hatte nur ein paar Stunden Zeit für eine Tour durch die Stadt. Darum lief ich geradewegs in die Altstadt, die nicht weit vom Bahnhof entfernt liegt, und ließ mich treiben – durch enge Gassen, über große Plätze und entlang der Kanäle im alten Gerberviertel La Petite France.

Die entspannte und weltoffene Atmosphäre der Stadt vereinnahmte mich auf der Stelle, machte mir gute Laune, und ich weiß noch, wie viele schöne Fotos ich an meinem ersten Tag in der Stadt machte. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich noch häufig nach Straßburg zurückkommen würde.

Reisende am Hauptbahnhof von Straßburg: Der Gare Strasbourg-Ville besteht aus einem alten, denkmalgeschützten und einem modernen Teil mit Glaskuppel – und gibt somit einen guten Vorgeschmack auf Straßburgs altertümliche und dennoch weltoffene Atmosphäre. © Quelle: imago images/Future Image

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Straßburg: das perfekte Ziel für einen entspannten Städtetrip

Straßburg ist beschaulich und lebendig, altertümlich und modern – und auf jeden Fall eine Reise wert: Von Deutschland aus ist die Elsass-Hauptstadt gut zu erreichen, egal ob mit dem Auto oder der Bahn. Vor Ort kannst du vieles zu Fuß erkunden, besser: Es macht verdammt viel Spaß, die Stadt spazierend zu entdecken, hier in eine Gasse abzudriften, dort in ein Geschäft abzutauchen, um dann auf dem Place du Marché Gayot einen Kaffee zu trinken.

Straßburg ist ein perfektes Ziel, wenn du Stadterkundungen liebst. Aber auch wenn du es ansonsten eher ruhig und dörflich magst, wird die Stadt dir ans Herz wachsen. Denn im Gegensatz zu anderen Metropolen in Frankreich wie Paris und Marseille an der Côte d‘Azur stresst und überfordert Straßburg nicht, sondern umarmt seine Besucherinnen und Besucher mit seinem gemütlichen Charme. Außerdem findest du überall ruhige Ecken und schöne Parks.

Straßburg ist keine stressige Großstadt: Du kannst dort vieles zu Fuß erkunden und dich von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten treiben lassen. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Europastadt mit internationaler Atmosphäre

Hinzu kommt der besondere Reiz der Grenzstadt: die Mischung zwischen deutscher und französischer Kultur, aber auch der moderne, urbane Flair, den die neueren Stadtteile und der Sitz des Europäischen Parlamentes hineinbringt. Durch diese Einflüsse versprüht Straßburg neben viel elsässischer Tradition eine – für den ein oder anderen sicherlich überraschend – internationale Atmosphäre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du kannst in Straßburg noch viel mehr erleben als einen Besuch am Münster, dem Wahrzeichen der Stadt, und einer Bootsfahrt durch La Petite France. Es gibt unzählige Museen, eine vielfältige Gastronomie und die wunderbare Möglichkeit, von dort aus in den Schwarzwald zu fahren oder eines der süßen elsässischen Dörfer entlang der Weinstraße zu besuchen, zum Beispiel Riquewihr.

Straßburg selbst wird aber auch nicht langweilig. Es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken, Wochenmärkte, originelle Geschäfte, spannende Ausstellungen und Parks. Egal ob du dich für Kunst, Politik, Geschichte oder Architektur interessierst oder auf deiner Reise nur ein bisschen shoppen, entspannen und die elsässische Küche genießen willst – Straßburg ist eine gute Wahl.

Blick über die Altstadt bis zum Europaparlament: Straßburgs besonderer Reiz liegt in der Mischung von elsässischer Gemütlichkeit und dem internationalen Flair einer Europastadt. © Quelle: imago/imagebroker

Straßburg zu verschiedenen Jahreszeiten

Und so passte es mir ganz gut, dass eine Zeit lang Freunde von mir in der Nähe von Straßburg wohnten. Mehrmals habe ich sie dort besucht, im Sommer, in der Weihnachtszeit, zu Silvester, und immer wieder hat die Stadt mich überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist eine Freude, im Sommer durch die lebendige und blumige Stadt zu flanieren. Genauso viel Spaß macht es aber im Winter, wenn vielleicht Schnee liegt und die Altstadt, weihnachtlich geschmückt, einen geradezu märchenhaften Zauber hat.

Meine Freunde wohnen längst nicht mehr so nah dran an Straßburg, aber es wird wohl mal wieder Zeit für eine weitere Straßburg-Stippvisite: Schon beim Anblick des Fotos vom Hauptbahnhof, der mit seinem denkmalgeschützten, alten Teil und seiner modernen Glaskuppel ein Symbol für das traditionelle und moderne Straßburg ist, bekomme ich Herzklopfen. Also: À bientôt, Strasbourg!

Weihnachtsstimmung in Straßburg. © Quelle: imago images/Future Image





Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.